Ολυμπιακός – Μπάγερν Μονάχου live για την 21η αγωνιστική της Euroleague

Ο Ολυμπιακός υποδέχεται την Μπάγερν Μονάχου για την 21η αγωνιστική της Euroleague με τον Γιώργο Μπαρτζώκα να έχει στη δωδεκάδα του, τους Γουόρντ, Μιλουτίνοφ και Τζόουνς. Ο Αμερικανός ενδέχεται να κάνει το ντεμπούτο του με τη φανέλα των Πειραιωτών.
Euroleague21η αγωνιστική
73 - 61
3ο δεκάλεπτο
22:55 | 09.01.2026
76-69 με τρίποντο του Ομπστ
22:54 | 09.01.2026
76-66 με 2/2 βολές του Πίτερς
22:52 | 09.01.2026
74-66 με λέι απ του Ντιμιτρίεβιτς
22:51 | 09.01.2026
74-64 με 1/3 βολές του Μόρις
22:51 | 09.01.2026
73-64 με τρίποντο του Φόιγκτμαν
22:48 | 09.01.2026
73-61 με buzzer beater του Φουρνιέ στη λήξη του τρίτου δεκαλέπτου
22:46 | 09.01.2026
70-61 με καλάθι της Μπάγερν Μονάχου
22:44 | 09.01.2026
70-59 με 3/3 βολές του Ομπστ
22:42 | 09.01.2026
70-56 με 1/2 βολές του Μιλουτίνοφ
22:41 | 09.01.2026
69-56 με 2/2 βολές του Μιλουτίνοφ
22:41 | 09.01.2026
67-56 με λέι απ του Τζέσαπ, μετά από λάθος του Φουρνιέ
22:37 | 09.01.2026
67-54 με καλάθι του Μιλουτίνοφ, μετά από όμορφη ασίστ του Παπανικολάου
22:37 | 09.01.2026
65-54 ακόμα ένα καλκάθι του Βεζένκοφ, τάιμ άουτ ο Πέσιτς
22:33 | 09.01.2026
63-54 με δύσκολο μακρινό δίποντο του Βεζένκοφ, έφτασε τους 19 πόντους
22:32 | 09.01.2026
61-54 με αριστοκρατικό τελείωμα του Μιλουτίνοφ
22:31 | 09.01.2026
59-54 με τρίποντο του Τζέσαπ
22:31 | 09.01.2026
59-51 με δυναμικό κάρφωμα του ΜακΚόρμακ
22:28 | 09.01.2026
59-49 με τρίποντο του Βεζένκοφ
22:28 | 09.01.2026
56-49 με λέι απ του Μάικ
22:23 | 09.01.2026
56-47 με δύο βολές του Μιλουτίνοφ
22:23 | 09.01.2026
54-47 με ανάποδο λέι απ του Παπανικολάου
22:22 | 09.01.2026
52-47 με τρίποντο του Παπανικολάου ξεκίνησε το παιχνίδι
22:21 | 09.01.2026
Όλα έτοιμα για να ξεκινήσει το δεύτερο ημίχρονο
22:05 | 09.01.2026
Άστοχο το τρίποντο του Ντόρσεϊ, ολοκληρώθηκε το πρώτο ημίχρονο με τον Ολυμπιακό μπροστά στο σκορ (49-47)
22:04 | 09.01.2026
Τάιμ άουτ για την τελευταία επίθεση του πρώτου μέρους
22:03 | 09.01.2026
49-47 με 2/2 βολές του Ομπστ
22:02 | 09.01.2026
49-45 ακόμα ένα κάρφωμα του Χολ, μετά από αδιανόητο λάθος του Μάικ
22:01 | 09.01.2026
47-45 με εντυπωσιακό alley oop κάρφωμα του Χολ
22:01 | 09.01.2026
45-45 με τρίποντο του Μάικ
22:01 | 09.01.2026
45-42 με τρίποντο του Βεζένκοφ
21:58 | 09.01.2026
42-42 με δύο βολές του Ράταν - Μέις
