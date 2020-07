Ο Ολυμπιακός ολοκλήρωσε την προετοιμασία του για τον αυριανό (15.07.2020) αγώνα στην έδρα του ΟΦΗ, με τον Πέδρο Μαρτίνς να ανακοινώνει αποστολή με αρκετές απουσίες.

“Ανάσες” σε αρκετούς παίκτες του δίνει ο Πέδρο Μαρτίνς. Ο Πορτογάλος τεχνικός ανακοίνωσε την αποστολή του Ολυμπιακού για τον εκτός έδρας αγώνα με τον ΟΦΗ, από την οποία λείπουν τα ονόματα των Σα, Σεμέδο, Σισέ, Τσιμίκα, Γκιγιέρμε και Καμαρά.

Ο Μαρτίνς θα δώσει ευκαιρία σε ποδοσφαιριστές του που έχουν περιορισμένο χρόνο συμμετοχής, ενώ στην αποστολή μπήκαν και οι νεαροί Μαρτίνης, Ξενιτίδης και Σουρλής.

Η αποστολή του Ολυμπιακού

Καραργύρης, Αλέν, Τζολάκης, Ελαμπντελαουί, Γκασπάρ, Τοροσίδης, Παπαδόπουλος, Μπα, Μαρτίνης, Ξενιτίδης, Καφού, Μπουχαλάκης, Ραντζέλοβιτς, Μασούρας, Λοβέρα, Μπρούνο, Φορτούνης, Βαλμπουενά, Σουρλής, Χασάν, Ελ Αραμπί.

Η αποστολή της ομάδας μας για το ματς με τον Ο.Φ.Η. / The squad players selected ahead of the match against OFI FC. 🔴⚪️⚽️#Olympiacos #Slgr #Football #SquadList pic.twitter.com/mG4sGHw10R