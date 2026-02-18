Αθλητικά

Ολυμπιακός – Λεβερκούζεν: Το κορεό των οπαδών με την τεράστια ερυθρόλευκη φανέλα στο «Καραϊσκάκης»

Οι φίλοι του Ολυμπιακού εντυπωσίασαν, δημιουργώντας μια τεράστια ερυθρόλευκη φανέλα
ΦΩΤΟ ΣΤΕΛΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΥ
ΦΩΤΟ ΣΤΕΛΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΥ / EUROKINISSI

Ο Ολυμπιακός υποδέχεται τη Λεβερκούζεν στο “Γ. Καραϊσκάκης”, στο πρώτο παιχνίδι των δυο ομάδων για τον νοκ-άουτ γύρο των playoff του Champions League, με στόχο να κάνει το πρώτο βήμα για την πρόκριση στους “16” της διοργάνωσης.

Οι φίλοι του Ολυμπιακού εξαφάνισαν τα εισιτήρια του αγώνα, με τους Πειραιώτες να ανακοινώνουν sold out. Λίγο πριν τη σέντρα του αγώνα, το “Καραϊσκάκης” απέκτησε μια εντυπωσιακή εικόνα από το κορεό που έκαναν οι ερυθρόλευκοι οπαδοί.

Και τι πιο εντυπωσιακό για ένα φίλο της ομάδας, από τη φανέλα του Ολυμπιακού. Κόκκινα και λευκά πλακάτ συνδυάστηκαν και έφτιαξαν μια τεράστια ερυθρόλευκη φανέλα, στη Θύρα 7.

“Φανέλα δοξασμένη, μόνο εσύ φοράς” το μήνυμα που έφερε πάνω του ένα άλλο μεγάλο πανό, μπροστά από θύρα των οργανωμένων οπαδών της ομάδας.

