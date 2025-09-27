Ολυμπιακός – Λεβαδειακός live για την 5η αγωνιστική της Super League

21'

Οι «ερυθρόλευκοι» ακόμα δεν έχουν βρει τον τρόπο να απειλήσουν τον Λοντίγκιν.

Ο Ολυμπιακός έχει βρεθεί αρκετές φορές στα όρια της περιοχής των φιλοξενουμένων, όμως ό,τι σουτ ή πάσα έχει δοκιμάσει από εκείνο το σημείο έχει κοντραριστεί και απομακρυνθεί άμεσα από την άμυνα του Λεβαδειακού.