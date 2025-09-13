Αθλητικά

Ολυμπιακός – Μονακό: Χωρίς Βεζένκοφ και Μιλουτίνοφ οι Πειραιώτες στο φιλικό παιχνίδι της Κύπρου

Δεν θα αγωνιστούν στο φιλικό με τη Μονακό οι δύο αθλητές
Βεζένκοφ και Μιλουτίνοφ σε αποστολή του Ολυμπιακού (KLODIAN LATO
Βεζένκοφ και Μιλουτίνοφ σε αποστολή του Ολυμπιακού (KLODIAN LATO / EUROKINISSI)

Ο Ολυμπιακός θα αντιμετωπίσει τη Μονακό σε φιλική αναμέτρηση ενόψει της νέας σεζόν σε Ελλάδα και Ευρώπη, με τους Σάσα Βεζένκοφ και Νίκολα Μιλουτίνοφ να μη βρίσκονται στη διάθεση του Γιώργου Μπαρτζώκα.

Παρότι αμφότεροι προπονούνται πλέον κανονικά με την ομάδα και δεν αντιμετωπίζουν προβλήματα τραυματισμών, δεν θα αγωνιστούν στο Ολυμπιακός – Μονακό, ο μεν Βεζένκοφ λόγω άλλων υποχρεώσεων και ο δε Μιλουτίνοφ εξαιτίας της συμμετοχής του στο Eurobasket.

Ο Βούλγαρος φόργουορντ έφθασε μετά την ομάδα στην Κύπρο, μιας και συμμετείχε σε διαφημιστικό της Euroleague για τη νέα σεζόν και ο Σέρβος σέντερ πρόλαβε να κάνει μόλις μία προπόνηση μετά την επιστροφή του από το Eurobasket. Ως εκ τούτου και οι δύο θα μείνουν εκτός του αγώνα με τους Μονεγάσκους του Μάικ Τζέιμς.

