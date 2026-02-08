Συμβαίνει τώρα:
Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός τίμησαν τη μνήμη των θυμάτων της Θύρας 7 πριν το ντέρμπι, λευκά τριαντάφυλλα από τις δυο ομάδες

Χειροκροτήθηκαν οι παίκτες του Παναθηναϊκού, τη στιγμή που κατέθεσαν λουλούδια, στο μνημείο μπροστά από τη Θύρα 7
Βαθιά φορτισμένο το κλίμα στο “Γ. Καραϊσκάκης” πριν από την έναρξη του ΟλυμπιακόςΠαναθηναϊκός για την 20η αγωνιστική της Super League, λόγω της “μαύρης” επετείου των 45 ετών από την τραγωδία της Θύρας 7.

Τα ονόματα των 21 θυμάτων της Θύρας 7 ακούστηκαν ένα-ένα από τα μεγάφωνα στο γήπεδο του Ολυμπιακού και σε κάθε αναφορά, η ερυθρόλευκη εξέδρα… απάντησε, φωνάζοντας δυνατά “παρών”.

Στα μάτριξ του “Καραϊσκάκης” προβλήθηκε σχετικό video, τη στιγμή που στην εξέδρα των οργανωμένων του Ολυμπιακού υπήρχε ένα συγκλονιστικό κορεό, αφιερωμένο στις 21 ψυχές. Η θύρα 7 δημιούργησε ένα εντυπωσιακό κορεό, χρησιμοποιώντας, κόκκινα, μαύρα και λευκά χαρτόνια.

Οι παίκτες των δύο ομάδων κρατούσαν από ένα λευκό τριαντάφυλλο, με τους παίκτες του Ολυμπιακού -αρχικά και του Παναθηναϊκού να αφήνουν τα λουλούδια στο μνημείο μπροστά στη Θύρα 7.

Μάλιστα, οι “πράσινοι” άκουσαν την εξέδρα να τους δίνει ένα ζεστό χειροκρότημα, τη στιγμή που πήγαν να αφήσουν τα τριαντάφυλλά τους.

SUPERLEAGUE 2025-2026
Ακολούθησε ενός λεπτού απόλυτης σιγής, πριν οι δυο ομάδες πάρουν θέση για την έναρξη του αγώνα.

