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Πέτρος Μάνταλος μετά το ΑΕΚ – Πανσερραϊκός: «Τιμή μου να ακούω το όνομά μου από την εξέδρα, τα χάλασε όλα ο τραυματισμός του Βάργκα»

Αποθεώθηκε από τον κόσμο στην Allwyn Arena ο Μάνταλος
Ο Πέτρος Μάνταλος
Ο Πέτρος Μάνταλος με τους συμπαίκτες του στην ΑΕΚ (ΜΑΡΚΟΣ ΧΟΥΖΟΥΡΗΣ / EUROKINISSI)
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Ο Πέτρος Μάνταλος έκανε συγκλονιστικό ματς για την ΑΕΚ κόντρα στον Πανσερραϊκό και άκουσε όλο το γήπεδο να φωνάζει το όνομά του, πριν αναδειχθεί και MVP της αναμέτρησης.

Μετά τη βράβευσή του ως MVP του αγώνα της ΑΕΚ με τον Πανσερραϊκό στο Superbet Κύπελλο Ελλάδας, έτσι, ο Πέτρος Μάνταλος τόνισε ότι είναι τιμή του να ακούει το όνομά του από την εξέδρα, αλλά στάθηκε και στον τραυματισμό του Μπαρνάμπας Βάργκα στο ματς.

Ο αρχηγός της ΑΕΚ αγωνίστηκε λιγότερο από μία ώρα στο ματς, αλλά πρόλαβε να βγάλει 4 ασίστ και να πετύχει ένα πανέμορφο γκολ, στο απίθανο 8-1 της Ένωσης κόντρα στην ομάδα των Σερρών.

Ο Πέτρος Μάνταλος “καθάρισε” τον Πανσερραϊκό από το πρώτο ημίχρονο.

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Αθλητικά
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