Ολυμπιακός – Λεβερκούζεν: Κυκλοφορούν την Πέμπτη τα εισιτήρια του αγώνα των playoffs του Champions League

Ο Ολυμπιακός υποδέχεται την Μπάγερ Λεβερκούζεν για το πρώτο μεταξύ τους παιχνίδι στα playoff του Champions League (18/02/26, 22:00) και την Πέμπτη 12 Φεβρουαρίου θα ξεκινήσει η διάθεση των εισιτηρίων του αγώνα.

Όσοι φίλοι του Ολυμπιακού θέλουν να κλείσουν θέση στο «Γ. Καραϊσκάκης» για την κρίσιμη αναμέτρηση με την Μπάγερ Λεβερκούζεν θα πρέπει να ακολουθήσουν τα βήματα που έχει η ερυθρόλευκη ΠΑΕ στην ανακοίνωσή της.

Η ανακοίνωση της ΠΑΕ Ολυμπιακός

H ΠΑΕ Ολυμπιακός, για την 1η αγωνιστική των play-offs του UEFA Champions League απέναντι στην Bayer 04 Leverkusen που θα διεξαχθεί στο Στάδιο «Γ. Καραϊσκάκης» την Τετάρτη 18/02 και ώρα 22:00, ενημερώνει τους φίλους της ομάδας για τα εξής:

Εισιτήρια θα διατεθούν ΜΟΝΟ μέσω Internet (www.olympiacos.org) από την Πέμπτη 12/02 από τις 11:00 και έως την εξάντλησή τους ή έως την έναρξη του αγώνα.

Gov.gr Wallet

H είσοδος στο γήπεδο γίνεται ΜΟΝΟ με τη χρήση της εφαρμογής Gov.gr Wallet.

Αγοράζοντας κωδικούς εισιτηρίων, θα σας αποστέλλεται email με ένα αρχείο PDF ανά κωδικό/εισιτήριο, το οποίο θα περιλαμβάνει τον κωδικό του για την εισαγωγή του στο Gov.gr Wallet.

Την εφαρμογή Gov.gr Wallet μπορεί οποιοσδήποτε να κατεβάσει από το Google Play ή το App Store εφόσον είναι εγγεγραμμένος στο Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας (Ε.Μ.Επ.).

Όποιος δεν έχει εγγραφεί μπορεί να το κάνει στο emep.gov.gr.

Για παιδιά κάτω των 15 ετών που δεν διαθέτουν προσωπικούς κωδικούς TaxisNet, ο κηδεμόνας εισέρχεται στο δικό του Gov.gr Wallet προσθέτοντας πρώτα το δικό του κωδικό/εισιτήριο και στη συνέχεια το παιδικό. Για λοιπές περιπτώσεις ανατρέξτε στο https://tickets.gov.gr/.

Για τους αλλοδαπούς που δεν διαθέτουν προσωπικούς κωδικούς TaxisNet και έχουν ξένο διαβατήριο, αγοράζουν κανονικά από την πλατφόρμα μας τον κωδικό/εισιτήριο χρησιμοποιώντας την εφαρμογή Gov.gr Wallet επιλέγουν το πεδίο Non Greek Resident και στο επόμενο βήμα ταυτοποίησης σκανάρουν τον κωδικό/εισιτήριο (δεν επιλέγουν το Skip) και στη συνέχεια σκανάρουν με NFC το διαβατήριο τους, η επιλογή event tickets στην αρχική σελίδα της εφαρμογής Gov.gr Wallet είναι μόνο για αλλοδαπούς.

Σε περίπτωση που οι αλλοδαποί δεν μπορούν να ολοκληρώσουν τη διαδικασία ταυτοποίησης, μπορούν την ημέρα του αγώνα και ώρες 17:30 – 20:30 να επισκεφτούν τα εκδοτήρια (Στάδιο Καραϊσκάκη – Θύρα 25).

