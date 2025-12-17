Συμβαίνει τώρα:
Αθλητικά

Ολυμπιακός – Ηρακλής: Με στόχο τη νίκη και την κορυφή στο Κύπελλο Ελλάδας Betsson οι Πειραιώτες

Οι Θεσσαλονικείς θέλουν ένα βαθμό για την πρόκριση στην επόμενη φάση
Γιαζίτσι
Κύπελλο Ελλάδας Betsson
(18:00, Cosmote Sport 2)
Ο Γιαζίτσι με τη φανέλα του Ολυμπιακού/ (ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ / EUROKINISSI)

Ο Ολυμπιακός υποδέχεται τον Ηρακλή για την τελευταία αγωνιστική του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson και με νίκη θα εξασφαλίσει την πρώτη θέση στη League Phase, ενώ ο «γηραιός» ψάχνει ένα βαθμό που θα τον τοποθετήσει μέσα στην πρώτη δωδεκάδα.

Ο Μεντιλίμπαρ αναμένεται να ξεκουράσει αρκετούς ποδοσφαιριστές κόντρα στον Ηρακλή για να τους φρεσκάρει μετά από μία δύσκολη εβδομάδα με ταξίδι σε Αστάνα και Θεσσαλονίκη. Ο Ελ Κααμπί έχει αποχωρήσει από το ρόστερ του Ολυμπιακού για να ενσωματωθεί στην Εθνική ομάδα του Μαρόκου για το Copa Africa και δεν υπολογίζεται για το παιχνίδι με τον Ηρακλή.

Ο Ολυμπιακός θέλει να κάνει το 4/4 στη διοργάνωση που θα του δώσει την πρωτιά και την απευθείας πρόκριση στα προημιτελικά. Ο Ηρακλής με ένα βαθμό στο «Γ. Καραϊσκάκης» θα είναι σίγουρα στους πρώτους δώδεκα της League Phase και θα παίξει στα playoff του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson.

Οι Πειραιώτες θέλουν να κάνουν το 2/2 κόντρα σε Ηρακλή (17/12/25, 18:00) και Κηφισιά (20/12/25, 20:30) για να κλείσουν με θετικό τρόπο τη χρονιά και να παίξουν με ευχάριστο κλίμα τον πρώτο τελικό της χρονιάς (Super Cup) κόντρα στον ΟΦΗ (03/01/26).

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
209
163
161
78
68
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo