Ολυμπιακός: Με Ζέλσον Μαρτίνς η αποστολή για την πρεμιέρα της Super League

Ο Ολυμπιακός ολοκλήρωσε την προετοιμασία του για το πρώτο του φετινό παιχνίδι στη Super League, κόντρα στον Αστέρα Τρίπολη (23/08, 20:00, Newsit.gr, Cosmote Sport 1) στο άδειο λόγω τιμωρίας “Γ. Καραϊσκάκης”.

Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ έκανε γνωστή την αποστολή του Ολυμπιακού, στην οποία δεν συμπεριλήφθηκαν οι τιμωρημένοι Καμπελά και Στρεφέτσα, αλλά και ο Γιάρεμτσουκ που δεν ξεπέρασε τις ενοχλήσεις του.

Αντίθετα, ο Ζέλσον Μαρτίνς βρίσκεται στη λίστα παικτών που ανακοίνωσε ο Βάσκος τεχνικός (πρόλαβε να μπει στην αποστολή παρά το πρόβλημα που αντιμετώπιζε), όπως και ο νεαρός, Κωνσταντίνος Αγγελάκης.

Η αποστολή του Ολυμπιακού:

Πασχαλάκης, Μπότης, Τζολάκης, Ορτέγκα, Μπιανκόν, Πιρόλα, Καλογερόπουλος, Κοστίνια, Ροντινέι, Ρέτσος, Μπρούνο, Νασιμέντο, Μαρτίνς, Γκαρθία, Σιπιόνι, Τσικίνιο, Έσε, Λιατσικούρας, Πνευμονίδης, Μουζακίτης, Γιαζίτσι, Ελ Κααμπί, Αγγελάκης.