Αυστηρώς θα εξυπηρετούνται μόνο οι φίλαθλοι που έχουν προμηθευτεί εισιτήρια από τα επίσημα κανάλια πώλησης εισιτηρίων της ΠΑΕ Ολυμπιακός www.olympiacos.org και το www.ticketmaster.gr και δεν είναι αποδεκτά τα εισιτήρια από καμία άλλη πλατφόρμα.

Για περισσότερες λεπτομέρειες αναφορικά με το ψηφιακό εισιτήριο καθώς και για πληροφορίες και οδηγίες αναφορικά με την λειτουργία και προσθήκη του ψηφιακού εισιτηρίου μπορείτε να ανατρέξετε στο https://tickets.gov.gr/.

Η ΠΑΕ Ολυμπιακός δεν εμπλέκεται στη διαδικασία προσθήκης του ψηφιακού εισιτηρίου στο Gov.gr wallet από την αγορά του και εντεύθεν. Για οποιαδήποτε τεχνικό πρόβλημα παρουσιαστεί σχετικά με την προσθήκη στο Gov.gr Wallet ή τυχόν δυσλειτουργίες ή άτομα που δεν έχουν πρόσβαση σε αυτό, θα πρέπει να ανατρέξουν αποκλειστικά στο https://support.gov.gr/guide/.

ΠΡΟΣΟΧΗ

Επειδή βάσει του νέου νόμου γίνεται έλεγχος ταυτοπροσωπίας στις εισόδους των θυρών, παρακαλείστε να προσέλθετε νωρίτερα με το έγγραφο ταυτοπροσωπίας σας (στοιχεία εισιτηρίου και εγγράφου ταυτοπροσωπίας απαιτείται να είναι τα ίδια).

Παρακαλείστε να προσωποποιείτε το εισιτήριο σας προτού της άφιξη σας στο γήπεδο.

Ενημερώνουμε τους φιλάθλους μας να αγοράζουν εισιτήρια ΜΟΝΟ από τα επίσημα κανάλια πώλησης εισιτηρίων της ΠΑΕ Ολυμπιακός www.olympiacos.org και το www.ticketmaster.gr και δεν είναι αποδεκτά τα εισιτήρια από καμία άλλη πλατφόρμα.

Τονίζεται ότι ακυρώσεις εισιτηρίων ή αλλαγές σε αυτά δεν γίνονται.

Τιμές: 45€, 55€, 75€, 85€, 100€, 160€, 300€ (VIP), 350€ (VVIP).

Μεταβίβαση εισιτηρίου διαρκείας

Οι κάτοχοι εισιτήριων διαρκείας και μόνο αυτοί, θα μπορούν να μεταβιβάσουν το εισιτήριo τους έως και τέσσερις ώρες πριν την έναρξη του αγώνα. Για τις οδηγίες μεταβίβασης πατήστε εδώ https://www.olympiacos.org/2024/09/20/metavivasi-eisitiriou-diarkeias/.

Στα εισιτήρια μεμονωμένων αγώνων δεν γίνονται μεταβιβάσεις.

Πληροφορίες: ticketing@olympiacos.org

Κάρτα Φιλάθλου Ερασιτέχνη Ολυμπιακού

Η ΠΑΕ Ολυμπιακός ενημερώνει τους φιλάθλους ότι βασική προϋπόθεση για την αγορά εισιτηρίου είναι να έχουν στην κατοχή τους τη συλλεκτική κάρτα φιλάθλου Ολυμπιακού των 20 ευρώ ή την κάρτα φιλάθλου Ολυμπιακού των 15 ευρώ, για τη σεζόν 2025/26, ποσό που θα πηγαίνει εξ ολοκλήρου στο ταμείο του Ερασιτέχνη, ώστε να συνεχίσουν οι ομάδες μας να πρωταγωνιστούν σε όλα τα αθλήματα.

Οι φίλαθλοι θα μπορούν να προμηθεύονται την «κάρτα φιλάθλου Ολυμπιακού» μέσω του www.olympiacossfp.gr. Για πληροφορίες σχετικά με την «κάρτα φιλάθλου Ολυμπιακού» μπορείτε να καλείτε στον Ερασιτέχνη Ο.Σ.Φ.Π. στο 211-1007060 ή στο members@osfp.gr.