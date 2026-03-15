Αθλητικά

Ολυμπιακός: Επιστροφή Σάσα Βεζένκοφ κόντρα στον Πανιώνιο, εκτός αποστολής ο Νίκολα Μιλουτίνοφ

Στη διάθεση του Γιώργου Μπαρτζώκα και πάλι ο Βούλγαρος “αστέρας” της ομάδας
Ο Σάσα Βεζένκοφ (ΦΩΤΟ ΜΑΡΚΟΣ ΧΟΥΖΟΥΡΗΣ / EUROKINISSI)

Ο Πανιώνιος υποδέχεται τον Ολυμπιακό το μεσημέρι της Κυριακής (15.03.2026, 13:00) στο κλειστό της Γλυφάδας, σε ματς για την 21η αγωνιστική στην GBL. Ο Σάσα Βεζένκοφ αναμένεται να συμμετάσχει κανονικά στην αναμέτρηση, επιστρέφοντας πίσω στην αγωνιστική δράση για τους ερυθρόλευκους.

Το ίδιο ισχύει και για τον Γιαννούλη Λαρετζάκη ο οποίος επίσης θα είναι στη διάθεση του Μπαρτζώκα για την αναμέτρηση του Ολυμπιακού. Αντίθετα εκτός έμεινε ο Νίκολα Μιλουτίνοφ, που προτιμήθηκε να πάρει μερικές ανάσες, αφού οι αγωνιστικές υποχρεώσεις των Πειραιωτών, είναι πολλές σε Ελλάδα και Ευρώπη, αλλά και ο Φρανκ Νιλικίνα.

Η δωδεκάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα: Τόμας Γουόκαπ, Τάισον Γουόρντ, Γιαννούλης Λαρεντζάκης, Μόντε Μόρις, Σάσα Βεζένκοφ, Κώστας Παπανικολάου, Όμηρος Νετζήπογλου, Τάιλερ Ντόρσεϊ, Άλεκ Πίτερς, Ντόντα Χολ, Ταϊρίκ Τζόουνς, Εβάν Φουρνιέ

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo