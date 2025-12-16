Συμβαίνει τώρα:
Αθλητικά

Ολυμπιακός: Επιβεβαιώθηκε ο δανεισμός του Ρεμί Καμπελά στη Ναντ από τον Κριστιάν Καρεμπέ

Τα δημοσιεύματα της τελευταίας περιόδου από την Γαλλία, είχαν τελικά βάση
ΦΩΤΟ Eurokinissi
ΦΩΤΟ Eurokinissi

Οι ανακοινώσεις φαίνεται πως απομένουν, προκειμένου ο Ρεμί Καμπελά να αφήσει τον Ολυμπιακό και να αγωνιστεί -με τη μορφή δανεισμού- στη Ναντ, μια εξέλιξη που επιβεβαιώνεται από τον Κριστιάν Καρεμπέ.

Ο Ρεμί Καμπελά έχει αγωνιστεί δέκα φορές με τη φανέλα του Ολυμπιακού -έχοντας μοιράσει τρεις ασίστ- ενώ είχε μείνει εκτός ερυθρόλευκης λίστας στην UEFA, για το Champions League. Ο 35χρονος μεσοεπιθετικός τα βρήκε σε όλα με τη Ναντ, ενώ πλέον φαίνεται πως έχει επιτευχθεί συμφωνία μεταξύ των δυο ομάδων για τον εξάμηνο δανεισμό του ποδοσφαιριστή.

Ο στρατηγικός σύμβουλος του Ολυμπιακού, Κριστιάν Καρεμπέ, μίλησε στο “ouest-france” και επιβεβαίωσε τα δημοσιεύματα της τελευταίας περιόδου.

“Ο Ρεμί είναι σε καλή φόρμα. Θα πρέπει να προσφέρει μερικές καλές πάσες στους Μοχάμεντ, Αμπλίν και Γιουσέφ. Δεν έχω καμία ανησυχία γι’ αυτόν”, ανέφερε ο Καρεμπέ, ο οποίος μάλιστα -σύμφωνα με την “Equipe”- έπαιξε σημαντικό ρόλο για να επιτευχθεί αυτή η συμφωνία.

