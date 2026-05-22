Final Four Euroleague: Όσα συνέβησαν στο Telekom Center πριν το τζάμπολ του πρώτου ημιτελικού Ολυμπιακός – Φενέρμπαχτσε

Κίμπερλι Γκιλφόιλ, Γιώργος Γεραπετρίτης, Λάνθιμος, Λεύτερης Πετρούνιας και Νίκος Οικονομοπούλος βρέθηκαν μεταξύ άλλων στο Telekom Center
Τάκης Μαρίνης , Βασίλης Σακουλέβας , Κώστας Χάλκος , Βάιος Τασούλας , Γιάννης Αρμάος , Γιάννης Κωνσταντόπουλος
Την κορυφή της Ευρώπης θα διεκδικήσουν Ολυμπιακός, Φενέρμπαχτσε, Ρεάλ Μαδρίτης και Βαλένθια, στο Final Four της Euroleague που θα γίνει στο “T-Center”. Η Αθήνα είναι και πάλι το μπασκετικό κέντρο της Ευρώπης και θα αναδείξει την κορυφαία της ομάδα. Λεπτό προς λεπτό στο live του Newsit.gr όλες οι εξελίξεις πριν από τα “μεγάλα” τζάμπολ!

17:54 | 22.05.2026
Παρακολουθήστε live την εξέλιξη του αγώνα στον παρακάτω σύνδεσμο
Ο Ντόρσεϊ
Ολυμπιακός – Φενέρμπαχτσε live ο ημιτελικός της Euroleague
«Μάχη» πρόκρισης για Ολυμπιακό και Φενέρμπαχτσε στον πρώτο ημιτελικό του Final Four της Euroleague στο Telekom Center Athens, με τον νικητή να παίρνει το «εισιτήριο» για το μεγάλο τελικό της διοργάνωσης
17:53 | 22.05.2026
Οι δωδεκάδες των δύο ομάδων

Ολυμπιακός: Γουόκαπ, Ντόρσεϊ, Τζόζεφ, ΜακΚίσικ, Γουόρντ, Βεζένκοβ, Παπανικολάου, Πίτερς, Φουρνιέ, Μιλουτίνοβ, Χολ, Τζόουνς

Φενέρμπαχτσε: Μπάλντουιν, Μέλι, Χόρτον-Τάκερ, Μπόστον, Ντε Κολό, Μπιμπέροβιτς, Μπιτίμ, Γιάντουνεν, Χολ, Σίλβα, Κόλσον, Μπιρτς

17:52 | 22.05.2026
Ο Κίμπερλι Γκιλφόιλ στο γήπεδο
17:52 | 22.05.2026
Η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα μπήκε στο παρκέ
17:39 | 22.05.2026
Ο Λευτέρης Πετρούνιας στο γήπεδο
17:37 | 22.05.2026
Αποδοκιμάστηκε έντονα ο Αλπερέν Σενγκούν από τους φίλους του Ολυμπιακού
17:37 | 22.05.2026
Ο Λάνθιμος στο Telekom Center
17:36 | 22.05.2026
Ο Γιώργος Παπαγιάννης
17:34 | 22.05.2026
Ο Τσάβι Πασκουάλ
17:31 | 22.05.2026
Παναγιώτης Αγγελόπουλος, Δημήτρης Διαμαντίδης, Ζέλικο Ομπράντοβιτς, Αλπερέν Σενγκούν και Γιώργος Πρίντεζης έφθασαν στο γήπεδο για το Ολυμπιακός Φενέρμπαχτσε

