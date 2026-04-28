Αθλητικά

Ολυμπιακός – Μονακό: Η δωδεκάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα για τον πρώτο αγώνα των πλέι οφ της Euroleague

Ποιους άφησε εκτός ο προπονητής του Ολυμπιακού
Η άφιξη του Ντόντα Χολ στο ΣΕΦ
KLODIAN LATO / EUROKINISSI

Η δωδεκάδα του Ολυμπιακού για το πρώτο παιχνίδι με τη Μονακό στο ΣΕΦ για τα πλέι οφ της Euroleague.

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας έχει να διαχειριστεί ένα πλήρες ρόστερ, με τον προπονητή του Ολυμπιακού να αφήνει εκτός τους Μόντε Μόρις, Φρανκ Νιλικίνα, Γιαννούλη Λαρεντζάκη, Μουστάφα Φαλ.

Οι Πειραιώτες θα παραταχθούν κόντρα στη Μονακό με τους Μιλουτίνοφ, Τζόουνς και Χολ στη θέση “5”, ενώ στον “1” θα βρεθούν οι Γουόκαπ και Τζόσεφ.

Το ρόστερ του Ολυμπιακού

PG: Τόμας Γουόκαπ, Κόρι Τζόσεφ

SG: Τάιλερ Ντόρσεϊ, Εβάν Φουρνιέ, Σακίλ ΜακΚίσικ

SF: Κώστας Παπανικολάου, Τάισον Γουορντ

PF: Σάσα Βεζένκοφ, Άλεκ Πίτερς

C: Νίκολα Μιλουτίνοφ, Ντόντα Χολ, Ταϊρίκ Τζόουνς

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo