Ολυμπιακός – Μονακό: Ανακοίνωσαν Sold Out οι Πειραιώτες

Ο Ολυμπιακός θα αντιμετωπίσει την Μονακό για την 32η αγωνιστική της Euroleague (27/3/25, 21:15) με τους Πειραιώτες να ανακοινώνουν πως το παιχνίδι θα είναι Sold Out.

Οι φίλοι του Ολυμπιακού έκαναν ανάρπαστα τα διαθέσιμα εισιτήρια για το σπουδαίο παιχνίδι, με αποτέλεσμα στο ΣΕΦ να μην πέφτει καρφίτσα!

«Τα back to back SOLD OUT συνεχίζονται! Τα εισιτήρια για την αναμέτρηση (27/03, 21.15) με την Μονακό ΕΞΑΝΤΛΗΘΗΚΑΝ! Σας ευχαριστούμε για την αδιάκοπη συμπαράστασή σας! TOGETHER WE FIGHT» έγραψαν οι Πειραιώτες στο twitter.

Υπενθυμίζεται πως ο Ολυμπιακός μετά από 31 παιχνίδια στην Euroleague είναι στην 1η θέση με ρεκόρ 22-9.