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Ολυμπιακός – Φενέρμπαχτσε: Διαθέσιμος και ο Γιαν Μοντέρο για τους Πειραιώτες

Άργησε να φθάσει στο Άμπου Ντάμπι, αλλά υπολογίζεται κανονικά ο Δομινικανός γκαρντ
Ο Μοντέρο
Ο Μοντέρο στην προπόνηση του Ολυμπιακού (KLODIAN LATO / EUROKINISSI)
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Ο Ολυμπιακός θα αντιμετωπίσει απόψε τη Φενέρμπαχτσε στο Super Cup της Euroleague (18/09/2, 17:00, Live από το Newsit.gr), με τον Γιαν Μοντέρο να είναι κανονικά διαθέσιμος για τους Πειραιώτες.

Ένα πρόβλημα με τη βίζα, δεν επέτρεψε στον Γιαν Μοντέρο να ταξιδέψει με την υπόλοιπη ομάδα του Ολυμπιακού στο Άμπου Ντάμπι και έτσι, δεν συμμετείχε στην τελευταία προπόνηση των Πειραιωτών, πριν το ματς με τη Φενέρμπαχτσε.

Ο Δομινικανός γκαρντ έφθασε όμως το βράδυ της Πέμπτης στη χώρα και έτσι θα τεθεί στη διάθεση του Γιώργου Μπαρτζώκα για το ματς, ο οποίος και εκτιμάται ότι θα τον χρησιμοποιήσει κανονικά στο παιχνίδι με την τουρκική ομάδα.

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