Ολυμπιακός: Ξεκίνησε η προετοιμασία στο ΣΕΦ με τον Νίκο Οκεκουογέν στα νέα πρόσωπα

Επίσημη «πρώτη» για τους Πειραιώτες στο ΣΕΦ
Ο Νίκος Οκεκουογέν στην προπόνηση του Ολυμπιακού (KLODIAN LATO
Ο Νίκος Οκεκουογέν στην προπόνηση του Ολυμπιακού (KLODIAN LATO / EUROKINISSI)

Ο Ολυμπιακός επέστρεψε στο παρκέ του ΣΕΦ για την πρώτη προπόνηση της νέας σεζόν, με τον Γιώργο Μπαρτζώκα να υποδέχεται νέους και παλιούς παίκτες της ομάδας του, αλλά και κάποιους που θα βοηθήσουν στην προετοιμασία, όπως ο Νίκος Οκεκουογέν.

Με τους Κώστα Παπανικολάου, Γιαννούλη Λαρεντζάκη, Τάιλερ Ντόρσεϊ, Κώστα Αντετοκούνμπο και Νίκολα Μιλουτίνοφ να λείπουν με τις εθνικές τους ομάδες, ο Ολυμπιακός χρειάζεται… κορμιά για τις προπονήσεις και ο Νίκος Οκεκουογέν θα έχει την ευκαιρία να προετοιμαστεί στο πιο υψηλό επίπεδο, μετά από μία εξαιρετική σεζόν με τα Τρίκαλα. Ο 27χρονος σέντερ είχε 13,7 πόντους και 10 ριμπάουντ κατά μέσο όρο πέρυσι στην Elite League και μαζί με τον Κριστ Κουμάντζε θα ενισχύει τους Πειραιώτες στις προπονήσεις.

Από εκεί και πέρα, το “παρών” στο ΣΕΦ έδωσαν και όλα τα νέα μετεγγραφικά αποκτήματα της ΚΑΕ Ολυμπιακός, αλλά και ο Μουστάφα Φαλ, ο οποίος και τραυματίστηκε σοβαρά στο τέλος της περασμένης σεζόν και ουσιαστικά δεν υπολογίζεται για φέτος από τον Γιώργο Μπαρτζώκα.

ΠΡΩΤΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΜΠΑΣΚΕΤ ΤΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΕΖΟΝ 2025-2026. (KLODIAN LATO

/ EUROKINISSI)

ΠΡΩΤΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΜΠΑΣΚΕΤ ΤΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΕΖΟΝ 2025-2026. (KLODIAN LATO

Ο Μπαρτζώκας στην προπόνηση του Ολυμπιακού (KLODIAN LATO

ΠΡΩΤΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΜΠΑΣΚΕΤ ΤΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΕΖΟΝ 2025-2026. (KLODIAN LATO

ΠΡΩΤΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΜΠΑΣΚΕΤ ΤΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΕΖΟΝ 2025-2026. (KLODIAN LATO

ΠΡΩΤΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΜΠΑΣΚΕΤ ΤΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΕΖΟΝ 2025-2026. (KLODIAN LATO

ΠΡΩΤΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΜΠΑΣΚΕΤ ΤΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΕΖΟΝ 2025-2026. (KLODIAN LATO

ΠΡΩΤΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΜΠΑΣΚΕΤ ΤΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΕΖΟΝ 2025-2026. (KLODIAN LATO

ΠΡΩΤΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΜΠΑΣΚΕΤ ΤΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΕΖΟΝ 2025-2026. (KLODIAN LATO

ΠΡΩΤΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΜΠΑΣΚΕΤ ΤΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΕΖΟΝ 2025-2026. (KLODIAN LATO

ΠΡΩΤΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΜΠΑΣΚΕΤ ΤΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΕΖΟΝ 2025-2026. (KLODIAN LATO

Ο Ολυμπιακός θα ξεκινήσει πλέον τη “δουλειά” ενόψει της έναρξης της σεζόν σε Basket League και Euroleague.

