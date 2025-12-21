Ολυμπιακός – Κολοσσός Ρόδου 100-86: «Λύγισε» τους Ροδίτες με απίθανη εμφάνιση του Τάιλερ Ντόρσεϊ

Ο Ολυμπιακός ξεπέρασε το εμπόδιο του Κολοσσού Ρόδου με 100-86 και συνέχισε το απόλυτο σερί του στην GBL, μετά την 11η αγωνιστική, με τον Ντόρσεϊ να είναι καταπληκτικός και τον Μόρις να κάνει θετικό ντεμπούτο.

Ο Τάιλερ Ντόρσεϊ έκανε τα πάντα στο παρκέ για τον Ολυμπιακό και ολοκλήρωσε το παιχνίδι με 41 πόντους, 6 ριμπάουντ και 5 ασίστ. Βρέθηκε κοντά στο να σπάσει το ρεκόρ του Σάσα Βεζένκοφ που έχει πετύχει 45 πόντους με την «ερυθρόλευκη» φανέλα κόντρα στην Μπάγερν Μονάχου.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο γκαρντ του Ολυμπιακού δέχτηκε μάλιστα και τα συγχαρητήρια του Γιώργου Μπαρτζώκα κατά τη διάρκεια του αγώνα με μία χειραψία. Ο Ντόρσεϊ ευστόχησε σε εννέα τρίποντο στο ΣΕΦ.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Για τους Πειραιώτες πέρα από τη μυθική εμφάνιση του Ντόρσεϊ θετικός ήταν ο Πίτερς με 16 πόντους. Ο Μόντε Μόρις στο ντεμπούτο του έπαιξε με μεγάλη ωριμότητα και ολοκλήρωσε το παιχνίδι με 8 πόντους και 4 ασίστ.

Ο Κολοσσός Ρόδου πάλεψε μέχρι και το τρίτο δεκάλεπτο, όμως μετά δεν είχε τις δυνάμεις και την ευστοχία να ακολουθήσει τόσο ψηλά στο σκορ τον Ολυμπιακό. Ο Γκάουντλοκ ήταν πρώτος σκόρερ για τους φιλοξενούμενους με 13 πόντους.

ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 27-23, 47-45, 79-68, 100-86

Τα ομαδικά στατιστικά του Ολυμπιακού: 17/28 δίποντα, 16/36 τρίποντα, 16/20 βολές, 34 ριμπάουντ (23 αμυντικά – 11 επιθετικά), 25 ασίστ, 6 λάθη, 5 κλεψίματα, 3 μπλοκ

Τα ομαδικά στατιστικά του Κολοσσού: 27/51 δίποντα, 6/21 τρίποντα, 10/12 βολές, 41 ριμπάουντ (25 αμυντικά – 16 επιθετικά), 16 ασίστ, 10 λάθη, 4 κλεψίματα, 1 μπλοκ