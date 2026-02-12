Ολυμπιακός – Ερυθρός Αστέρας: Να παραμείνουν σε τροχιά κορυφής θέλουν οι Πειραιώτες στη Euroleague

Ο Ολυμπιακός επιστρέφει απόψε (21:15, Newsit.gr, Novasports Prime) στο… παρκέ τη Euroleague, υποδεχόμενος τον Ερυθρό Αστέρα στο ΣΕΦ, για την 28η αγωνιστική της διοργάνωσης.

Ο Ολυμπιακός έρχεται από άνετη εντός έδρας νίκη επί της Βίρτους Μπολόνια (109-77) βρίσκεται στο 17-9 στη βαθμολογία και θέλει τη νίκη κόντρα στον Ερυθρό Αστέρα, προκειμένου να παραμείνει σε επαφή με την πρωτοπόρο Φενέρμπαχτσε, ενόψει της τελικής ευθείας της κανονικής περιόδου.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο Ερυθρός Αστέρας βρίσκεται στην 7η θέση του βαθμολογικού πίνακα με ρεκόρ 16-11, έχοντας πέντε νίκες στα έξι πιο πρόσφατα ευρωπαϊκά τους ματς. Η μοναδική τους ήττα σε αυτό το διάστημα ήρθε την περασμένη εβδομάδα από τη Μακάμπι Τελ Αβίβ μέσα στο Βελιγράδι (83-82).

Αμφίβολοι από τον Ολυμπιακό είναι οι Νιλικίνα, Παπανικολάου και Μόρις, με τους δύο πρώτους πάντως να συγκεντρώνουν περισσότερες πιθανότητες να αγωνιστούν. Παράλληλα, εκτός παραμένει ο Κόρι Τζόζεφ. Για τους φιλοξενούμενους, ο Σάσα Ομπράντοβιτς δεν θα έχει στη διάθεσή του τους Πλαβσιτς, Κάνααν, Κάρτερ και Ριβέιρο, ενώ, αμφίβολος δίνεται ο Νταβίντοβατς.

Οι Πειραιώτες έχουν γνωρίσει τρεις διαδοχικές ήττες από τους Σέρβους και τρεις στα τελευταία τέσσερα εντός έδρας ματς. Στον πρώτο γύρο η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα δεν τα κατάφερε στη “Beogradska Arena” (91-80).

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Διαιτητές της αναμέτρησης ορίστηκαν οι Μιγκέλ Άνγκελ Πέρεθ, Σέφι Σέμες και Μαξίμ Μπουμπέρ.

Το σημερινό πρόγραμμα

19:30 Αναντολού Εφές – Βίρτους Μπολόνια (Novasports 5)

21:05 Μακάμπι – Μπάγερν (Novasports 2)

21:15 Ολυμπιακός – Ερυθρός Αστέρας (Novasports Prime)

21:30 Βαλένθια – Βιλερμπάν (Novasports Start)

21:30 Μπαρτσελόνα – Παρί (Novasports 4)