Ολυμπιακός: Η Φορταλέζα ζητάει τώρα περισσότερα χρήματα για τον Μάντσα, γράφουν στη Βραζιλία

Ο Ολυμπιακός κάνει κινήσεις για να ενισχυθεί στο κέντρο της αμυντικής του γραμμής και τα πρόσφατα δημοσιεύματα από τη Βραζιλία τον εμφάνιζαν κοντά στην απόκτηση του Γκουτσάβο Μάντσα της Φορταλέζα.

Ο Ολυμπιακός φερόταν να τα έχει βρει με την ομάδα του 21χρονου αμυντικού (γινόταν λόγος για συμφωνία των δύο ομάδων στα 4,5 εκατ. ευρώ), αλλά τα τελευταία δημοσιεύματα από τη «χώρα του καφέ», βάζουν νέα δεδομένα στη συγκεκριμένη υπόθεση.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η Φορταλέζα φέρεται να ζητά τώρα 5,5 εκατ. ευρώ και το 20% των δικαιωμάτων του παίκτη, ενώ ετοιμάζονται να χρησιμοποιήσουν κανονικά τον Μάντσα στο ματς την Κυριακή (24.08.2025) κόντρα στην Μποταφόγκο.

O #Fortaleza recusou proposta de 4,5 milhões de euros (R$28 mi) do Olympiacos por Gustavo Mancha, 21 anos. O clube pede 5,5 milhões (R$35 mi) e quer manter 20% dos direitos. O time grego já acertou com o jogador, mas o Leão decide o futuro. Enquanto isso Mancha segue disponível pic.twitter.com/vwrK5JLWhE — Centraldolaion_ (@Centralaion1918) August 20, 2025

Οι Βραζιλιάνοι προφανώς θέλουν να αποκομίσουν το μεγαλύτερο δυνατό κέρδος από τη μετεγγραφή του νεαρού στόπερ, την ώρα που στον Ολυμπιακό επιθυμούν να «κλείσουν» τη συγκεκριμένη υπόθεση.