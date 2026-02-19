Αθλητικά

Ολυμπιακός: Κοντά σε ακόμα ένα sold out οι Πειραιώτες, 2.000 εισιτήρια έμειναν για το παιχνίδι με τον Παναιτωλικό

Κατάμεστο αναμένεται να είναι το «Γ. Καραϊσκάκης» στο παιχνίδι της Super League.
Οι φίλαθλοι του Ολυμπιακού
Οι φίλαθλοι του Ολυμπιακού στο παιχνίδι με το Βόλο/ (ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ / EUROKINISSI)

Ο Ολυμπιακός υποδέχεται τον Παναιτωλικό το Σάββατο (21/02/26, 17:00) για την 22η αγωνιστική της Super League και οι φίλαθλοι της ομάδας θα βρεθούν δίπλα στους παίκτες και τον προπονητή, παρά τα τελευταία ανεπιτυχή αποτέλεσματα.

Η ΠΑΕ Ολυμπιακός ενημέρωσε ότι έχουν μείνει μόλις 2.000 εισιτήρια για το παιχνίδι με τον Παναιτωλικό και όσοι θέλουν να βρεθούν στο Φάληρο θα πρέπει να σπεύσουν να αποκτήσουν ένα εισιτήριο για την αναμέτρηση.

Οι φίλοι του Ολυμπιακού, λοιπόν, αναμένεται να γεμίσουν το «Γ. Καραϊσκάκης» για να βοηθήσουν τους παίκτες του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ στο παιχνίδι της Super League, με τους ερυθρόλευκους να έχουν ανάγκη τη νίκη την ώρα που η σεζόν βρίσκεται σε κρίσιμη βαθμολογική καμπή.

Θυμίζουμε πως τα εισιτήρια διατίθενται μέσω διαδικτύου (www.olympiacos.org) έως την εξάντλησή τους ή έως την έναρξη του αγώνα.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
196
132
109
99
80
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo