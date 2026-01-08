Ολυμπιακός – Μπάγερν Μονάχου: Χωρίς Λούτσιτς οι Βαυαροί στο ΣΕΦ

Η Μπάγερν Μονάχου αντιμετωπίζει τον Ολυμπιακό στο ΣΕΦ το βράδυ της Παρασκευή (9/1/2025, 21:15) για την 21η αγωνιστική της Euroleague.

Το έργο της Μπάγερν Μονάχου είναι εξαρχής δύσκολο και έγινε ακόμα δυσκολότερο, από τη στιγμή που η ομάδα του Σβέτισλαβ Πέσιτς θα παραταχθεί χωρίς τον Βλάντιμιρ Λούτσιτς.

Ο Σέρβος φόργουορντ δεν αγωνίστηκε στο δεύτερο ημίχρονο με την Μπασκόνια λόγω μυικού προβλήματος και δε θα ενισχύσει τους Βαυαρούς.

Μυϊκό πρόβλημα αντιμετωπίζει και ο Καμάρ Μπάλντγουιν και η συμμετοχή του είναι αμφίβολη, ενώ εκτός δράσης βρίσκονται εδώ και αρκετό καιρό οι Ελάις Χάρις και Ρόκας Γιοκουμπάιτις.