17:28 | 22.05.2026
O αντιπρόεδρος της ΠΑΕ Ολυμπιακός, Kώστας Καραπαπάς στο Telekom Center
Ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης στο Telekom Center
17:25 | 22.05.2026
Ο Σοφοκλής Σχορτσιανίτης
17:20 | 22.05.2026
Ο Νίκος Γκάλης στο Telekom Center
17:19 | 22.05.2026
Ο Νίκος Οικονομόπουλος στο Telekom Center
17:19 | 22.05.2026
Οι οπαδοί του Ολυμπιακού
Ολυμπιακός – Φενερμπαχτσέ: Κοκκίνισε το T- Center με 10.000 ερυθρόλευκους φιλάθλους να δημιουργούν «καυτή» ατμόσφαιρα
Τη μάχη της κερκίδας έχουν κερδίσει ήδη οι φίλοι του Ολυμπιακού στο Final Four
17:04 | 22.05.2026
Οι φίλοι του Ολυμπιακού είναι σχεδόν 10.000 το γήπεδο
17:02 | 22.05.2026
Φίλοι του Ολυμπιακού και της Φενερμπαχτσέ
Euroleague Final Four: Φίλαθλοι του Ολυμπιακού και της Φενερμπαχτσέ αγκαλιά έξω από το T- Center πριν τον μεγάλο ημιτελικό
Όμορφες εικόνες έξω από το γήπεδο του Final Four ανάμεσα σε Έλληνες και Τούρκους οπαδούς
16:52 | 22.05.2026
16:51 | 22.05.2026
16:50 | 22.05.2026
16:50 | 22.05.2026
16:49 | 22.05.2026
16:48 | 22.05.2026
Η Μπέριλ ΜακΚίσικ
Η Μπέριλ ΜακΚίσικ με ερυθρόλευκο μανικιούρ αφιερωμένο στον σύντροφο της πριν το Ολυμπιακός – Φενέρμπαχτσε
Η σύντροφος του Σακίλ ΜακΚίσικ ξεχωρίζει στο Telekom Center με την εμφάνισή της
16:48 | 22.05.2026
Δόμνα Μιχαηλίδου
Δόμνα Μιχαηλίδου: Το «ερυθρόλευκο» story ενόψει του αγώνα Ολυμπιακός – Φενέρμπαχτσε
Κρατώντας μια μπάλα του μπάσκετ, έκανε μερικά κόλπα και έδωσε το σύνθημα για τον αποψινό ημιτελικό: «Θα τους διαλύσουμε!»
Οι οπαδοί του Ολυμπιακού έχουν πάρει θέση στο γήπεδο από νωρίς

16:12 | 22.05.2026

Διαδοχικά φθάνουν στο γήπεδο οι αποστολές και της Φενέρμπαχτσε και του Ολυμπιακού

16:12 | 22.05.2026

Απόψε, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Telecom Center Athens. Ας στηρίξουμε την ομάδα μας με πάθος και ας τους δώσουμε μια επιπλέον ώθηση με τη δύναμη της φωνής μας καθώς αγωνίζονται για μια θέση στον τελικό του Final Four της EuroLeague. Σταθείτε μαζί μας. Δυναμώστε. Πολεμήστε μαζί”, ήταν το μήνυμα της ερυθρόλευκης διοίκησης προς τον κόσμο της.

16:08 | 22.05.2026

H ΚΑΕ έστειλε ξεκάθαρο μήνυμα στον κόσμο της μέσω του λογαριασμού της στο “Χ”. Στο “T-Center” αναμένεται να βρεθούν περίπου 9.000 φίλοι της ομάδας

15:57 | 22.05.2026

Η 12άδα του Μπαρτζώκα

Ολυμπιακός – Φενέρμπαχτσε: Με τρεις σέντερ αλλά χωρίς Νιλικίνα η 12άδα του Γιώργου Μπαρτζώκα
Οι παίκτες που δηλώθηκαν για τον ερυθρόλευκο ημιτελικό
15:57 | 22.05.2026
15:39 | 22.05.2026

Ξεκίνησε για ΟΑΚΑ και η Φενέρμπαχτσε στις 15:38

15:33 | 22.05.2026

"Σας ενημερώνουμε, πως με εντολή της ΕΛ.ΑΣ άνοιξε ο σταθμός της Γραμμής 1 του Μετρό (ΗΣΑΠ) Φάληρο" αναφέρεται από την ΣΤΑ.ΣΥ

15:32 | 22.05.2026

Εκτός 12άδας για τον Ολυμπιακό στην αναμέτρηση με την Φενέρμπαχτσε οι Φρανκ Νιλικινά, Μόντε Μόρις, Μουστάφα Φαλ και Γιαννούλης Λαρεντζάκης.

