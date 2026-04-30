Europa League: Η Νότιγχαμ πήρε προβάδισμα πρόκρισης στον τελικό, νίκη στο φινάλε για την Μπράγκα επί της Φράιμπουργκ

Η Νότιγχαμ Φόρεστ κέρδισε 1-0 εντός έδρας την Άστον Βίλα στον 1ο ημιτελικό του Europa League και απέκτησε μεγάλο προβάδισμα πρόκρισης στον τελικό της διοργάνωσης.

Το ματς ήταν ισορροπημένο με τη Νότιγχαμ Φόρεστ να καταφέρνει να παίρνει μία σπουδαία νίκη επί της Άστον Βίλα, χάρη στην εύστοχη εκτέλεση πέναλτι του Γουντ στο 71ο λεπτό της αναμέτρησης στην Αγγλία.

Η Νότιχγαμ για να προκριθεί στον τελικό της διοργάνωσης θα πρέπει να μη χάσει στο Μπέρμιγχαμ την Πέμπτη (07/05/26) στον επαναληπτικό του ζευγαριού. Σε περίπτωση νίκης της Βίλα με ένα γκολ η πρόκριση θα κριθεί στην παράταση ή στα πέναλτι.

Η Μπράγκα με τον Ντόργκελες στις καθυστερήσεις του αγώνα κατάφερε να πάρει προβάδισμα πρόκρισης στον τελικό του Europa League κερδίζοντας 2-1 στην Πορτογαλία.

Ο Τικνάζ άνοιξε το σκορ στο παιχνίδι για τους Πορτογάλους και ο Γκρίφο έκανε το 1-1 στο 16′ για να έρθει το γκολ του Ιβοριανού μέσου για να κρίνει την αναμέτρηση.

Η Μπράγκα θα ψάξει δύο αποτελέσματα στη Γερμανία, όπως και η Νότιγχαμ, ενώ σε περίπτωση ήττας με ένα τέρμα η πρόκριση θα κριθεί στον έξτρα χρόνο ή στα πέναλτι.