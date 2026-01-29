Ολυμπιακός – Μπαρτσελόνα 87-75: Ασταμάτητοι οι Πειραιώτες στη Euroleague

Ο Ολυμπιακός έκανε φοβερό φινάλε στο ματς και με ένα επί μέρους 28-11 στην τέταρτη περίοδο, έφθασε σε μία σπουδαία νίκη, έστω κι αν έχασε την ευκαιρία να πάρει και τη διαφορά από τους Καταλανούς