Final Four Euroleague: Όσα συνέβησαν στο Telekom Center πριν το τζάμπολ του πρώτου ημιτελικού Ολυμπιακός – Φενέρμπαχτσε

Την κορυφή της Ευρώπης θα διεκδικήσουν Ολυμπιακός, Φενέρμπαχτσε, Ρεάλ Μαδρίτης και Βαλένθια, στο Final Four της Euroleague που θα γίνει στο “T-Center”. Η Αθήνα είναι και πάλι το μπασκετικό κέντρο της Ευρώπης και θα αναδείξει την κορυφαία της ομάδα. Λεπτό προς λεπτό στο live του Newsit.gr όλες οι εξελίξεις πριν από τα “μεγάλα” τζάμπολ!
Ολυμπιακός: Γουόκαπ, Ντόρσεϊ, Τζόζεφ, ΜακΚίσικ, Γουόρντ, Βεζένκοβ, Παπανικολάου, Πίτερς, Φουρνιέ, Μιλουτίνοβ, Χολ, Τζόουνς
Φενέρμπαχτσε: Μπάλντουιν, Μέλι, Χόρτον-Τάκερ, Μπόστον, Ντε Κολό, Μπιμπέροβιτς, Μπιτίμ, Γιάντουνεν, Χολ, Σίλβα, Κόλσον, Μπιρτς
Παναγιώτης Αγγελόπουλος, Δημήτρης Διαμαντίδης, Ζέλικο Ομπράντοβιτς, Αλπερέν Σενγκούν και Γιώργος Πρίντεζης έφθασαν στο γήπεδο για το Ολυμπιακός Φενέρμπαχτσε
Οι οπαδοί του Ολυμπιακού έχουν πάρει θέση στο γήπεδο από νωρίς
Διαδοχικά φθάνουν στο γήπεδο οι αποστολές και της Φενέρμπαχτσε και του Ολυμπιακού
“Απόψε, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Telecom Center Athens. Ας στηρίξουμε την ομάδα μας με πάθος και ας τους δώσουμε μια επιπλέον ώθηση με τη δύναμη της φωνής μας καθώς αγωνίζονται για μια θέση στον τελικό του Final Four της EuroLeague. Σταθείτε μαζί μας. Δυναμώστε. Πολεμήστε μαζί”, ήταν το μήνυμα της ερυθρόλευκης διοίκησης προς τον κόσμο της.
H ΚΑΕ έστειλε ξεκάθαρο μήνυμα στον κόσμο της μέσω του λογαριασμού της στο “Χ”. Στο “T-Center” αναμένεται να βρεθούν περίπου 9.000 φίλοι της ομάδας
Ξεκίνησε για ΟΑΚΑ και η Φενέρμπαχτσε στις 15:38
"Σας ενημερώνουμε, πως με εντολή της ΕΛ.ΑΣ άνοιξε ο σταθμός της Γραμμής 1 του Μετρό (ΗΣΑΠ) Φάληρο" αναφέρεται από την ΣΤΑ.ΣΥ
Εκτός 12άδας για τον Ολυμπιακό στην αναμέτρηση με την Φενέρμπαχτσε οι Φρανκ Νιλικινά, Μόντε Μόρις, Μουστάφα Φαλ και Γιαννούλης Λαρεντζάκης.
