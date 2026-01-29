Αθλητικά

Ολυμπιακός – Μπαρτσελόνα 87-75: Ασταμάτητοι οι Πειραιώτες στη Euroleague

Την πέμπτη σερί νίκη τους πανηγύρισαν οι Πειραιώτες στην Ευρώπη
Ο Σάσα Βεζένκοφ
Euroleague
25η αγωνιστική
87 - 75
Τελικό σκορ
Ο Σάσα Βεζένκοφ κόντρα στην Μπαρτσελόνα (ΜΑΡΚΟΣ ΧΟΥΖΟΥΡΗΣ / EUROKINISSI)

Ο Ολυμπιακός νίκησε με 87-75 την Μπαρτσελόνα για την 25η αγωνιστική της Euroleague και με το 5/5 στις τελευταίες αγωνιστικές, πλησίασε ακόμη περισσότερο την κορυφή της κατάταξης.

23:17 | 29.01.2026
Καλό σας βράδυ από το Newsit.gr
23:15 | 29.01.2026

Ο Ολυμπιακός έκανε φοβερό φινάλε στο ματς και με ένα επί μέρους 28-11 στην τέταρτη περίοδο, έφθασε σε μία σπουδαία νίκη, έστω κι αν έχασε την ευκαιρία να πάρει και τη διαφορά από τους Καταλανούς

23:13 | 29.01.2026
Τέλος στο ματς! Ολυμπιακός - Μπαρτσελόνα 87-75
23:11 | 29.01.2026
87-75 με τον Βέσελι στη λήξη του χρόνου!
23:09 | 29.01.2026
87-73 με ΤΡΟΜΕΡΟ τρίποντο του Ντόρσεϊ!
23:09 | 29.01.2026

Χρειάζεται τρίποντο για τη διαφορά ο Ολυμπιακός!

23:09 | 29.01.2026
Τάιμ άουτ ο Μπαρτζώκας
23:08 | 29.01.2026

84-73 με 1/2 βολές του Κλάιμπερν

23:06 | 29.01.2026

Άστοχος στη βολή, αλλά ο Τζόουνς πήρε το ριμπάουντ και κάρφωσε για το 84-72

23:06 | 29.01.2026

Ο Ολυμπιακός έχει εξασφαλίσει τη νίκη στο ΣΕΦ και ψάχνει τη διαφορά

23:06 | 29.01.2026
Τάιμ άουτ ο Πασκουάλ
23:05 | 29.01.2026

82-72 με καλάθι και φάουλ του Ντόρσεϊ

23:05 | 29.01.2026

80-72 με τρίποντο για την Μπαρτσελόνα

23:04 | 29.01.2026

80-69 με 1/2 βολές του Τζόουνς

23:01 | 29.01.2026

79-69 με 1/2 βολές του Πάντερ

23:01 | 29.01.2026
2 λεπτά
για τη λήξη
23:00 | 29.01.2026
Τάιμ άουτ ο Πασκουάλ
23:00 | 29.01.2026

76-68 με κάρφωμα του Τζόουνς μετά από ασίστ του Φουρνιέ

22:57 | 29.01.2026

0/2 βολές του Σενγκέλια σε κρίσιμο σημείο του αγώνα

22:56 | 29.01.2026

74-68 με τον Φουρνιέ να είναι καθοριστικός στο φινάλε για τον Ολυμπιακό

22:55 | 29.01.2026

72-68 με 1/2 βολές του Τζόσεφ

22:54 | 29.01.2026
3,5 λεπτά
για τη λήξη του αγώνα
22:53 | 29.01.2026

71-68 με επιθετικό ριμπάουντ και καλάθι του Φουρνιέ που πανηγυρίζει έξαλλα

22:52 | 29.01.2026
5/22 τρίποντα ο Ολυμπιακός!
22:50 | 29.01.2026

69-68 με 1/2 βολές του Τζόουνς

22:48 | 29.01.2026

68-68 με τον Βέσελι ισοφαρίζει η Μπαρτσελόνα

22:48 | 29.01.2026
Τάιμ άουτ ο Πασκουάλ
22:46 | 29.01.2026

68-66 με τρίποντο του Βεζένκοφ

22:45 | 29.01.2026

Καλές άμυνες από τον Ολυμπιακό στο πρώτο 2λεπτο της τελευταίας περιόδου

22:45 | 29.01.2026

65-66 με τον Ντόρσεϊ να έχει 12 πόντους στο ματς

22:44 | 29.01.2026

63-66 με φοβερό κάρφωμα του Τζόουνς από ασίστ του Τζόσεφ

22:44 | 29.01.2026

61-66 με τον Κλάιμπερν ξανά η Μπαρτσελόνα

22:42 | 29.01.2026

61-64 με 2/2 βολές του Τζόουνς μειώνει ο Ολυμπιακός στο ξεκίνημα του τελευταίου 10λέπτου

22:41 | 29.01.2026

Τραγικό τρίτο δεκάλεπτο από τον Ολυμπιακό με την Μπαρτσελόνα να "τρέχει" ένα επί μέρους 27-13 για να μπει με προβάδισμα στηυν τελική ευθεία του αγώνα

22:41 | 29.01.2026
Τέλος τρίτου 10λέπτου: Ολυμπιακός - Μπαρτσελόνα 59-64
22:40 | 29.01.2026

59-64 με καλάθι και φάουλ του Κλάιμπερν που ευστόχησε και στη βολή

22:38 | 29.01.2026

59-61 με 1/2 βολές του Τζόσεφ

22:38 | 29.01.2026

58-61 με νέο τρίποντο του Κλάιμπερν που έχει 8 πόντους σε λίγα λεπτά

22:37 | 29.01.2026
Φοβερή τάπα του Τζόουνς στον Κλάιμπερν!
22:35 | 29.01.2026

58-58 με 2/2 βολές του Ντόρσεϊ ισοφαρίζει ο Ολυμπιακός

22:34 | 29.01.2026

56-58 με τρίποντο του Κλάιμπερν το πρώτο προβάδισμα της Μπαρτσελόνα μετά το 2-0

22:34 | 29.01.2026
3 λεπτά
για το τέλος του τρίτου 10λέπτου
22:33 | 29.01.2026

56-55 με πολύ δύσκολο καλάθι του Κλάιμπερν

22:33 | 29.01.2026

56-53 με τον Μιλουτίνοφ μετά από επιθετικό ριμπάουντ

22:32 | 29.01.2026
8 λάθη έχει ήδη ο Ολυμπιακός!
22:32 | 29.01.2026

54-53 με κάρφωμα του Σενγκέλια μετά από λάθος του Ολυμπιακού

22:31 | 29.01.2026

54-51 με τον Σενγκέλια να έχει 10 πόντους για την Μπαρτσελόνα

22:30 | 29.01.2026
Τάιμ άουτ
22:29 | 29.01.2026

54-49 με τρίποντο του Πάντερ

22:26 | 29.01.2026

54-46 με 2/2 βολές του Βεζένκοφ

22:25 | 29.01.2026

52-46 με τρίποντο του Ντόρσεϊ ξεκολλάει ο Ολυμπιακός

22:25 | 29.01.2026

48-46 με καλάθι και φάουλ του Βεζένκοφ ξεκόλλησε ο Ολυμπιακός

22:24 | 29.01.2026
Με 9-0 σερί ξεκίνησε το δεύτερο ημίχρονο η Μπαρτσελόνα!
22:23 | 29.01.2026

46-46 με τον Βέσελι ισοφαρίζει η Μπαρτσελόνα

22:20 | 29.01.2026

46-44 με φλότερ του Μπιρθουέλα

22:19 | 29.01.2026

46-42 με τρίποντο του Πάντερ μειώνει κι άλλο η Μπαρτσελόνα

22:17 | 29.01.2026

46-39 με τον Βέσελι για την Μπαρτσελόνα το πρώτο καλάθι του δευτέρου ημιχρόνου

22:04 | 29.01.2026
Ξεκίνησε το δεύτερο ημίχρονο!

Ο Ντόρσεϊ έχει επιστρέψει στο παρκέ και άρα δεν είχε κάποιο τραυματισμό

22:03 | 29.01.2026

Ο Ολυμπιακός βρήκε αρχικά λύσεις με ΜακΚίσικ και Τζόουνς, αλλά η συνέχεια δεν ήταν αντίστοιχη στο δεύτερο δεκάλεπτο και η Μπαρτσελόνα κατάφερε να μειώσει τη διαφορά πριν το ημίχρονο

22:01 | 29.01.2026
Ημίχρονο στο ΣΕΦ: Ολυμπιακός - Μπαρτσελόνα 46-37
21:59 | 29.01.2026

46-37 με βολές του Σατοράνσκι

21:58 | 29.01.2026

46-35 με κάρφωμα του ΜακΚίσκ μετά από νέο σερί λαθών!

21:58 | 29.01.2026

44-35 με τη βολή της τεχνικής από τον Πάντερ

21:58 | 29.01.2026

Τεχνική ποινή στον Μπαρτζώκα που ζήτησε και φάουλ στον Μιλουτίνοφ

21:57 | 29.01.2026

44-34 με τον Μιλουτίνοφ από κοντά

21:57 | 29.01.2026

42-34 με κάρφωμα του Βέσελι μετά από διαδοχικά λάθη στο χώρο του κέντρου

21:57 | 29.01.2026
2 λεπτά
για το ημίχρονο
21:55 | 29.01.2026

42-32 με 2/2 βολές του Σενγκέλια

21:55 | 29.01.2026
Τάιμ άουτ
21:54 | 29.01.2026

Τρίτο φάουλ από τον Πίτερς που δυσκολεύτηκε στο μαρκάρισμα του Σενγκέλια

21:53 | 29.01.2026

42-30 με βολές του Πάντερ μειώνει κι άλλο η Μπαρτσελόνα

21:53 | 29.01.2026

42-28 με κάρφωμα του Σενγκέλια

21:49 | 29.01.2026

42-26 με τον ΜακΚίσικ

21:48 | 29.01.2026

40-26 με τον Τζόουνς ξανά ο Ολυμπιακός

21:47 | 29.01.2026

38-26 με κλέψιμο και κάρφωμα του Τζόουνς για τον Ολυμπιακό

21:47 | 29.01.2026

36-26 με τρίποντο του Μπιρθουέλα που είναι ουσιαστικά το μόνο πρόβλημα του Ολυμπιακού μέχρι στιγμής στο ματς

21:46 | 29.01.2026

36-23 με τον Φουρνιέ διατηρεί τη διψήφια διαφορά ο Ολυμπιακός

21:45 | 29.01.2026

34-23 μειώνει με τον Σενγκέλια η Μπαρτσελόνα

21:44 | 29.01.2026

34-21 με τον Πίτερς στο λήξη της επίθεσης

21:43 | 29.01.2026

32-18 με 1/2 βολές του ΜακΚίσικ

21:42 | 29.01.2026

31-18 με βολές του Πάντερ

21:38 | 29.01.2026

31-16 με τον Γουόρντ να φθάνει τους 8 πόντους για τον Ολυμπιακό

21:38 | 29.01.2026

29-16 με βολές του Γουόρντ για τον Ολυμπιακό

21:36 | 29.01.2026

27-16 με τρίποντο του Μπιρθουέλα

21:35 | 29.01.2026

Ο εκπληκτικός Βεζένκοφ και η εξαιρετική άμυνα των Πειραιωτών έχουν φέρει από νωρίς τον Ολυμπιακό σε διψήφια διαφορά κόντρα στην Μπαρτσελόνα

21:34 | 29.01.2026
Τέλος 10λέπτου: Ολυμπιακός - Μπαρτσελόνα 27-13
21:32 | 29.01.2026

27-13 με τρεις βολές σε φάουλ στο τρίποντο μείωσε η Μπαρτσελόνα

21:31 | 29.01.2026
Ο Βεζένκοφ έχει ήδη 12 πόντους και 4 ριμπάουντ!
21:31 | 29.01.2026

25-10 με κλέψιμο του Γουόρντ και κάρφωμα στον αιφνιδιασμό!

