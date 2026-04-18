Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός θέλουν να γράψουν την απόλυτη ιστορία στη φετινή Euroleague

Ο Ολυμπιακός θα επιχειρήσει να γίνει η πρώτη ομάδα που τερματίζει στην πρώτη θέση της κανονικής περιόδου και κατακτά την Euroleague, ενώ ο Παναθηναϊκός να γίνει η πρώτη ομάδα που θα σηκώσει το τρόπαιο, ξεκινώντας από τα πλέι ιν.

Ο Ολυμπιακός ολοκλήρωσε την κανονική περίοδο της Euroleague στην πρώτη θέση, για τρίτη φορά τα τελευταία τέσσερα χρόνια.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα περιμένει να μάθει ποια θα είναι η ομάδα που θα κατακτήσει την 8η θέση στα πλέ ιν.

Οι πιθανοί αντίπαλοι των Πειραιωτών, οι οποίοι θα έχουν το πλεονέκτημα έδρας στα πλέι οφ, είναι οι Παναθηναϊκός, Μονακό, Ερυθρός Αστέρας και Μπαρτσελόνα.

Όπως γίνεται αντιληπτό, το σενάριο του ελληνικού εμφύλιου υπάρχει. Για να γίνει αυτό, θα πρέπει ο Παναθηναϊκός να ηττηθεί εντός έδρας από τη Μονακό και στη συνέχεια να νικήσει στην έδρα του τον νικητή του Ερυθρός Αστέρας – Μπαρτσελόνα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Τόσο οι ερυθρόλευκοι από την κορυφή, όσο και οι πράσινοι από την έβδομη θέση, για να καταφέρουν να κατακτήσουν το φετινό τρόπαιο, καλούνται να κάνουν κάτι που δεν έχει συμβεί ποτέ ξανά.

Από τη σεζόν 2016-17 που η Euroleague διεξάγεται με την τωρινή μορφή της, καμία ομάδα που τερμάτισε πρώτη στη κανονική περίοδο δεν κατάφερε στο τέλος να σηκώσει την κούπα.

Παράλληλα στις εννέα αυτές σεζόν, έχουν στεφθεί πρωταθλήτριες ομάδες που ολοκλήρωσαν την κανονική περίοδο ακόμα και στην 6η θέση (Εφές, 2022), ποτέ όμως στην έβδομη και την όγδοη.

Οι νικητές της Euroleague από τη σεζόν 2016-17 (θέση στη regular season)

2025: Φενέρμπαχτσε (2η)

2024: Παναθηναϊκός (2η)

2023: Ρεάλ Μαδρίτης (3η)

2022: Εφές (6η)

2021: Εφές (3η)

2020: Δεν ολοκληρώθηκε

2019: ΤΣΣΚΑ Μόσχας (2η)

2018: Ρεάλ Μαδρίτης (5η)

2017: Φενέρμπαχτσε (5η)