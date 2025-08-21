Αθλητικά

Ολυμπιακός: Η Φορταλέζα ζητάει τώρα περισσότερα χρήματα για τον Μάντσα, γράφουν στη Βραζιλία

Νέα δεδομένα φαίνεται να υπάρχουν στην υπόθεση για τον 21χρονο κεντρικό αμυντικό
Ολυμπιακός: Η Φορταλέζα ζητάει τώρα περισσότερα χρήματα για τον Μάντσα, γράφουν στη Βραζιλία

Ο Ολυμπιακός κάνει κινήσεις για να ενισχυθεί στο κέντρο της αμυντικής του γραμμής και τα πρόσφατα δημοσιεύματα από τη Βραζιλία τον εμφάνιζαν κοντά στην απόκτηση του Γκουτσάβο Μάντσα της Φορταλέζα.

Ο Ολυμπιακός φερόταν να τα έχει βρει με την ομάδα του 21χρονου αμυντικού (γινόταν λόγος για συμφωνία των δύο ομάδων στα 4,5 εκατ. ευρώ), αλλά τα τελευταία δημοσιεύματα από τη «χώρα του καφέ», βάζουν νέα δεδομένα στη συγκεκριμένη υπόθεση.

Η Φορταλέζα φέρεται να ζητά τώρα 5,5 εκατ. ευρώ και το 20% των δικαιωμάτων του παίκτη, ενώ ετοιμάζονται να χρησιμοποιήσουν κανονικά τον Μάντσα στο ματς την Κυριακή (24.08.2025) κόντρα στην Μποταφόγκο.

Οι Βραζιλιάνοι προφανώς θέλουν να αποκομίσουν το μεγαλύτερο δυνατό κέρδος από τη μετεγγραφή του νεαρού στόπερ, την ώρα που στον Ολυμπιακό επιθυμούν να «κλείσουν» τη συγκεκριμένη υπόθεση.