21:58 | 09.01.2026
42-40 μπροστά ο Ολυμπιακός με κάρφωμα του Γουόρντ, που το πανηγύρισε έντονα
21:58 | 09.01.2026
40-40 με τρίποντο του Ντόρσεϊ
21:57 | 09.01.2026
37-40 με εντυπωσιακό κάρφωμα του Μάικ
21:56 | 09.01.2026
37-38 με τη βολή του Γουόρντ
21:56 | 09.01.2026
36-38 με καλάθι και φάουλ του Γουόρντ που έχει δώσει πολλή ένταση στον Ολυμπιακό
21:56 | 09.01.2026
34-38 με δίποντο του Ομπστ
21:55 | 09.01.2026
34-36 με 1/2 βολές του Χολ
21:54 | 09.01.2026
33-36 με μία βολή του Βεζένκοφ από τεχνική ποινή
21:53 | 09.01.2026
Ανέβασε την ένταση του ο Ολυμπιακός
21:52 | 09.01.2026
32-36 με δυναμικό κάρφωμα του Γουόρντ
21:51 | 09.01.2026
30-36 με 2/2 βολές του Χολ
21:50 | 09.01.2026
28-36 με σουτ μέσης απόστασης του Τζέσαπ
21:50 | 09.01.2026
28-34 με καλάθι του Βεζένκοφ μετά από επιθετικό ριμπάουντ
21:49 | 09.01.2026
26-34 με δύσκολο του Γκιφάι
21:48 | 09.01.2026
26-31 με καλάθι από κοντά του Βεζένκοφ
21:48 | 09.01.2026
24-31 με τρίποντο του Τζέσαπ, τάιμ άουτ από τον Γιώργο Μπαρτζώκα
21:44 | 09.01.2026
Κακό το παιχνίδι του Ολυμπιακού στην έναρξη του δευτέρου δεκαλέπτου
21:43 | 09.01.2026
24-28 με τρίποντο του Ράταν - Μέις
21:43 | 09.01.2026
Ο Χολ έχει περάσει στο παρκέ
21:41 | 09.01.2026
24-25 με κάρφωμα του Γκέιμπριελ
21:41 | 09.01.2026
Υπάρχει πρόβλημα στη γραμματεία, τάιμ άουτ
21:40 | 09.01.2026
44 μέρες απουσίαζε από τα παιχνίδια του Ολυμπιακού ο Αμερικανός
21:40 | 09.01.2026
24-23 με τρίποντο του Γουόρντ με το που πάτησε στο παρκέ
21:35 | 09.01.2026
Ολοκληρώθηκε το πρώτο δεκάλεπτο, 21-23 υπέρ των Βαυαρών
21:35 | 09.01.2026
Τάιμ άουτ
21:34 | 09.01.2026
21-23 με δύο βολές του Φουρνιέ
21:34 | 09.01.2026
Πέντε λάθη έχει κάνει ήδη ο Ολυμπιακός
21:33 | 09.01.2026
19-23 με καλάθι από επιθετικό ριμπάουντ του Γκιφάι
21:33 | 09.01.2026
19-21 με δίποντο του Ομπστ
21:32 | 09.01.2026
19-19 απάντησε με κάρφωμα ο Μιλουτίνοφ
21:32 | 09.01.2026
17-19 ξανά με τον Μακόρμακ, έφτασε τους 9 πόντους ο Αμερικανός
21:32 | 09.01.2026
17-17 με τρίποντο του Φουρνιέ
21:31 | 09.01.2026
14-17 με τη βολή του Μακόρμακ
21:31 | 09.01.2026
14-16 καλάθι και φάουλ του Μακόρμακ
21:30 | 09.01.2026
14-14 ξανά ο Βεζένκοφ, ζεστάθηκε ο Βούλγαρος
21:28 | 09.01.2026
12-14 ξανά μπροστά οι Βαυαροί
21:27 | 09.01.2026
12-12 με λέι απ του Βεζένκοφ στον αιφνιδιασμό
21:25 | 09.01.2026
