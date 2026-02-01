ΑΕΚ – Ολυμπιακός 1-1: Ισοπαλία στο ντέρμπι της Νέας Φιλαδέλφειας με πέναλτι του Ταρέμι στο 90+16′

Η ΑΕΚ δεν έπιασε κάποια καλή απόδοση και πιέστηκε από τον Ολυμπιακό στη Νέα Φιλαδέλφεια. Ο Στρακόσα μεγάλες επεμβάσεις, ο Βάργκα σημείωσε το πρώτο του γκολ με την κιτρινόμαυρη φανέλα και οι Πειραιώτες απέφυγαν την ήττα στο ντέρμπι τη Super League, με τον διαιτητή να δίνει πέναλτι στο 90+13′ και τον Ταρέμι να διαμορφώνει το τελικό 1-1.

Η ΑΕΚ κρατούσε τη νίκη στο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό μέχρι το φινάλε των καθυστερήσεων , αλλά μια ολιγωρία στην άμυνα -με τον Μουκουντί να κοιτάζει την μπάλα και να βρίσκει στα πόδια τον Αντρέ Λουίς- και η ψυχραιμία του Ταρέμι από την άσπρη βούλα διαμόρφωσαν αυτό το 1-1. Παραμένει στην κορυφή του βαθμολογικού πίνακα της Super League η Ένωση με 45 βαθμούς, με τον ΠΑΟΚ να είναι στους 44 και τον Ολυμπιακό στους 43 (οι Θεσσαλονικείς και οι Πειριαώτες είναι με ματς λιγότερο).

Η αναμέτρηση…

Ο Ολυμπιακός μπήκε στο ντέρμπι, πιέζοντας ψηλά την ΑΕΚ, με σκοπό να της βάλει προβλήματα στην κυκλοφορία της μπάλας. Η Ένωση προσπάθησε να παίξει πιο γρήγορα και να ελέγξει το ρυθμό του αγώνα, αλλά δεν μπόρεσε να περάσει αποτελεσματικά την μπάλα μπροστά. Οι “μονομαχίες” στο χώρο του κέντρου (Πινέδα και Μαρίν μαρκαρίστηκαν αποτελεσματικά) και οι λάθος πάσες, κυριάρχησαν στο πρώτο δεκάλεπτο του αγώνα.

Η ΑΕΚ προσπάθησε να σπάσει το πρέσινγκ του Ολυμπιακού, επιτέθηκε κυρίως από τα αριστερά, αλλά δεν κατάφερε να περιορίσει τα λάθη, με τον Κοστίνια να μαρκάρει σωστά τον Γκατσινοβιτς (παρά την κίτρινη που βρέθηκε). Την ίδια στιγμή, Ποντένσε και Τσικίνιο άρχισαν να βρίσκουν ρυθμό. Μάλιστα, από τον πρώτο ήρθε στο 19′ η πρώτη μεγάλη χαμένη ευκαιρία του αγώνα!

Ο Ποντένσε με “τακουνάκι” ελευθέρωσε στον Ορτέγκα στα αριστερά, κείνος έκανε το γύρισμα προς το δεύτερο δοκάρι, με τον Ροντινέι να πλασάρει και τον Στρακόσα να αποκρούει πάνω στην γραμμή. Δυο λεπτά μετά, η ΑΕΚ “απάντησε”. Ο Γκατσίνοβιτς έβγαλε την μπαλιά, ο Ζίνι κοντρόλαρε, έκανε το γυριστό, αλλά ο Τζολάκης μπλόκαρε.

Ο Ολυμπιακός κυκλοφόρησε καλύτερα την μπάλα στη συνέχεια στέλνοντας αρκετές φορές την μπάλα στη δεξιά του πτέρυγα, με τη μεσαία γραμμή της ΑΕΚ να μην έχει ένταση στο παιχνίδι της και να δυσκολεύεται να βγάλει σωστά την μπάλα από τα καρέ της. Οι Πειραιώτες ανέβασαν και τα μπακ τους και στο 38′ ο Ορτέγκα έκανε το γύρισμα από αριστερά, βρήκε τον Ταρέμι, ο Ιρανός σούταρε από το ύψος του πέναλτι, αλλά ο Ρέλβας έκανε καθοριστικό τάκλιν.

Με την έναρξη της επανάληψης, ο Μάρκο Νίκολιτς πέρασε τον Κοϊτά τη θέση του Λιούμπιτσιτς, θέλοντας να βοηθήσει την Ένωση να βγει με καλύτερες προϋποθέσεις στην επίθεση και να την κάνει πιο απειλητική. Οι “κιτρινόμαυροι” συνέχισαν να κάνουν λάθη και να προβληματίζουν. Στο 51′ ο Ποντένσε “χόρεψε” τον Ρότα, έβγαλε τη σέντρα, ο Ταρέμι έπιασε την κεφαλιά, αλλά ο Στρακόσα μπλόκαρε με ευκολία.

