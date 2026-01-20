Ολυμπιακός – Μπάγερ Λεβερκούζεν: Τα πλάνα του Μεντιλίμπαρ για τη «μάχη» στο Champions League – Οι πιθανές ενδεκάδες

Προτελευταία και κρίσιμη «ζαριά»! Ο Ολυμπιακός δίνει απόψε το βράδυ (22:00, Newsit.gr, MEGA, Cosmote Sports 2HD) τον κρισιμότερο έως τώρα αγώνα του στο φετινό Champions League, υποδεχόμενος την Μπάγερ Λεβερκούζεν, για την 7η αγωνιστική στη League Phase και χρειάζεται μόνο νίκη για να ελπίζει σε συνέχεια στη διοργάνωση.

Ο Ολυμπιακός έχει συγκεντρώσει πέντε βαθμούς στα έξι έως τώρα παιχνίδια του στη League Phase του Champions League (τρεις ήττες, δύο ισοπαλίες, μία νίκη), επίδοση που τον τοποθετεί στην 29η θέση του βαθμολογικού πίνακα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ωστόσο, η ομάδα του Μεντιλίμπαρ βρίσκεται μόνο δύο βαθμούς πίσω από την 24η Κοπεγχάγη, με της νίκη το 1-0 επί της Καϊράτ στην Αστάνα (ο τελευταίος αγώνας της στη διοργάνωση) πριν τη διακοπή των εορτών. Έτσι, με νίκη απόψε στο sold out «Καραϊσκάκης» θα μείνει… ζωντανή για είσοδο στα playoffs της διοργάνωσης -που ακολουθούν- δίνοντας το τελευταίο της και κρίσιμο ματς στη League Phase, στην έδρα του Άγιαξ.

Την ίδια στιγμή, η Μπάγερ Λεβερκούζεν είναι αήττητη στα εκτός έδρας παιχνίδια της στο φετιν΄΄ο Champions Leasgue και οδεύει προς την κρίσιμη αναμέτρηση έχοντας εννέα βαθμούς και από την 20η θέση του βαθμολογικού πίνακα (2 νίκες, 3 ισοπαλίες και 1 ήττα). Στη Γερμανία, όμως, οι «ασπιρίνες» δεν τα πηγαίνουν καλά, έχοντας συνεχείς ήττες στην Bundesliga υπό την καθοδήγηση του Κάσπερ Χιούλμαντ.

Ο Ολυμπιακός δεν αντιμετωπίζει ιδιαίτερα προβλήματα, καθώς ο Πιρόλα θα είναι στην αποστολή. Ο Γιάρεμτσουκ ταλαιπωρήθηκε λίγο τις τελευταίες ημέρες από ενοχλήσεις, ενώ ο Ελ Κααμπί δεν θα ξεκινήσει, καθώς εππεστρεψε από το Copa Africa, αλλά θα είναι στον πάγκο. Μοναδικός απόντας είναι ο Πασχαλάκης, έχει επιστρέψει και ο Μπρούνο από το Κύπελλο Εθνών Αφρικής, ενώ υπενθυμίζεται πως οι Γιαζίτσι, Μάνσα βρίσκονται εκτός της ευρωπαϊκής λίστας.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ προσανατολίζεται σε σχήμα που θα δώσει ένταση, πίεση και ταχύτητα, κάτι που -άλλωστε- ο Ολυμπιακός έχει παρουσιάσει σε όλα του τα ευρωπαϊκά παιχνίδια, ανεξαρτήτως αντιπάλου (το έκανε και στα ματς με Ρεάλ και Μπαρτσελόνα).

Αντίθετα, η Λεβερκούζεν θα παραταχθεί με σημαντικές απουσίες, συμπεριλαμβανομένου του βασικού τερματοφύλακα Μαρκ Φλέκεν λόγω τραυματισμού στο γόνατο, και των κεντρικών αμυντικών Άξελ Ταπέ-Κόμπρισα και Έντμοντ Ταψόμπα, που αντιμετωπίζουν μυϊκά προβλήματα.

Έτσι, ο Γιάνις Μπλάσβιτς θα είναι βασικός στην εστία με τριάδα αμυντικών, τους Τζαρέλ Κουάνσα, Ρόμπερτ Άντριχ και Λοΐς Μπαντέ. Στο αντίθετο άκρο του γηπέδου, ο επιθετικός Νέιθαν Τέλα δεν αναμένεται να επιστρέψει από τον τραυματισμό στο πόδι μέχρι τον επόμενο μήνα, ενώ ο Ελιέ Μπεν Σεγκίρ τραυματίστηκε στο Κύπελλο Εθνών Αφρικής με το Μαρόκο.

Οι πιθανές ενδεκάδες

Ολυμπιακός (Μεντιλίμπαρ): Τζολάκης – Ροντινέι, Ρέτσος, Πιρόλα, Ορτέγκα – Έσε, Μουζακίτης – Ζέλσον, Τσικίνιο, Ποντένσε – Ταρέμι.

Λεβερκούζεν (Χιούλμαντ): Μπλάσβιτς – Άντριχ, Μπαντέ, Κουάνσα – Αρτούρ, Μάσα, Γκαρθία, Γκριμάλδο – Τίλμαν, Πόκου, Σικ.

Διαιτητής: Μαουρίτσιο Μαριάνι (Ιταλία)

Βοηθοί: Ντανιέλε Μπιντόνι (Ιταλία), Στέφανο Αλάσιο (Ιταλία)

Τέταρτος: Ματέο Μαρκέτι (Ιταλία)

VAR: Μάρκο Ντι Μπέλο (Ιταλία), Λούκα Παϊρέτο (Ιταλία)