10-12 με 2/2 βολές του Βεζένκοφ
21:25 | 09.01.2026
8-12 με τρίποντο της Μπάγερν Μονάχου
21:25 | 09.01.2026
Πολύ άστοχος ο Βεζένκοφ στην έναρξη του αγώνα
21:23 | 09.01.2026
8-9 με καλάθι του Ομπστ
21:23 | 09.01.2026
8-7 εύστοχη η βολή του Σέρβου ψηλού
21:23 | 09.01.2026
7-7 καλάθι και φάουλ του Μιλουτίνοφ
21:22 | 09.01.2026
5-7 με σουτ του Μακόρμακ
21:21 | 09.01.2026
5-5 με χουκ του Μακόρμακ
21:18 | 09.01.2026
5-3 με δύσκολο τρίποντο του Παπανικολάου
21:17 | 09.01.2026
2-3 με τρίποντο του Ομπστ
21:16 | 09.01.2026
2-0 με λέι απ του Γουόκαπ μετά από δικό του κλέψιμο
21:16 | 09.01.2026
Με αρκετά λάθη ξεκίνησε το παιχνίδι
21:15 | 09.01.2026
Τζάμπολ στην αναμέτρηση
21:14 | 09.01.2026
Όλα έτοιμα για το τζάμπολ του αγώνα
21:14 | 09.01.2026
Γιαβόρ, Καρντούμ και Μπουμπέρ οι τρεις διαιτητές
21:13 | 09.01.2026
Ντιμιτρίεβιτς, Ομπστ, Μάικ, Ντα Σίλβα και ΜακΚόρμακ για τους Βαυαρούς
21:11 | 09.01.2026
Γουόκαπ, Ντόρσεϊ, Παπανικολάου, Βεζένκοφ και Μιλουτίνοφ στη βασική πεντάδα του Ολυμπιακού
21:09 | 09.01.2026
Η απουσία του Λούτσιτς για την Μπάγερν Μονάχου είναι πολύ σημαντική καθώς αποτελεί τη σταθερά της ομάδα τα τελευταία χρόνια
21:09 | 09.01.2026
Ξεκίνησε η παρουσίαση των δύο ομάδων
21:08 | 09.01.2026
Ολυμπιακός και Μπάγερν έχουν παίξει 17 φορές στην EuroLeague, με τους Πειραιώτες να μετρούν 14 νίκες.
21:06 | 09.01.2026
Ο Μόντε Μόρις αγκαλιά με την κόρη του στην προθέρμανση του αγώνα
21:05 | 09.01.2026
Οι φίλοι του Ολυμπιακού αναμένουν να δουν τον Ταϊρίκ Τζόουνς με τη φανέλα του Ολυμπιακού, που αναμένεται να πατήσει στο παρκέ
21:04 | 09.01.2026
Η εντεκάδα της Μπάγερν Μονάχου
Ντιμιτρίεβιτς, Ντα Σίλβα, Ρατάν-Μέις, Γκιφάι, Φόγκτμαν, Κράτσερ, Τζέσαπ, Ομπστ, Μάικ, Γκέιμπριελ, ΜακΚόρμακ
21:04 | 09.01.2026
Η δωδεκάδα του Ολυμπιακού
Γουόκαπ, Μόρις, Ντόρσεϊ, Λαρεντζάκης, Φουρνιέ, Παπανικολάου, Γουορντ, Πίτερς, Βεζένκοβ, Μιλουτίνοβ, Χολ, Τζόουνς
21:00 | 09.01.2026
Ο Γιώργος Μπαρτζώκας θα έχει στη διάθεσή του τους Τζόουνς, Μιλουτίνοφ, Γουόρντ και μένει να φανεί πόσο χρόνο συμμετοχής θα τους δώσει
20:59 | 09.01.2026
Ο Ολυμπιακός καλείται να επιστρέψει στα θετικά αποτελέσματα κόντρα στους Βαυαρούς μετά την ήττα στην Πόλη από την Φενερμπαχτσέ
20:59 | 09.01.2026
Καλησπέρα από το Newsit.gr
Μαζί θα παρακολουθήσουμε το παιχνίδι Ολυμπιακός – Μπάγερν Μονάχου για την 21η αγωνιστική της Euroleague