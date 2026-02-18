Ολυμπιακός – Λεβερκούζεν: Οι ενδεκάδες των δυο ομάδων για το «μεγάλο» ματς στο Champions League

Ο Ολυμπιακός υποδέχεται τη Μπάγερ Λεβερκούζεν στο “Γ. Καραϊσκάκης”στο πρώτο παιχνίδι των δυο ομάδων για τα playoff του Champions League.

Λίγη ώρα πριν τη σέντρα της αναμέτρησης, ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ έκανε γνωστή την ενδεκάδα του Ολυμπιακού για το μεγάλο ματς. Ο Πιρόλα επιστρέφει στην ενδεκάδα του Ολυμπιακού, στο πλευρό του Ρέτσου, το δίδυμο, Ροντιονέι – Κοστίνια παραμένει στη δεξιά πτέρυγα, ενώ στην επίθεση χρησιμοποιούνται οι Μαρτίνς, Ποντένσε Ταρέμι και Ελ Κααμπί .

Η ενδεκάδα του Ολυμπιακού: Τζολάκης, Ορτέγκα, Πιρόλα, Ρέτσος, Ροντινέι, Μουζακίτης, Έσε, Μαρτίνς, Ποντένσε, Ταρέμι, Ελ Κααμπί.

Στον πάγκο: Πασχαλάκης, Μπότης, Μπιανκόν, Καλογερόπουλος, Νασιμέντο, Γκαρθία, Σιπιόνι, Λουίζ, Κλέιτον, Κοστίνια, Τσικίνιο, Μπρούνο.

Απ’ την άλλη, οι Γερμανοί της Λεβερκούζεν θα παραταχθούν με τον Κάσπερ Χιούλμαντ να επιλέγει τον Μπλάσβιτς κάτω από τα δοκάρια, τους Κουάνσα, Άντριχ, Ταπσόμπα τριάδα στόπερ, τους Βάθκεθ, Γκριμάλντο στα άκρα και τους Παλάσιος, Γκαρθία στον άξονα, πίσω από τους Μάσα, Πόκου και Σικ.

Η ενδεκάδα της Λεβερκούζεν: Μπλάσβιτς – Κουάνσα, Άντριχ, Ταπσόμπα – Βάσκεθ, Παλάσιος, Γκαρθία, Γκριμάλντο – Μάσα, Σικ, Ποκού.

Αναπληρωματικοί οι Όμλιν, Λομπ, Μπαντέ, Φερνάντες, Χόφμαν, Τίλμαν, Τεριέ, Άρθουρ, Κέρμαν, Ταπέ, Κοφανέ και Κούλμπρεθ, ενώ δεν υπολογίζονται οι Φλέκεν, Μπεν Σεγκίρ και Τέλα.