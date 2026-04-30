Ολυμπιακός – Μονακό: Το φύλλο αγώνα «καίει» τον Μάικ Τζέιμς ενόψει του τρίτου αγώνα στο Πριγκιπάτο

Ο Ολυμπιακός “πάτησε” με 94-64 τη Μονακό στο δεύτερο παιχνίδι των πλέι οφ της Euroleague, στο οποίο και αποβλήθηκε ο Μάικ Τζέιμς για τους Μονεγάσκους με δύο τεχνικές ποινές, με αποτέλεσμα να κινδυνεύει πια να χάσει και το τρίτο ματς των δύο ομάδων στο Πριγκιπάτο.

Ο Μάικ Τζέιμς ήταν έξαλλος με τους διαιτητές του αγώνα και αποβλήθηκε στο τέλος του πρώτου ημιχρόνου, με μία χειρονομία του προς την κερκίδα να τον φέρνει σε κίνδυνο ενόψει του Μονακό – Ολυμπιακός στο τρίτο ματς των πλέι οφ της Euroleague.

Κι αυτό, γιατί οι διαιτητές έγραψαν τα πάντα στο φύλλο αγώνα και έτσι, δύσκολα ο Αμερικανός γκαρντ θα αποφύγει την τιμωρία, για να συμμετάσχει στο επόμενο ματς.

Πιο συγκεκριμένα, το φύλλο αγώνα αναφέρει τα εξής: Μετά από αυτή συνέχισε να φωνάζει στο παρκέ λέγοντας “αυτό είναι γ@μ@μ@ν@ς μαλακίες και καθώς περνούσε μπροστά από τον δεύτερο διαιτητή φώναξε αρκετές φορές “γ@@@@νοι κλέφτες. Ενώ έφευγε από την αρένα γύρισε προς τα πίσω και άρχισε να κάνει χειρονομίες για χρηματισμό με τα δάκτυλά του”.