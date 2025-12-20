Ολυμπιακός – Κηφισιά: «Φρέναραν» τον ρυθμό οι διαδοχικές καθυστερήσεις των φιλοξενούμενων

Ο Ολυμπιακός έμεινε στο 1-1 με την Κηφισιά στο “Γ. Καραϊσκάκης” για την 15η αγωνιστική της Super League, χάνοντας δύο πολύτιμους βαθμούς στη μάχη για την κατάκτηση του πρωταθλήματος.

Ο Ολυμπιακός δεν μπόρεσε να φτάσει στη νίκη, σ’ ένα παιχνίδι που στιγματίστηκε από τις πάρα πολλές καθυστερήσεις που έκαναν οι ποδοσφαιριστές της Κηφισιάς, που έπεφταν συνεχώς στον αγωνιστικό χώρο.

Η ομάδα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ έκανε ό,τι περνούσε από το χέρι της για να παίξει ποδόσφαιρο, να δημιουργήσει ευκαιρίες και να φτάσει στη νίκη, αλλά το σύνολο του Σεμπάστιαν Λέτο, με την ανοχή του διαιτητή Ευαγγέλου, έτρωγε συνέχεια τον χρόνο, κάνοντας καθυστερήσεις και διαλύοντας τον ρυθμό του αγώνα.

Οι συνεχόμενες καθυστερήσεις προκάλεσαν τον εκνευρισμό των παικτών του Ολυμπιακού, του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, αλλά και του κόσμου που γέμισε το “Γ. Καραϊσκάκης”, κάνοντας ακόμα ένα sold out.

Οι παίκτες του Σεμπάστιαν Λέτο έπεφταν συνέχεια κάτω, με τον διαιτητή Ευαγγέλου να μην τους τιμωρεί με κίτρινες κάρτες και να τους αφήνει να κάνουν το… παιχνίδι τους.

Ειδικότερα, ο τερματοφύλακας της Κηφισιάς, Ραμίρες, έπεφτε συνεχώς στο έδαφος, αλλά δεν πήρε ποτέ (!) κίτρινη κάρτα.

Το άσχημο για την Κηφισιά είναι ότι “χάλασε” την εντυπωσιακή εικόνα που είχε τόσο καιρό στο πρωτάθλημα, όπου έπαιζε ωραίο ποδόσφαιρο απέναντι σ’ όλες τις μεγάλες ομάδες και όχι μόνο.