15:30 | 22.05.2026

Ο Ολυμπιακός ξεκίνησε 15:29 για να πάει στο ΟΑΚΑ

15:21 | 22.05.2026

Εικόνα μέσα από το ΟΑΚΑ, λίγο πριν μπουν οι οπαδοί των ομάδων μέσα

15:20 | 22.05.2026

Με ένα σύνθημα υποδέχθηκαν οι φίλοι του Ολυμπιακού αυτούς της Φενέρ

15:15 | 22.05.2026

Δίπλα δίπλα οι οπαδοί του Ολυμπιακού με αυτούς της Φενέρ στις πύλες εισόδου του ΟΑΚΑ

15:08 | 22.05.2026

Αναχώρησε ο πρώτος συρμός από Φάληρο

15:02 | 22.05.2026

Μηχανοκίνητη πορεία από το «Kαραϊσκάκης» στο T-Center

14:59 | 22.05.2026
14:58 | 22.05.2026

“Θα ήθελα καταρχάς να ευχαριστήσω τον καλό μου φίλο Νίκο Χαρδαλιά, την κα Ζαχαράκη, τον κ. Βρούτση, τον κ. Φραγκάκη και τους συνεργάτες τους για την αφοσίωση που έδειξαν και τη σκληρή δουλειά με την οποία κατάφεραν να ξαναφέρουν το Final Four στην Αθήνα, έπειτα από 19 χρόνια. Πέρασα ένα πολύ σημαντικό μέρος της καριέρας μου ως καλαθοσφαιριστής στην ελληνική πρωτεύουσα και κάθε φορά που επιστρέφω εδώ νιώθω σαν να βρίσκομαι σπίτι μου. Αγαπώ αυτή την πόλη και όλοι αισθάνονται πόσο σημαντικό είναι το μπάσκετ σε αυτό τον ιστορικό τόπο. Η Αθήνα γίνεται και πάλι το επίκεντρο του ευρωπαϊκού μπάσκετ, με τη βοήθεια της Κυβέρνησης και της Περιφέρειας που έφεραν αυτό το κορυφαίο αθλητικό γεγονός στη χώρα. Εύχομαι οι φίλαθλοι να απολαύσουν ένα πολύ όμορφο μπάσκετ στους ημιτελικούς και τον τελικό, και οι επισκέπτες να έχουν την ευκαιρία να επισκεφθούν την πόλη. Εύχομαι καλή τύχη κι ας κερδίσει το τρόπαιο ο καλύτερος”, ανέφερε ο άλλοτε μεγάλος άσος του Παναθηναϊκού.

14:56 | 22.05.2026

Ο πρόεδρος της EuroLeague και θρύλος της διοργάνωσης, Ντέγιαν Μποντιρόγκα, δήλωσε ευτυχής για την διεξαγωγή του Final 4 στην Αθήνα, στο επίσημο δείπνο καλωσορίσματος που διοργάνωσε η Περιφέρεια Αττικής

14:53 | 22.05.2026

Με εντολή της ΕΛ.ΑΣ άνοιξε ο σταθμός της Γραμμής 1 του Μετρό (ΗΣΑΠ) Θησείο. Κλειστός για το επιβατικό κοινό παραμένει ο σταθμός Φάληρο και οι συρμοί διέρχονται από αυτόν χωρίς στάση

14:53 | 22.05.2026

Υπενθυμίζεται πως, η Βαλένθια είχε ναυλώσει τρεις πτήσεις τσάρτερ, που θα αναχωρούσαν άνα μισή ώρα, νωρίς το πρωί της Παρασκευής, λίγες ώρες πριν το τζάμπολ του Final Four της Euroleague

14:51 | 22.05.2026

Την ίδια στιγμή, τσάρτερ που θα μετέφερε τους οπαδούς της Βαλένθια στη χώρα μας δεν πέταξε στην ώρα του. Ένα τεχνικό πρόβλημα που προέκυψε στο αεροπλάνο, καθυστέρησε την αναχώρηση των Ισπανών οπαδών

14:49 | 22.05.2026

Στις 15:00 θα αναχωρήσουν από Φάληρο οι συρμοί, για να μεταφέρουν τους οπαδούς του Ολυμπιακού στο ΟΑΚΑ

Σουβενίρ για το Final Four στο ΟΑΚΑ

14:45 | 22.05.2026

Οι συρμοί θα ελεγχθούν και από σκυλιά, για την ασφάλαια των οπαδών

14:41 | 22.05.2026

Στο ΟΑΚΑ και στην αναμονή οι πρώτοι οπαδοί του Ολυμπιακού

14:39 | 22.05.2026

Οι πρώτοι οπαδοί της Φενέρ που έφτασαν στο ΟΑΚΑ

14:36 | 22.05.2026

Ταυτότητα και εισιτήριο θα πρέπει να δείξουν όσοι φίλαθλοι θέλουν να επιβιβαστούν στους συρμούς. Σε λίγα λεπτά θα ξεκινήσουν οι έλεγχοι για τους φίλους του Ολυμπιακού και θα ανοίξουν οι μπάρες για να μπουν στους συρμούς

