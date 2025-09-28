Ολυμπιακός: Η παρακάμερα του τελικού του Super Cup με την ομιλία του Μπαρτζώκα στα αποδυτήρια

Ο Ολυμπιακός κατέκτησε για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά το Super Cup του μπάσκετ, μετά τη νίκη του με 92-83 επί του Προμηθέας Πάτρας, στο μεγάλο τελικό της διοργάνωσης στη Ρόδο.

Η παρακάμερα του Ολυμπιακός – Προμηθέας Πάτρας από τον τελικό Super Cup κατέγραψε έτσι όλα όσα συνέβησαν στο περιθώριο του αγώνα και οδήγησαν στην κατάκτηση του τροπαίου από τους Πειραιώτες.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στο video του Olympiacos TV ξεχωρίζουν όμως και οι πανηγυρισμοί στα αποδυτήρια, καθώς και η ομιλία του Γιώργου Μπαρτζώκα, ο οποίος και μοίρασε συγχαρητήρια στους παίκτες του.

Δίπλα στον Γιώργο Μπαρτζώκα στα αποδυτήρια βρισκόντουσαν και οι πρόεδροι της ΚΑΕ Ολυμπιακός, Γιώργος και Παναγιώτης Αγγελόπουλος.