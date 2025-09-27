Ολυμπιακός – Λεβαδειακός live για την 5η αγωνιστική της Super League

Ο Ολυμπιακός υποδέχεται τον Λεβαδειακό για την 5η αγωνιστική της Super League, με στόχο να επιστρέψει στις νίκες μετά το ισόπαλο ντέρμπι κόντρα στον Παναθηναϊκό στη Λεωφόρο, ενώ οι φιλοξενούμενοι θέλουν να συνεχίσουν να εκπλήσσουν ευχάριστα με την εικόνα τους και να πάρουν κάτι θετικό από το στάδιο «Γ. Καραϊσκάκης».
Ο Ολυμπιακός έχει βρεθεί αρκετές φορές στα όρια της περιοχής των φιλοξενουμένων, όμως ό,τι σουτ ή πάσα έχει δοκιμάσει από εκείνο το σημείο έχει κοντραριστεί και απομακρυνθεί άμεσα από την άμυνα του Λεβαδειακού.
Ο Ολυμπιακός ψάχνει να βρει τρόπο να απειλήσει τους φιλοξενούμενους, ενώ ο Λεβαδειακός βρέθηκε κοντά στο γκολ με τον Κωστή.
Ο Τζολάκης δεν απομάκρυνε καλά, όντας μακριά από την εστία του. Ο Κωστή σούταρε από μακριά όμως ο Μουζακίτης πρόλαβε να απομακρύνει τον κίνδυνο.
Διαιτητής: Κατσικογιάννης
Βοηθοί: Κολλιάκος, Κόλλιας 4ος: Μόσχου
VAR: Ζαμπαλάς, Βεργέτης
Λοντίγκιν, Βήχος, Αμπού Χάνα, Λιάγκας, Τσάπρας, Τσόκαϊ, Τσιμπόλα, Κωστή, Λαγιούς, Παλάσιος, Όζμπολτ
Τζολάκης, Ορτέγκα, Πιρόλα, Ρέτσος, Κοστίνια, Μουζακίτης, Έσε, Τσικίνιο, Στρεφέτσα, Ποντένσε, Ελ Κααμπί.
Ο Λεβαδειακός του Νίκου Παπαδόπουλου έχει εντυπωσιάσει το φίλαθλο κοινό στην έναρξη της σεζόν. Βρίσκεται στην 5η θέση και ψάχνει θετικό αποτέλεσμα στην έδρα του πρωταθλητή Ελλάδας Ολυμπιακού.
Ο Ολυμπιακός προέρχεται από το ισόπαλο με 1-1 ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό στη Λεωφόρο και θέλει να επιστρέψει στις νίκες κόντρα στον Λεβαδειακό εντός έδρας. Ο Μεντιλίμπαρ είδε τους Ζέλσον Μαρτίνς και Ροντινέι να επιστρέφουν στην αγωνιστική δράση και είναι στη διάθεσή του για την αναμέτρηση.
Μαζί θα παρακολουθήσουμε το παιχνίδι Ολυμπιακός – Λεβαδειακός για την 5η αγωνιστική της Super League.
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