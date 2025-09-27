Αθλητικά

Ολυμπιακός – Λεβαδειακός live για την 5η αγωνιστική της Super League

Οι «ερυθρόλευκοι» υποδέχονται τον Λεβαδειακό για την 5η αγωνιστική της Super League
Ο Ορτέγκα
Super League
5η αγωνιστική
0 - 0
1ο ημίχρονο
Ο Ορτέγκα κόντρα στο Λεβαδειακό/ (ΜΑΡΚΟΣ ΧΟΥΖΟΥΡΗΣ / EUROKINISSI)

Ο Ολυμπιακός υποδέχεται τον Λεβαδειακό για την 5η αγωνιστική της Super League, με στόχο να επιστρέψει στις νίκες μετά το ισόπαλο ντέρμπι κόντρα στον Παναθηναϊκό στη Λεωφόρο, ενώ οι φιλοξενούμενοι θέλουν να συνεχίσουν να εκπλήσσουν ευχάριστα με την εικόνα τους και να πάρουν κάτι θετικό από το στάδιο «Γ. Καραϊσκάκης». 

18:12 | 27.09.2025
21'
Οι «ερυθρόλευκοι» ακόμα δεν έχουν βρει τον τρόπο να απειλήσουν τον Λοντίγκιν.

Ο Ολυμπιακός έχει βρεθεί αρκετές φορές στα όρια της περιοχής των φιλοξενουμένων, όμως ό,τι σουτ ή πάσα έχει δοκιμάσει από εκείνο το σημείο έχει κοντραριστεί και απομακρυνθεί άμεσα από την άμυνα του Λεβαδειακού. 

18:09 | 27.09.2025
12'
Το παιχνίδι έχει καλό ρυθμό έως τώρα.

Ο Ολυμπιακός ψάχνει να βρει τρόπο να απειλήσει τους φιλοξενούμενους, ενώ ο Λεβαδειακός βρέθηκε κοντά στο γκολ με τον Κωστή. 

18:04 | 27.09.2025
10'
Μεγάλη ευκαιρία για τον Λεβαδειακό

Ο Τζολάκης δεν απομάκρυνε καλά, όντας μακριά από την εστία του. Ο Κωστή σούταρε από μακριά όμως ο Μουζακίτης πρόλαβε να απομακρύνει τον κίνδυνο. 

17:59 | 27.09.2025
4'
Ο Λεβαδειακός πιέζει ψηλα τον Ολυμπιακό με στόχο να τον δυσκολέψει στην ανάπτυξη του παιχνιδιού.
17:56 | 27.09.2025
Σέντρα στο παιχνίδι
17:53 | 27.09.2025
Οι δύο ομάδες έκαναν την εμφάνισή τους στον αγωνιστικό χώρο.
17:51 | 27.09.2025
Ο Μεντιλίμπαρ υπέγραψε μερικά αυτόγραφα κατά την είσοδό του στον αγωνιστικό χώρο
Ο Μεντιλίμπαρ υπογράφει αυτόγραφα πριν το παιχνίδι με τον Λεβαδειακό/(ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ / EUROKINISSI)
17:49 | 27.09.2025

Διαιτητής: Κατσικογιάννης

Βοηθοί: Κολλιάκος, Κόλλιας 4ος: Μόσχου

VAR: Ζαμπαλάς, Βεργέτης

17:48 | 27.09.2025
Η ενδεκάδα του Λεβαδειακού

Λοντίγκιν, Βήχος, Αμπού Χάνα, Λιάγκας, Τσάπρας, Τσόκαϊ, Τσιμπόλα, Κωστή, Λαγιούς, Παλάσιος, Όζμπολτ

17:47 | 27.09.2025
Η ενδεκάδα του Ολυμπιακού

Τζολάκης, Ορτέγκα, Πιρόλα, Ρέτσος, Κοστίνια, Μουζακίτης, Έσε, Τσικίνιο, Στρεφέτσα, Ποντένσε, Ελ Κααμπί.

17:46 | 27.09.2025

Ο Λεβαδειακός του Νίκου Παπαδόπουλου έχει εντυπωσιάσει το φίλαθλο κοινό στην έναρξη της σεζόν. Βρίσκεται στην 5η θέση και ψάχνει θετικό αποτέλεσμα στην έδρα του πρωταθλητή Ελλάδας Ολυμπιακού.

17:46 | 27.09.2025

Ο Ολυμπιακός προέρχεται από το ισόπαλο με 1-1 ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό στη Λεωφόρο και θέλει να επιστρέψει στις νίκες κόντρα στον Λεβαδειακό εντός έδρας. Ο Μεντιλίμπαρ είδε τους Ζέλσον Μαρτίνς και Ροντινέι να επιστρέφουν στην αγωνιστική δράση και είναι στη διάθεσή του για την αναμέτρηση.

17:42 | 27.09.2025

Μαζί θα παρακολουθήσουμε το παιχνίδι Ολυμπιακός – Λεβαδειακός για την 5η αγωνιστική της Super League.

17:40 | 27.09.2025
Καλησπέρα από το Newsit.gr
