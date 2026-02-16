Συμβαίνει τώρα:
Αθλητικά

Ολυμπιακός – Μπάγερ Λεβερκούζεν: Ο διαιτητής Ζοάο Πινέιρο ορίστηκε από την UEFA στο «Καραϊσκάκης»

Ο Πορτογάλος ρέφερι έχει «σφυρίξει» τον Ολυμπιακό και στη Super League
Ο Πινέιρο
Ο Πινέιρο σε αγώνα του Ολυμπιακού στη Super League (ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ / EUROKINISSI)

Ο Πορτογάλος Ζοάο Πινέιρο, θα είναι ο διαιτητής στο πρώτο παιχνίδι του Ολυμπιακού με την Μπάγερ Λεβερκούζεν για τα πλέι οφ του Champions League, σύμφωνα με τους ορισμούς της UEFA.

Αυτή θα είναι η δεύτερη φορά που θα βρεθεί στο “Καραϊσκάκης” ως διαιτητής, ο Ζοάο Πινέιρο, αφού είχε διευθύνει και το Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός 0-0 για τη Super League, τη σεζόν 2022-23.

Στον αγώνα με τη Μπάγερ Λεβερκούζεν στα πλέι οφ του Champions League, βοηθοί του θα είναι οι συμπατριώτες του Μπρούνο Ζεσούς και Λουσιάνο Μάια, τέταρτος ο Ζοάο Γκονσάλβες, ενώ στο VAR θα βρίσκονται οι επίσης Πορτογάλοι, Τιάγκο Μαρτίνς και Φάμπιο Ολιβέιρα Μέλο.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
80
75
73
65
60
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo