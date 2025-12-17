Ολυμπιακός – Ηρακλής: Με στόχο τη νίκη και την κορυφή στο Κύπελλο Ελλάδας Betsson οι Πειραιώτες

Ο Ολυμπιακός υποδέχεται τον Ηρακλή για την τελευταία αγωνιστική του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson και με νίκη θα εξασφαλίσει την πρώτη θέση στη League Phase, ενώ ο «γηραιός» ψάχνει ένα βαθμό που θα τον τοποθετήσει μέσα στην πρώτη δωδεκάδα.

Ο Μεντιλίμπαρ αναμένεται να ξεκουράσει αρκετούς ποδοσφαιριστές κόντρα στον Ηρακλή για να τους φρεσκάρει μετά από μία δύσκολη εβδομάδα με ταξίδι σε Αστάνα και Θεσσαλονίκη. Ο Ελ Κααμπί έχει αποχωρήσει από το ρόστερ του Ολυμπιακού για να ενσωματωθεί στην Εθνική ομάδα του Μαρόκου για το Copa Africa και δεν υπολογίζεται για το παιχνίδι με τον Ηρακλή.

Ο Ολυμπιακός θέλει να κάνει το 4/4 στη διοργάνωση που θα του δώσει την πρωτιά και την απευθείας πρόκριση στα προημιτελικά. Ο Ηρακλής με ένα βαθμό στο «Γ. Καραϊσκάκης» θα είναι σίγουρα στους πρώτους δώδεκα της League Phase και θα παίξει στα playoff του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson.

Οι Πειραιώτες θέλουν να κάνουν το 2/2 κόντρα σε Ηρακλή (17/12/25, 18:00) και Κηφισιά (20/12/25, 20:30) για να κλείσουν με θετικό τρόπο τη χρονιά και να παίξουν με ευχάριστο κλίμα τον πρώτο τελικό της χρονιάς (Super Cup) κόντρα στον ΟΦΗ (03/01/26).