Ολυμπιακός: Λίγο πριν το deal με Φορταλέζα οι ερυθρόλευκοι για τον Γκουστάβο Μάντσα

Ο 21χρονος κεντρικός αμυντικός προβάρει σιγά σιγά τη φανέλα του Ολυμπιακού
Στην τελική της ευθεία φαίνεται πως βρίσκεται η προσπάθεια του Ολυμπιακού, για την απόκτηση του Γκουστάβο Μάντσα, σύμφωνα και με τα τελευταία δημοσιεύματα που υπάρχουν στην Βραζιλία.

Από τη “χώρα του καφέ” πλέον παραδέχονται πως Ολυμπιακός και Φορταλέζα τα έχουν σχεδόν βρει σε όλα και απομένουν τα τυπικά, για να ακολουθήσει το ταξίδι του 21χρονου στόπερ στην χώρα μας για να ολοκληρωθεί και επίσημα το deal.

Μια συμφωνία που -σύμφωνα με όσα αναφέρουν από την Βραζιλία- “κλειδώνει” στα 4 εκατομμύρια ευρώ με τον πανύψηλο (1.90) Μάντσα να “κλείνει” την πεντάδα των στόπερ στον Ολυμπιακό. μαζί με τους Πιρόλα, Ρέτσο, Μπιανκόν και Καλογερόπουλο.