Λίγο μετά (57′), η Ένωση πέρασε τον Βάργκα στο ματς, στη θέση Ζίνι. Ο Ούγγρος ξεκίνησε με λάθος πάσα στο ματς, αλλά στο 59′ πέτυχε το 1-0. Από εκτέλεση κόρνερ του Μαρίν, ο 31χρονος επιθετικός έπιασε την κεφαλιά στην καρδιά της περιοχής του Ολυμπιακού και έκανε το 1-0, σημειώνοντας το πρώτο του γκολ με τους “κιτρινόμαυρους”. Ο Ολυμπιακός φώναξε για τη φάση, ζητώντας οφσάιντ στην κάθετη που βγήκε και από την οποία προήλθε το κόρνερ της Ένωσης.

Η ΑΕΚ είχε μια περίοδο αγωνιστικής ανόδου -με τον μαρίν να είναι αισθητά καλύτερος- και στο 68′ άγγιξε το δεύτερο γκολ, με τον Τζολάκη να έχει τρομερή επέμβαση σε προβολή του Ρέλβας και στη συνέχεια τον Πινέδα να έχει δυνατό σουτ εντός μεγάλης περιοχής και να τραντάζει το οριζόντιο δοκάρι. Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ προχώρησε άμεσα σε αλλαγές (Μάρτινς και Λουίζ αντί Κοστίνια και Τσικίνιο), με την ΑΕΚ να βγάζει τον κουρασμένο Γκατσίνοβιτς και να βάζει στο ματς τον Ζοάο Μάριο.

Η ΑΕΚ έδειξε να παίζει με μεγαλύτερη ηρεμία στη συνέχεια, έχοντας καλύτερες επιλογές. Ακολούθησαν νέες αλλαγές από τους δυο προπονητές (Γιαζίτσι αντί Ποντένσε και Μουζακίτης στη θέση του Σιπιόνι για τον Ολυμπιακό, ενώ η ΑΕΚ πέρασε τον Κουτέσα στη θέση του Γιόβιτς). Ο Ολυμπιακός πίεσε για να φτάσει στην ισοφάριση, αλλά στο 90+3′ ο Στρακόσα είχε νέα σημαντική επέμβαση, σε γυριστό σουτ του Μπιανκόν από το ύψος του πέναλτι.

Το ντέρμπι κρίθηκε στο στο 90+13′. Σε μια βαθιά μπαλιά, ο Μουκουντί βρήκε στον βηματισμό τον τον Αντρέ Λουίς, με τον Ολυμπιακό να χάνει μεγάλες ευκαιρίες στην εξέλιξη της φάσης για να σκοράρει. Το VAR κάλεσε τον διαιτητή να τσεκάρει τη φάση, ο Μάκελι έδωσε τελικά πέναλτι και Ταρέμι στάθηκε εύστοχος για το τελικό 1-1.

Οι συνθέσεις του αγώνα:

ΑΕΚ (Μάρκο Νίκολιτς): Στρακόσα – Ρότα, Μουκουντί, Ρέλβας, Πήλιος – Πινέδα, Μαρίν, Γκατσίνοβιτς (75’ Ζοάο Μάριο), Λιούμπιτσιτς (46’ Κοϊτά) – Ζίνι (56’ Βάργκα), Γιόβιτς (85’ Κουτέσα).

Στον πάγκο έμειναν: Aγγελόπουλος, Μπρινιόλι, Γκεοργκίεφ, Βίντα, Πενράις, Γκρούγιτς, Μάνταλος, Ελίασον.

Ολυμπιακός (Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ): Τζολάκης – Κοστίνια (71’ Μάρτινς), Ρέτσος, Μπιανκόν, Ορτέγκα (90’+2’ Μπρούνο) – Σιπιόνι (84’ Μουζακίτης), Έσε – Ροντινέι, Τσικίνιο (71’ Λουίς), Ποντένσε (84’ Γιαζίτσι) – Ταρέμι.

Στον πάγκο έμειναν: Πασχαλάκης, Μπότης, Καλογερόπουλος, Νασιμέντο, Γκαρθία, Βέζο.

Διαιτητής: Μάκελι

Βοηθοί: Στέεγκστρα, Ντε Βρις

4ος: Τσιμεντερίδης

VAR: Ντίπερνικ, Μπλανκ