Ολυμπιακός – Μακάμπι Τελ Αβίβ: Θέμα χρόνου το sold out στο ΣΕΦ

O Ολυμπιακός θα υποδεχθεί τη Μακάμπι Τελ Αβίβ (20/01/25, 19:15, Live από το Newsit.gr) για την 23η αγωνιστική της Euroleague, με την αναμέτρηση να γίνεται σε κατάμεστο ΣΕΦ, αφού είναι θέμα χρόνου το sold out.

Σύμφωνα με την ενημέρωση από την ΚΑΕ Ολυμπιακός, έχουν απομείνει λιγότερα από 400 εισιτήρια για να ανακοινωθεί κι επίσημα sold out το παιχνίδι με τη Μακάμπι Τελ Αβίβ στην 23η αγωνιστική της Euroleague.

Ο αγώνας θα γίνει νωρίτερα από το αναμενόμενο, καθώς θα ακολουθήσει το ποδοσφαιρικό Ολυμπιακός – Μπάγερ Λεβερκούζεν στη League Phase του Champions League, σε μία “ερυθρόλευκη” ημέρα για τους οπαδούς των Πειραιωτών.