Μπορεί στο πρώτο ημίχρονο να μην… έπεισε κόντρα στην Μακάμπι Τελ Αβίβ, αλλά ο Ολυμπιακός ήταν σαρωτικός στην επανάληψη, επικράτησε με 89-72 στο κατάμεστο ΣΕΦ, για την 22η αγωνιστική στη Euroleague και έδειξε πανέτοιμος για το ντέρμπι στην έδρα του Παναθηναϊκού, για τη Basket League. Κάνααν, Πίτερς και Μιλουτίνοφ οι κορυφαίοι των Πειραιωτών. Ρεκόρ καριέρας ο Σέρβος με 20 ριμπάουντ!



«Ξεπέρασε» με ιδανικό τρόπο τις δυο σερί ήττες του στη Euroleague και έστειλε… μήνυμα στον παναθηναϊκό, ενόψει του ντέρμπι πρωταθλήματος. Ο Ολυμπιακός ξεσήκωσε τους φίλους του στο κατάμεστο ΣΕΦ, επικρατώντας της Μακάμπι Τελ Αβίβ με 89-72 .Οι Πειραιώτες ανέβασαν έτσι το ρεκόρ ους στο 12-10, αφήνοντας τους Ισραηλινούς στο 12-10.

Τρομερό ματς από τον Νικόλα Μιλουτίνοφ με 20 πόντους και 20 ριμπάουντ (ρεκόρ καριέρας) σε μία από τις πιο ιστορικές ατομικές επιδόσεις στη σύγχρονη Euroleague.

Εξαιρετικός και ο Αζάια Κάναν με άλλους 20π., ενώ 17π. πρόσθεσε ο Άλεκ Πίτερς. Από την Μακάμπι Τελ Αβίβ, ξεχώρισε ο Γουέιντ Μπόλντγουιν με 18 πόντους.

Το ματς…

Μετά από ένα νευρικό του ξεκίνημα (άστοχο πρώτο δίλεπτο), ο Ολυμπιακός πήρε… δύναμη από την άμυνά του και με πρωταγωνιστή τον Πίτερς άρχισε να δημιουργεί διαφορά κόντρα στη Μακάμπι Τελ Αβίβ. Οι φιλοξενούμενοι δεν πήγαν καλά σε αμυντικά και επιθετικά ριμπάουντ, με τους Πειραιώτες να “χτυπούν” στο… ζωγραφιστό με τον Μιλουτίνοφ και να φτάνουν εύκολα στο 17-7. Στα τελευταία λεπτά της περιόδου, η “ομάδα του λαού” είχε σερί εύστοχα τρίποντα, μείωσε σε 23-16 και έκανε το 26-18 στο φινάλε της.

Αν και άστοχη, η Μακάμπι Τελ Αβίβ βελτίωσε την άμυνά της στο δεύτερο δεκάλεπτο και πέτυχε τέσσερις σερί πόντους (26-22), ρίχνοντας στη συνέχεια τη διαφορά και φτάνοντας τελικά στο 28-28 κόντρα στη… δεύτερη πεντάδα του Μπαρτζώκα. Ο Μήτρου-Λονγκ έκανε το 31-28, σημειώνοντας το πρώτο καλάθι στη Euroleague με τον Ολυμπιακό, ενώ η είσοδος ου Λαρεντζάκη έδωσε “ενέργεια” στους γηπεδούχους που ανέβασαν λίγο τη διαφορά (34-28).

Οι Ισραηλινοί συνέχισαν να έχουν… θέμα με τα ριμπάουντ, αλλά ο Πετρούσεφ δεν μπόρεσε να σκοράρει. Οι φιλοξενούμενοι έφτασαν στο -2 (36-34) αλλά ο Γουίλιαμς-Γκος έβαλε τρίποντο “ανάσα” (39-34). Ο Ριβέρο συνέχισε να προβληματίζει την άμυνα των “ερυθρολεύκων”, ο Μιλουτίνοφ συνέχισε να παίρνει ριμπάουντ, αλλά η αστοχία των γηπεδούχων στις βολές κράτησε την ομάδα -μόνο- στο -6 , στο σκορ ημιχρόνου (42-36).

