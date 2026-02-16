Ολυμπιακός – Μπάγερ Λεβερκούζεν: Ο διαιτητής Ζοάο Πινέιρο ορίστηκε από την UEFA στο «Καραϊσκάκης»

Ο Πορτογάλος Ζοάο Πινέιρο, θα είναι ο διαιτητής στο πρώτο παιχνίδι του Ολυμπιακού με την Μπάγερ Λεβερκούζεν για τα πλέι οφ του Champions League, σύμφωνα με τους ορισμούς της UEFA.

Αυτή θα είναι η δεύτερη φορά που θα βρεθεί στο “Καραϊσκάκης” ως διαιτητής, ο Ζοάο Πινέιρο, αφού είχε διευθύνει και το Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός 0-0 για τη Super League, τη σεζόν 2022-23.

Στον αγώνα με τη Μπάγερ Λεβερκούζεν στα πλέι οφ του Champions League, βοηθοί του θα είναι οι συμπατριώτες του Μπρούνο Ζεσούς και Λουσιάνο Μάια, τέταρτος ο Ζοάο Γκονσάλβες, ενώ στο VAR θα βρίσκονται οι επίσης Πορτογάλοι, Τιάγκο Μαρτίνς και Φάμπιο Ολιβέιρα Μέλο.