Ο Ολυμπιακός ξεκίνησε 15:29 για να πάει στο ΟΑΚΑ
Εικόνα μέσα από το ΟΑΚΑ, λίγο πριν μπουν οι οπαδοί των ομάδων μέσα
Με ένα σύνθημα υποδέχθηκαν οι φίλοι του Ολυμπιακού αυτούς της Φενέρ
Δίπλα δίπλα οι οπαδοί του Ολυμπιακού με αυτούς της Φενέρ στις πύλες εισόδου του ΟΑΚΑ
Αναχώρησε ο πρώτος συρμός από Φάληρο
Μηχανοκίνητη πορεία από το «Kαραϊσκάκης» στο T-Center
“Θα ήθελα καταρχάς να ευχαριστήσω τον καλό μου φίλο Νίκο Χαρδαλιά, την κα Ζαχαράκη, τον κ. Βρούτση, τον κ. Φραγκάκη και τους συνεργάτες τους για την αφοσίωση που έδειξαν και τη σκληρή δουλειά με την οποία κατάφεραν να ξαναφέρουν το Final Four στην Αθήνα, έπειτα από 19 χρόνια. Πέρασα ένα πολύ σημαντικό μέρος της καριέρας μου ως καλαθοσφαιριστής στην ελληνική πρωτεύουσα και κάθε φορά που επιστρέφω εδώ νιώθω σαν να βρίσκομαι σπίτι μου. Αγαπώ αυτή την πόλη και όλοι αισθάνονται πόσο σημαντικό είναι το μπάσκετ σε αυτό τον ιστορικό τόπο. Η Αθήνα γίνεται και πάλι το επίκεντρο του ευρωπαϊκού μπάσκετ, με τη βοήθεια της Κυβέρνησης και της Περιφέρειας που έφεραν αυτό το κορυφαίο αθλητικό γεγονός στη χώρα. Εύχομαι οι φίλαθλοι να απολαύσουν ένα πολύ όμορφο μπάσκετ στους ημιτελικούς και τον τελικό, και οι επισκέπτες να έχουν την ευκαιρία να επισκεφθούν την πόλη. Εύχομαι καλή τύχη κι ας κερδίσει το τρόπαιο ο καλύτερος”, ανέφερε ο άλλοτε μεγάλος άσος του Παναθηναϊκού.
Ο πρόεδρος της EuroLeague και θρύλος της διοργάνωσης, Ντέγιαν Μποντιρόγκα, δήλωσε ευτυχής για την διεξαγωγή του Final 4 στην Αθήνα, στο επίσημο δείπνο καλωσορίσματος που διοργάνωσε η Περιφέρεια Αττικής
Με εντολή της ΕΛ.ΑΣ άνοιξε ο σταθμός της Γραμμής 1 του Μετρό (ΗΣΑΠ) Θησείο. Κλειστός για το επιβατικό κοινό παραμένει ο σταθμός Φάληρο και οι συρμοί διέρχονται από αυτόν χωρίς στάση
Υπενθυμίζεται πως, η Βαλένθια είχε ναυλώσει τρεις πτήσεις τσάρτερ, που θα αναχωρούσαν άνα μισή ώρα, νωρίς το πρωί της Παρασκευής, λίγες ώρες πριν το τζάμπολ του Final Four της Euroleague
Την ίδια στιγμή, τσάρτερ που θα μετέφερε τους οπαδούς της Βαλένθια στη χώρα μας δεν πέταξε στην ώρα του. Ένα τεχνικό πρόβλημα που προέκυψε στο αεροπλάνο, καθυστέρησε την αναχώρηση των Ισπανών οπαδών
Στις 15:00 θα αναχωρήσουν από Φάληρο οι συρμοί, για να μεταφέρουν τους οπαδούς του Ολυμπιακού στο ΟΑΚΑ
Σουβενίρ για το Final Four στο ΟΑΚΑ
Οι συρμοί θα ελεγχθούν και από σκυλιά, για την ασφάλαια των οπαδών
Στο ΟΑΚΑ και στην αναμονή οι πρώτοι οπαδοί του Ολυμπιακού
Οι πρώτοι οπαδοί της Φενέρ που έφτασαν στο ΟΑΚΑ
Ταυτότητα και εισιτήριο θα πρέπει να δείξουν όσοι φίλαθλοι θέλουν να επιβιβαστούν στους συρμούς. Σε λίγα λεπτά θα ξεκινήσουν οι έλεγχοι για τους φίλους του Ολυμπιακού και θα ανοίξουν οι μπάρες για να μπουν στους συρμούς
