Ολυμπιακός – Μονακό: Η δωδεκάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα για τον πρώτο αγώνα των πλέι οφ της Euroleague

Η δωδεκάδα του Ολυμπιακού για το πρώτο παιχνίδι με τη Μονακό στο ΣΕΦ για τα πλέι οφ της Euroleague.

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας έχει να διαχειριστεί ένα πλήρες ρόστερ, με τον προπονητή του Ολυμπιακού να αφήνει εκτός τους Μόντε Μόρις, Φρανκ Νιλικίνα, Γιαννούλη Λαρεντζάκη, Μουστάφα Φαλ.

Οι Πειραιώτες θα παραταχθούν κόντρα στη Μονακό με τους Μιλουτίνοφ, Τζόουνς και Χολ στη θέση “5”, ενώ στον “1” θα βρεθούν οι Γουόκαπ και Τζόσεφ.

Το ρόστερ του Ολυμπιακού

PG: Τόμας Γουόκαπ, Κόρι Τζόσεφ

SG: Τάιλερ Ντόρσεϊ, Εβάν Φουρνιέ, Σακίλ ΜακΚίσικ

SF: Κώστας Παπανικολάου, Τάισον Γουορντ

PF: Σάσα Βεζένκοφ, Άλεκ Πίτερς

C: Νίκολα Μιλουτίνοφ, Ντόντα Χολ, Ταϊρίκ Τζόουνς