Ολυμπιακός: Επιβεβαιώθηκε ο δανεισμός του Ρεμί Καμπελά στη Ναντ από τον Κριστιάν Καρεμπέ

Οι ανακοινώσεις φαίνεται πως απομένουν, προκειμένου ο Ρεμί Καμπελά να αφήσει τον Ολυμπιακό και να αγωνιστεί -με τη μορφή δανεισμού- στη Ναντ, μια εξέλιξη που επιβεβαιώνεται από τον Κριστιάν Καρεμπέ.

Ο Ρεμί Καμπελά έχει αγωνιστεί δέκα φορές με τη φανέλα του Ολυμπιακού -έχοντας μοιράσει τρεις ασίστ- ενώ είχε μείνει εκτός ερυθρόλευκης λίστας στην UEFA, για το Champions League. Ο 35χρονος μεσοεπιθετικός τα βρήκε σε όλα με τη Ναντ, ενώ πλέον φαίνεται πως έχει επιτευχθεί συμφωνία μεταξύ των δυο ομάδων για τον εξάμηνο δανεισμό του ποδοσφαιριστή.

Ο στρατηγικός σύμβουλος του Ολυμπιακού, Κριστιάν Καρεμπέ, μίλησε στο “ouest-france” και επιβεβαίωσε τα δημοσιεύματα της τελευταίας περιόδου.

Nantes : accord trouvé pour le prêt de Rémy Cabella https://t.co/qfaWobj9uF — Foot Mercato (@footmercato) December 16, 2025

“Ο Ρεμί είναι σε καλή φόρμα. Θα πρέπει να προσφέρει μερικές καλές πάσες στους Μοχάμεντ, Αμπλίν και Γιουσέφ. Δεν έχω καμία ανησυχία γι’ αυτόν”, ανέφερε ο Καρεμπέ, ο οποίος μάλιστα -σύμφωνα με την “Equipe”- έπαιξε σημαντικό ρόλο για να επιτευχθεί αυτή η συμφωνία.