Ολυμπιακός: Με δέκα παίκτες οι Πειραιώτες κόντρα στο Περιστέρι Betsson

Χωρίς Βεζένκοφ και Παπανικολάου η ομάδα του Μπαρτζώκα
Γιώργος Μπαρτζώκας
Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει το Περιστέρι Betsson για την 17η αγωνιστική της GBL και θα παραταχθεί με μόλις δέκα παίκτες εξαιτίας των απουσιών των Βεζένκοφ και Παπανικολάου.

Ο Βεζένκοφ τιμωρήθηκε με μία αγωνιστική για το επεισόδιο με τον Πετρόπουλο και θα εκτίσει την ποινή του κόντρα στο Περιστέρι Betsson, ενώ ο Ολυμπιακός δεν θα έχει ούτε τον αρχηγό του, Κώστα Παπανικολάου, που ταλαιπωρείται από ισχιαλγία.

Έτσι, ο Μαρτζώκας θα έχει μόλις 4 Ελληνες και 6 ξένους για την αναμέτρηση της GBL.

Η δεκάδα του Ολυμπιακού: Γουόκαπ, Γουόρντ, Λαρεντζάκης, Νετζήπογλου, Ντόρσεϊ, Πίτερς, Μιλουτίνοφ, Τζόσεφ, Χολ, Φουρνιέ.