21:30 | 29.01.2026

23-10 με τρίποντο του Βεζένκοφ

21:29 | 29.01.2026

20-10 με καλάθι και φάουλ του Πάντερ

21:29 | 29.01.2026

20-7 με τον Ντόρσεϊ σε coast to coast

21:29 | 29.01.2026
Ντεμπούτο για τον Τζόσεφ στον Ολυμπιακό!
21:27 | 29.01.2026

Ο Τζόουνς δέχθηκε τάπα στην επίθεση, αλλά γύρισε γρήγορα στην άμυνα και "απάντησε" με τον ίδιο τρόπο

21:26 | 29.01.2026

18-7 με τρίποντο του Ντόρσεϊ

21:25 | 29.01.2026

15-7 με κάρφωμα του Γουόρντ για τον Ολυμπιακό

21:24 | 29.01.2026

13-7 με τρίποντο του Πάρα

21:23 | 29.01.2026

13-4 ξεκολλάει με τον Βέσελι η Μπαρτσελόνα

21:21 | 29.01.2026

13-2 με κλέψιμο και νέο καλάθι του Βεζένκοφ

21:21 | 29.01.2026
11-0 σερί από τον Ολυμπιακό!
21:21 | 29.01.2026
Τάιμ άουτ έξαλλος ο Πασκουάλ!
21:21 | 29.01.2026

11-2 με κάρφωμα του Μιλουτίνοφ

21:20 | 29.01.2026

9-2 ξανά με τον Βεζένκοφ

21:20 | 29.01.2026

7-2 με τρίποντο του Βεζένκοφ που ξεκινάει "ζεστός"

21:18 | 29.01.2026

4-2 με τον Μιλουτίνοφ για τον Ολυμπιακό

21:18 | 29.01.2026

2-2 με τον Βεζένκοφ το πρώτο καλάθι του Ολυμπιακού

21:17 | 29.01.2026

0-2 με κλέψιμο και κάρφωμα του Σενγκέλια στον αιφνιδιασμό

21:16 | 29.01.2026
Ξεκίνησε το παιχνίδι!
21:14 | 29.01.2026
Ενός λεπτού σιγή για τους νεκρούς οπαδούς του ΠΑΟΚ!
ΦΩΤΟ ΑΝΤΩΝΗΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI
21:14 | 29.01.2026

Όλα έτοιμα για το τζάμπολ

21:14 | 29.01.2026
Η πεντάδα του Ολυμπιακού

Γουόκαπ, Ντόρσεϊ, Γουόρντ, Βεζένκοφ, Μιλουτίνοφ

21:09 | 29.01.2026
Η 5άδα της Μπαρτσελόνα

Σατοράνσκι, Πάντερ, Πάρα, Βέσελι, Σενγκέλια

21:04 | 29.01.2026

Sold out είναι το ματς στο ΣΕΦ

21:03 | 29.01.2026
21:03 | 29.01.2026
Η 12άδα του Ολυμπιακού

Γουόκαπ, Λαρεντζάκης, Ντόρσεϊ, Τζόσεφ, ΜακΚίσικ, Γουορντ, Βεζένκοφ, Πίτερς, Φουρνιέ, Μιλουτίνοφ, Χολ, Τζόουνς.

21:03 | 29.01.2026

Μοναδικό οσυιαστικό πρόβλημα, η απουσία του Παπανικολάου με τραυματισμό

21:01 | 29.01.2026

Ο Ολυμπιακός θα είναι μάλιστα ενισχυμένος κόντρα στην Μπαρτσελόνα, αφού επιστρέφει ο Νίκολα Μιλουτίνοφ από τραυματισμό, ενώ ντεμπούτο μπορεί να κάνει ο Κόρι Τζόσεφ

21:01 | 29.01.2026

Ο Ολυμπιακός "μετράει" 4 σερί νίκες και θέλει να συνεχίσει την άνοδό του στην κατάταξη, όπου έχει βρεθεί πλέον στην πρώτη 4άδα

21:00 | 29.01.2026

Μαζί θα παρακολουθήσουμε το Ολυμπιακός - Μπαρτσελόνα για την 25η αγωνιστική της Euroleague

20:56 | 29.01.2026
Καλησπέρα σας από το Newsit.gr
Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
109
75
55
47
46
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo