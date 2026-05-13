Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός: Με Ταρέμι στην ενδεκάδα οι Πειραιώτες, Σφιντέρσκι και Τετέι ξεκινούν για το «τριφύλλι»

Οι επιλογές των δύο προπονητών για το ντέρμπι των «αιωνίων»
Ο Ταρέμι κόντρα στον Παναθηναϊκό/ (ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΠΙΡΝΤΑΧΑΣ / EUROKINISSI)
Ο Ολυμπιακός φιλοξενεί τον Παναθηναϊκό (13/05/26, 19:30, Cosmote Sport 1, Newsit.gr) για την 5η αγωνιστική των πλέι οφ της Super League με τους Πειραιώτες να ψάχνουν τη νίκη για να εκμεταλλευτούν την οποιαδήποτε απώλεια του ΠΑΟΚ με την ΑΕΚ.

Ο Μεντιλίμπαρ επέλεξε τον Ταρέμι στην κορυφή της επίθεσης του Ολυμπιακού και τον Μπρούνο στο αριστερό άκρο της άμυνας αντί των Ελ Κααμπί και Ορτέγκα, ενώ ο Μπενίτεθ θα αγωνιστεί στην επίθεση του Παναθηναϊκού με τον Τετέι και τον Σφιντέρσκι, χωρίς να είναι γνωστό αν ένας εκ των δύο θα τοποθετηθεί στα άκρα.

Η ενδεκάδα του Ολυμπιακού: Τζολάκης, Κοστίνια, Ρέτσος, Πιρόλα, Μπρούνο, Γκαρθία, Έσε, Ροντινέι, Μαρτίνς, Τσικίνιο, Ταρέμι.

Η ενδεκάδα του Παναθηναϊκού: Λαφόν, Καλάμπρια, Πάλμερ-Μπράουν, Τουμπά, Κυριακόπουλος, Τσέριν, Κοντούρης, Ταμπόρδα, Αντίνο, Σβιντέρσκι, Τετέι.

