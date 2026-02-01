Ολυμπιακός για Ηλιόπουλο: Επιτέθηκε στον διαιτητή μέσα στον αγωνιστικό χώρο, επιτέθηκε φραστικά ακόμη και στον Μεντιλίμπαρ

Ο Ολυμπιακός κατήγγειλε πως ο Μάριος Ηλιόπουλος επιτέθηκε στον διαιτητή μέσα στον αγωνιστικό χώρο, ενώ υποστηρίζει πως ο ισχυρός άνδρας της ΑΕΚ επιτέθηκε λεκτικά και στον Μεντιλίμπαρ.

ΑΕΚ και Ολυμπιακός αναδείχθηκαν ισόπαλοι 1-1 στην Allwyn Arena, σ’ ένα ντέρμπι με επεισοδιακό φινάλε.

“Τραμπουκισμοί στο γήπεδο της ΑΕΚ. Ο Μάριος Ηλιόπουλος επιτέθηκε στον διαιτητή μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Για πρώτη φορά στην ιστορία ο διαιτητής ήταν μόνος στο γήπεδο χωρίς αστυνομικούς γύρω του, το ίδιο και στα αποδυτήρια.

Επίθεση και στην αποστολή του Ολυμπιακού. Οι άνθρωποι του Ολυμπιακού αντέδρασαν και ο κ. Ηλιόπουλος τράπηκε σε φυγή. Ο κ. Ηλιόπουλος επιτέθηκε λεκτικά ακόμα και στον κ. Μεντιλίμπαρ τόσο την ώρα που κατευθυνόταν στο χώρο του flash interview, όσο και μετά το τέλος της συνέντευξης Τύπου” αναφέρει η ενημέρωση του Ολυμπιακού.