Ολυμπιακός: Η τελευταία προπόνηση των Πειραιωτών πριν τη μεγάλη μάχη με τη Λεβερκούζεν στο Champions League

Οι ερυθρόλευκοι ολοκλήρωσαν την προετοιμασία τους για το σπουδαίο παιχνίδι με τη γερμανική ομάδα
Ο Ροντινέι και ο Σιπιόνι
Ο Ροντινέι και ο Σιπιόνι στην προπόνηση του Ολυμπιακού/ (ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ / EUROKINISSI)

Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει την Μπάγερ Λεβερκούζεν για τα πλέι οφ του Champions League στο «Γ. Καραϊσκάκης» και ολοκλήρωσαν την τελευταία τους προπόνηση στο Ρέντη.

Ο Αγιούμπ Ελ Κααμπί εμφανίστηκε στην τελευταία προπόνηση του Ολυμπιακού με ανανεωμένο και πιο «μάχιμο» λουκ, καθώς αποφάσισε να ξυρίσει το κεφάλι του πριν τη μάχη με την Μπάγερ Λεβερκούζεν.

Ο Ελ Κααμπί με ανανεωμένο λουκ
Ο Ελ Κααμπί με ανανεωμένο λουκ/ (ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ / EUROKINISSI)

Οι παίκτες του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ είχαν καλή διάθεση και τα χαμόγελα ήταν πολλά στο προπονητικό κέντρο του Ολυμπιακού, μία μέρα μετά την ομιλία του Βαγγέλη Μαρινάκη.

Οι παίκτες του Ολυμπιακού στην τελευταία προπόνηση
Οι παίκτες του Ολυμπιακού στην τελευταία προπόνηση/ (ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ / EUROKINISSI)

 

Ο ιδιοκτήτης των Πειραιωτών έδειξε την στήριξή του στους παίκτες και το επιτελείο της ομάδας και περιμένει νικηφόρο σερί σε Ελλάδα και Ευρώπη, ενώ έχει τάξει στους παίκτες και πριμ σε περίπτωση πρόκρισης στο Champions League

Θα υπάρξει και δεύτερο πριμ αν οι ερυθρόλευκοι κάνουν το 5/5 στα τελευταία παιχνίδια της Super League.

Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
