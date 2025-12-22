Ολυμπιακός και Μεντιλίμπαρ συνεχίζουν μαζί μέχρι το 2027

Ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε την επέκταση της συνεργασίας με τον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ έως το 2027.
Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ παραμένει στο αγαπημένο του λιμάνι. Ο Ισπανός “στρατηγός” θα συνεχίσει την άκρως επιτυχημένη συνεργασία του με τον Ολυμπιακό και την επόμενη χρονιά, καθώς η ερυθρόλευκη ΠΑΕ ανακοίνωσε την επέκταση της συνεργασίας της με τον 64χρονο Βάσκο τεχνικό.
Ο Μεντιλίμπαρ ανέλαβε τους Πειραιώτες στις 11 Φεβρουαρίου 2024 και μαζί κατέκτησαν τον πρώτο ευρωπαϊκό τίτλο ελληνικής ομάδας στο ποδόσφαιρο, το Europa Conference League.
O Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ ανανέωσε με τον Ολυμπιακό μας! / José Luis Mendilibar has renewed with Olympiacos FC! pic.twitter.com/0hIajEFz79— Olympiacos FC (@olympiacosfc) December 22, 2025
Ακολούθησε την επόμενη χρονιά η κατάκτηση του πρωταθλήματος και του Κυπέλλου, αλλά και η επιστροφή στο Champions League.
Ο Πρόεδρος της ΠΑΕ Ολυμπιακός, κ. Βαγγέλης Μαρινάκης, μαζί με τον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, μετά την επισημοποίηση της ανανέωσης της συνεργασίας του με την ομάδα μας! / Mr. Evangelos Marinakis, with José Luis Mendilibar, after the signing of his new contract with… pic.twitter.com/xwOwX3tJJx— Olympiacos FC (@olympiacosfc) December 22, 2025
Μέχρι σήμερα ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ έχει καθίσει στον πάγκο του Ολυμπιακού σε 97 παιχνίδια και έχει απολογισμό 64 νίκες, 19 ισοπαλίες και 14 ήττες.
«Είναι ο πατέρας μας», «είναι ο αρχηγός μας», «είναι φίλος για εμάς», ανέφεραν οι ποδοσφαιριστές του Ολυμπιακού, περιγράφοντας τη σχέση που έχει χτίσει ο Μεντιλίμπαρ με τους ποδοσφαιριστές.
Can you guess what’s coming next? pic.twitter.com/7edaiX7laY— Olympiacos FC (@olympiacosfc) December 22, 2025
«Είναι ο άνθρωπος που μας δίνει τόση δύναμη για να κερδίζουμε τα παιχνίδια», πρόσθεσαν, λέγοντας πως είναι αυτός που τους περνά τη νοοτροπία του νικητή.