Ο Ματιέ Βαλμπουενά δουλεύει σκληρά για την επιστροφή του στη δράση, με τον Γάλλο άσο του Ολυμπιακού να ανεβάζει φωτογραφίες στα social media από την πρώτη του προπόνηση σε αγωνιστικό χώρο, μετά τη θλάση που υπέστη στον προσαγωγό.

Ο Ματιέ Βαλμπουενά μετράει αντίστροφα για την επιστροφή του στη δράση, έχοντας ξεπεράσει σε μεγάλο βαθμό τη θλάση που υπέστη στον προσαγωγό του.

Ο Γάλλος μεσοεπιθετικός του Ολυμπιακού ανέβασε φωτογραφίες στους λογαριασμούς του στα social media από την προπόνησή του, ενημερώνοντας ότι πάτησε για πρώτη φορά χορτάρι μετά τον τραυματισμό.

First session on the field after injury. Back to the game 🔜 pic.twitter.com/RZTWp2n49M