Ολυμπιακός και Ελ Κααμπί έτοιμοι να ανανεώσουν τη συνεργασία τους

Στην τελική ευθεία βρίσκεται για τον Ολυμπιακό η προσπάθεια ανανέωσης του συμβολαίου του Αγιούμπ Ελ Κααμπί. Η άφιξη του εκπρόσωπου του Μαροκινού επιθετικού στην Ελλάδα δρομολογεί και τις εξελίξεις προς αυτή την κατεύθυνση, με τις συζητήσεις να έχουν μπει στο τελευταίο στάδιο.

Μια προσφορά που φέρεται να προήλθε, εσχάτως, από ομάδα της Μέσης Ανατολής (Αλ Νασρ) δεν φαίνεται ικανή να δελεάσει τον Αγιούμπ Ελ Κααμπί, αφού επιθυμία του είναι να συνεχίσει να αγωνίζεται στον Ολυμπιακό, με τον οποίο “εκτόξευσε” το όνομα και την καριέρα του.

Οι τελευταίες επαφές της διοίκησης με τον μάνατζέρ του φαίνεται πως απέδωσαν καρπούς και ο πρώτος σκόρερ του Ολυμπιακού και τη φετινή σεζόν θα παραμείνει στο λιμάνι.

Ο Ελ Κααμπί ήρθε στον Ολυμπιακό το καλοκαίρι του 2023 κι εξελίχθηκε σε έναν από τους επιδραστικότερους “ερυθρόλευκους” ποδοσφαιριστές όλων των εποχών.

Με την αξιοσημείωτη ικανότητά του στο σκοράρισμα οδήγησε τον Ολυμπιακό σε τίτλους και διακρίσεις, με κορωνίδα όλων την κατάκτηση του Conference League με δικό του γκολ στον τελικό απέναντι στη Φιορεντίνα, τον πρώτο ευρωπαϊκό διασυλλογικό τίτλο ελληνικής ομάδας στην ιστορία.

Ο Ελ Κααμπί έχει φέτος 18 γκολ και δυο ασίστ σε 32 ματς σε όλες τις διοργανώσεις, ενώ συνολικά στην παρουσία του στον Ολυμπιακό μετράει 78 γκολ και δώδεκα ασίστ σε 126 ματς. Στο ελληνικό πρωτάθλημα έχει 45 γκολ και τέσσερις ασίστ σε 65 ματς.