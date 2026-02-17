Ολυμπιακός: Η τελευταία προπόνηση των Πειραιωτών πριν τη μεγάλη μάχη με τη Λεβερκούζεν στο Champions League

Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει την Μπάγερ Λεβερκούζεν για τα πλέι οφ του Champions League στο «Γ. Καραϊσκάκης» και ολοκλήρωσαν την τελευταία τους προπόνηση στο Ρέντη.

Ο Αγιούμπ Ελ Κααμπί εμφανίστηκε στην τελευταία προπόνηση του Ολυμπιακού με ανανεωμένο και πιο «μάχιμο» λουκ, καθώς αποφάσισε να ξυρίσει το κεφάλι του πριν τη μάχη με την Μπάγερ Λεβερκούζεν.

Οι παίκτες του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ είχαν καλή διάθεση και τα χαμόγελα ήταν πολλά στο προπονητικό κέντρο του Ολυμπιακού, μία μέρα μετά την ομιλία του Βαγγέλη Μαρινάκη.

Ο ιδιοκτήτης των Πειραιωτών έδειξε την στήριξή του στους παίκτες και το επιτελείο της ομάδας και περιμένει νικηφόρο σερί σε Ελλάδα και Ευρώπη, ενώ έχει τάξει στους παίκτες και πριμ σε περίπτωση πρόκρισης στο Champions League

Θα υπάρξει και δεύτερο πριμ αν οι ερυθρόλευκοι κάνουν το 5/5 στα τελευταία παιχνίδια της Super League.