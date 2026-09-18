ΠΑΟΚ: Μπαίνει στην ομάδα ο Σιμόν Μπάνζα, παραμένουν τα προβλήματα με τους τραυματίες

Ο ΠΑΟΚ προέρχεται από σερί νικών και θέλει να συνεχίσει στο “δρόμο” προς την κορυφή της Super League, αντιμετωπίζοντας τον Παναιτωλικό στο Αγρίνιο, αλλά συνεχίζει να έχει και αρκετά προβλήματα τραυματισμών.

Μεϊτέ, Γιαννούλης, Σαρρής, Τσάλοφ, Ντεσπόντοφ, Λουσέ και Χατζηδιάκος παραμένουν εκτός προπονήσεων για τον ΠΑΟΚ, ο οποίος περιμένει όμως σύντομα και την είσοδο του Σιμόν Μπάνζα στην ομάδα, αφού ο Κονγκολέζος επιθετικός έχει αρχίσει να ανεβάζει ρυθμούς στη Νέα Μεσημβρία.

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Η ενημέρωση από την ΠΑΕ ΠΑΟΚ

Η προσοχή όλων στον ΠΑΟΚ στρέφεται πλέον στην αναμέτρηση με τον Παναιτωλικό στο Αγρίνιο, για την 5η αγωνιστική της Stoiximan Super League 2026-27.

Η προετοιμασία της ομάδας ξεκίνησε το πρωί της Πέμπτης (18/09) στη Νέα Μεσημβρία, με το πρόγραμμα να περιλαμβάνει προθέρμανση, κορόιδο, επιθετική τακτική και παιχνίδι σε μικρό χώρο.

Όσον αφορά το ιατρικό δελτίο, οι Μεϊτέ, Γιαννούλης, Σαρρής και Τσάλοφ ακολούθησαν για μία ακόμη μέρα θεραπευτική αγωγή, ενώ οι Ντεσπόντοφ, Λουσέ και Χατζηδιάκος συνέχισαν το ατομικό τους πρόγραμμα στο γήπεδο.

Ο Δικέφαλος θα πραγματοποιήσει την τελευταία του προπόνηση το Σάββατο (19/09) στις 09:30 και το απόγευμα της ίδιας ημέρας θα αναχωρήσει για το Αγρίνιο, ενόψει της αναμέτρησης με τον Παναιτωλικό (20.09, 21:00).