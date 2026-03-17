Ολυμπιακός – Φενέρμπαχτσε: Ντέρμπι κορυφής στο ΣΕΦ με ρόστερ Δεκεμβρίου

Ολυμπιακός και Φενέρμπαχτσε συγκρούονται στο ΣΕΦ το βράδυ της Τρίτης (17/03, 21:15, NovaSports Prime, Live από το NewsIt.gr) στο εξ αναβολής παιχνίδι της 14ης αγωνιστικής της Euroleague.

Ο αγώνας Ολυμπιακός – Φενέρμπαχτσε είχε οριστεί αρχικά για τις 4 Δεκεμβρίου, αλλά λόγω της κακοκαιρίας “Byron” και της κατάστασης που είχε βρεθεί το ΣΕΦ αναβλήθηκε για σήμερα 17 Μαρτίου.

Πρόκειται για ένα ντέρμπι κορυφής που μπορεί να αποδειχθεί καθοριστικό για την τετράδα και το πλεονέκτημα έδρας. Η Φενέρμπαχτσε έχει ρεκόρ 22-8, ενώ ο Ολυμπιακός είναι δεύτερος με ρεκόρ 20-11.

Να σημειωθεί ότι δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής παίκτες που δεν βρίσκονταν στα ρόστερ την αρχική ημερομηνία διεξαγωγής.

Τι σημαίνει αυτό; Εκτός για τον Ολυμπιακό θα είναι οι Ταϊρίκ Τζόουνς, Μόντε Μόρις και Κόρεϊ Τζόσεφ, ενώ η Φενέρμπαχτσε θα στερηθεί τους Ντε Κολό και Σίλβα.

Οι Τούρκοι δεν έχουν διαθέσιμους ακόμα τους τραυματίες Μέλι και Χολ, ενώ ο Γιώργος Μπαρτζώκας δεν έχει άλλα αγωνιστικά προβλήματα, αφού Βεζένκοφ και Γουόκαπ επέστρεψαν στη δράση.

Tον αγώνα του ΣΕΦ ορίστηκαν να διευθύνουν οι Κάρλος Περούγκα (Ισπανία), Όλεγκς Λάτισεβς (Λετονία) και Ουγκ Τεπενιέ (Γαλλία).

Στο μεταξύ, σήμερα διεξάγονται ακόμα δύο εξ αναβολής αναμετρήσεις για την Euroleague.

Στις 17:00 στη Βουλγαρία, η Χάποελ φιλοξενεί την Παρί για την 21η αγωνιστική, ενώ στις 21:00 η Παρτιζάν θα φιλοξενήσει την Dubai BC για την 30η αγωνιστική.