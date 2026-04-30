Βαλένθια – Παναθηναϊκός: Το σπουδαίο buzzer beater του Νάιτζελ Χέιζ Ντέιβις που «σφράγισε» το διπλό στην παράταση

Ο Παναθηναϊκός έκανε μετά από “θρίλερ” το 2-0 κόντρα στη Βαλένθια και είναι πλέον… αγκαλιά με το “εισιτήριο” για το Final 4 της Αθήνας, χάρη και σε ένα φοβερό buzzer beater του Νάιτζελ Χέιζ Ντέιβις.

Με το ματς να είναι στο 105-105 στην παράταση του αγώνα, ο Νάιτζελ Χέιζ Ντέιβις πήρε την ευθύνη στην τελευταία επίθεση του Παναθηναϊκού και πέτυχε ένα δύσκολο καλάθι, για να ρίξει στο… καναβάτσο τη Βαλένθια και να χαρίσει τη νίκη στην ομάδα του.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο Αμερικανός φόργουορντ ήταν ο καλύτερος παίκτης του “τριφυλλιού” σε ολόκληρο το ματς και έβαλε στο τέλος και το… κερασάκι στην επικράτηση της ομάδας του, με το buzzer beater που έκρινε την αναμέτρηση.

Ο Χέιζ Ντέιβις τελείωσε το ματς με 27 πόντους, ως πρώτος σκόρερ του αγώνα.