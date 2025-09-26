Συμβαίνει τώρα:
Ολυμπιακός: Με Ζέλσον Μαρτίνς και Ροντινέι η αποστολή του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ για το ματς με τον Λεβαδειακό

Επιστροφές στην αποστολή των Πειραιωτών
Ο Ζέλσον Μαρτίνς του Ολυμπιακού (ΦΩΤΟ Eurokinissi)

Ο Ολυμπιακός ολοκλήρωσε την προετοιμασία του για το εντός έδρας ματς με τον Λεβαδειακό και Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ ανακοίνωσε την αποστολή των Πειραιωτών, με την οποία θα προσπαθήσει να επαναφέρει την ομάδα στα “τρίποντα”, μετά το 1-1 με τον Παναθηναϊκό.

Οι Ζέλσον Μαρτίνς και Ροντινέι πήραν κανονικά μέρος τις δύο τελευταίες ημέρες στις προπονήσεις του Ολυμπικού, με αποτέλεσμα να τεθούν στη διάθεση του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ για το ματς της 5ης αγωνιστικής της Super League.

Αντιθέτως, εκτός έμεινε ο Σιπιόνι, ο οποίος κάνει αγώνα δρόμου για το παιχνίδι της Τετάρτης (01.10.2025) με την Άρσεναλ για τη League Phase του Champions League, όπως και ο Γιάρεμτσουκ.

Η ερυθρόλευκη αποστολή:

Μπιανκόν, Καμπελά, Τσικίνιο, Κοστίνια, Γκαρθία, Ελ Κααμπί, Μαρτίνς, Έσε, Καλογερόπουλος, Μάνσα, Μουζακίτης, Νασιμέντο, Ορτέγκα, Πασχαλάκης, Πιρόλα, Πνευμονίδης, Ποντένσε, Ρέτσος, Ροντινέι, Στρεφέτσα, Ταρέμι, Τζολάκης, Γιαζίτζι.

