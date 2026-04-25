Bundesliga: Απίθανη ανατροπή από την ασταμάτητη Μπάγερν Μονάχου, πλησίασε την 4άδα η Μπάγερ Λεβερκούζεν

Η Μπάγερν Μονάχου βρέθηκε να χάνει με 3-0 από τη Μάιντς στην 31η αγωνιστική της Bundesliga, αλλά κατάφερε να φθάσει σε μία ακόμη νίκη, με τρία γκολ στο τελευταίο 20λεπτο της αναμέτρησης.

Παρότι έχει εξασφαλίσει τον τίτλο στην Bundesliga, η Μπάγερν Μονάχου δεν… χαρίζεται σε κανέναν και “πίεσε” μέχρι τέλους στην έδρα της Μάιντς για να φθάσει σε μία μεγάλη ανατροπή. Ο Τζάκσον μείωσε στο σκορ στο 53′ και είκοσι λεπτά αργότερα, ο Ολίσε έκανε ξανά ντέρμπι το ματς, για να έρθουν δύο τέρματα από Μουσιάλα και Κέιν σε ένα τρίλεπτο στο φινάλε και να φέρουν… τούμπα το ματς.

Οι “Βαυαροί” πήραν έτσι την 5η σερί νίκη τους και βρέθηκαν στο +18 από τη δεύτερη Ντόρτμουντ, με τη Μάιντς να μένει… αδιάφορη στη μέση της βαθμολογίας.

Την ίδια ώρα, η Μπάγερ Λεβερκούζεν έφθασε σε ένα σημαντικό διπλό με 2-1 στην έδρα της Κολωνίας, με δύο γκολ του Σικ, για να βρεθεί ένα βαθμό πίσω από την πρώτη 4άδα της Bundesliga, έστω και με ματς περισσότερο από τη Στουτγκάρδη.