Συγκεκριμένα, στα πέριξ της Ολυμπιακής εγκατάστασης υπάρχουν πολλές διμοιρίες των ΜΑΤ, καθώς και κλούβες, όπως επίσης και γενικά ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις, προκειμένου να διασφαλίσουν πως όλα θα κυλήσουν ομαλά και δε θα υπάρξει κανένα απολύτως πρόβλημα ανάμεσα στον κόσμο των ομάδων
Οπαδοί του Ολυμπιακού στο ΟΑΚΑ, στις πύλες ελέγχου
Οι φίλαθλοι της Ρεάλ Μαδρίτης και της Βαλένθια θα συγκεντρωθούν στο Παναθηναϊκό Στάδιο από τις 14:00. Οι αναχωρήσεις έχουν προγραμματιστεί για τις 16:00 με λεωφορεία
Αντίστοιχα οι φίλαθλοι της Φενέρμπαχτσέ θα συγκεντρωθούν στον σταθμό «Θησείο» από τις 12:00 με αναχώρηση των συρμών περίπου στις 14:00
Οι φίλαθλοι του Ολυμπιακού θα συγκεντρωθούν στον σταθμό ΗΣΑΠ «Φάληρο» από τις 13:00, με προγραμματισμένη αναχώρηση των συρμών στις 15:00
To επιχειρησιακό σχέδιο της ΕΛ.ΑΣ. προβλέπει τρεις ζώνες ελέγχου, αυξημένη αστυνομική παρουσία και κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε όλη την περιοχή, οι οποίες τίθενται σταδιακά σε εφαρμογή
Καθ’ όλη τη διάρκεια της διοργάνωσης θα λειτουργεί στην Ολυμπιακή Εγκατάσταση ενιαίο Κέντρο Επιχειρήσεων με στόχο τη διαρκή επιχειρησιακή παρακολούθηση, την άμεση ανταλλαγή πληροφοριών, την ταχεία και αποτελεσματική διαχείριση οποιουδήποτε περιστατικού. Αυξημένα θα είναι τα μέτρα τόσο στο κέντρο της Αθήνας όσο και στον Πειραιά για την ασφαλή μετακίνηση των αποστολών των τεσσάρων φιναλίστ, όσο και των φιλάθλων τους
Το κορυφαίο “ραντεβού” της Euroleague θα διεξαχθεί υπό δρακόντεια μέτρα ασφαλείας. Τουλάχιστον 4.000 αστυνομικοί ένστολοι και με πολιτικά, 600 κάμερες, drone και ειδικά εκπαιδευμένα σκυλιά, θα συνδράμουν στο επιχειρησιακό σχέδιο της ΕΛ.ΑΣ.
Το Final Four της Εuroleague θα κάνει το πρώτο του “τζάμπολ” σήμερα στις 18:00 με τον πρώτο ημιτελικό, Ολυμπιακός – Φενέρμπαχτσε, ένα ματς στο οποίο αναμένεται να βρεθούν 8.000 φίλοι των Πειραιωτών, ενώ συνολικά θα το παρακολουθήσουν 17.000 φίλαθλοι (από τις τέσσερις ομάδες)
Απ' την άλλη, οι φίλοι της Φενέρμπαχτσε συγκεντρώθηκαν στο Θησείο και έστησαν ήδη τη γιορτή τους ενόψει του μεγάλου αγώνα. Από το ΗΣΑΠ στο Θησείο θα μεταφερθεί ο κύριος όγκος των οπαδών τους στο T- Center
Χαμός από τον κόσμο του Ολυμπιακού στο “Καραϊσκάκης”, όπου οι φίλοι της ομάδας έχουν συγκεντρωθεί στον σταθμό του ΗΣΑΠ, για την αναχώρησή τους με προορισμό το “T-Center”
Το Final Four ετοιμάζεται να κάνει "τζάμπολ" και μαζί θα παρακολουθήσουμε το pregame των ημιτυελικών. Φυσικά, θα εστιάσουμε στον πρώτο, που είναι το Ολυμπιακός - Φενέρμπαχτσε