Ολυμπιακός – Μπάγερν Μονάχου live για την 21η αγωνιστική της Euroleague

Ο Ολυμπιακός υποδέχεται την Μπάγερν Μονάχου για την 21η αγωνιστική της Euroleague με τον Γιώργο Μπαρτζώκα να έχει στη δωδεκάδα του, τους Γουόρντ, Μιλουτίνοφ και Τζόουνς. Ο Αμερικανός ενδέχεται να κάνει το ντεμπούτο του με τη φανέλα των Πειραιωτών.