14:34 | 22.05.2026

Συγκεκριμένα, στα πέριξ της Ολυμπιακής εγκατάστασης υπάρχουν πολλές διμοιρίες των ΜΑΤ, καθώς και κλούβες, όπως επίσης και γενικά ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις, προκειμένου να διασφαλίσουν πως όλα θα κυλήσουν ομαλά και δε θα υπάρξει κανένα απολύτως πρόβλημα ανάμεσα στον κόσμο των ομάδων

14:27 | 22.05.2026

Οπαδοί του Ολυμπιακού στο ΟΑΚΑ, στις πύλες ελέγχου

Οι φίλαθλοι της Ρεάλ Μαδρίτης και της Βαλένθια θα συγκεντρωθούν στο Παναθηναϊκό Στάδιο από τις 14:00. Οι αναχωρήσεις έχουν προγραμματιστεί για τις 16:00 με λεωφορεία

14:14 | 22.05.2026

Αντίστοιχα οι φίλαθλοι της Φενέρμπαχτσέ θα συγκεντρωθούν στον σταθμό «Θησείο» από τις 12:00 με αναχώρηση των συρμών περίπου στις 14:00

Οι φίλαθλοι του Ολυμπιακού θα συγκεντρωθούν στον σταθμό ΗΣΑΠ «Φάληρο» από τις 13:00, με προγραμματισμένη αναχώρηση των συρμών στις 15:00

To επιχειρησιακό σχέδιο της ΕΛ.ΑΣ. προβλέπει τρεις ζώνες ελέγχου, αυξημένη αστυνομική παρουσία και κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε όλη την περιοχή, οι οποίες τίθενται σταδιακά σε εφαρμογή

14:12 | 22.05.2026

Καθ’ όλη τη διάρκεια της διοργάνωσης θα λειτουργεί στην Ολυμπιακή Εγκατάσταση ενιαίο Κέντρο Επιχειρήσεων με στόχο τη διαρκή επιχειρησιακή παρακολούθηση, την άμεση ανταλλαγή πληροφοριών, την ταχεία και αποτελεσματική διαχείριση οποιουδήποτε περιστατικού. Αυξημένα θα είναι τα μέτρα τόσο στο κέντρο της Αθήνας όσο και στον Πειραιά για την ασφαλή μετακίνηση των αποστολών των τεσσάρων φιναλίστ, όσο και των φιλάθλων τους

Το κορυφαίο “ραντεβού” της Euroleague θα διεξαχθεί υπό δρακόντεια μέτρα ασφαλείας. Τουλάχιστον 4.000 αστυνομικοί ένστολοι και με πολιτικά, 600 κάμερες, drone και ειδικά εκπαιδευμένα σκυλιά, θα συνδράμουν στο επιχειρησιακό σχέδιο της ΕΛ.ΑΣ.

14:11 | 22.05.2026

Το Final Four της Εuroleague θα κάνει το πρώτο του “τζάμπολ” σήμερα στις 18:00 με τον πρώτο ημιτελικό, Ολυμπιακός – Φενέρμπαχτσε, ένα ματς στο οποίο αναμένεται να βρεθούν 8.000 φίλοι των Πειραιωτών, ενώ συνολικά θα το παρακολουθήσουν 17.000 φίλαθλοι (από τις τέσσερις ομάδες)

14:07 | 22.05.2026

Απ' την άλλη, οι φίλοι της Φενέρμπαχτσε συγκεντρώθηκαν στο Θησείο και έστησαν ήδη τη γιορτή τους ενόψει του μεγάλου αγώνα. Από το ΗΣΑΠ στο Θησείο θα μεταφερθεί ο κύριος όγκος των οπαδών τους στο T- Center

14:06 | 22.05.2026

Χαμός από τον κόσμο του Ολυμπιακού στο “Καραϊσκάκης”, όπου οι φίλοι της ομάδας έχουν συγκεντρωθεί στον σταθμό του ΗΣΑΠ, για την αναχώρησή τους με προορισμό το “T-Center”

14:04 | 22.05.2026

Το Final Four ετοιμάζεται να κάνει "τζάμπολ" και μαζί θα παρακολουθήσουμε το pregame των ημιτυελικών. Φυσικά, θα εστιάσουμε στον πρώτο, που είναι το Ολυμπιακός - Φενέρμπαχτσε

