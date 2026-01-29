Ολυμπιακός – Μπαρτσελόνα 87-75: Ασταμάτητοι οι Πειραιώτες στη Euroleague

Ο Ολυμπιακός νίκησε με 87-75 την Μπαρτσελόνα για την 25η αγωνιστική της Euroleague και με το 5/5 στις τελευταίες αγωνιστικές, πλησίασε ακόμη περισσότερο την κορυφή της κατάταξης.
Ο Ολυμπιακός έκανε φοβερό φινάλε στο ματς και με ένα επί μέρους 28-11 στην τέταρτη περίοδο, έφθασε σε μία σπουδαία νίκη, έστω κι αν έχασε την ευκαιρία να πάρει και τη διαφορά από τους Καταλανούς
Χρειάζεται τρίποντο για τη διαφορά ο Ολυμπιακός!
84-73 με 1/2 βολές του Κλάιμπερν
Άστοχος στη βολή, αλλά ο Τζόουνς πήρε το ριμπάουντ και κάρφωσε για το 84-72
Ο Ολυμπιακός έχει εξασφαλίσει τη νίκη στο ΣΕΦ και ψάχνει τη διαφορά
82-72 με καλάθι και φάουλ του Ντόρσεϊ
80-72 με τρίποντο για την Μπαρτσελόνα
80-69 με 1/2 βολές του Τζόουνς
79-69 με 1/2 βολές του Πάντερ
76-68 με κάρφωμα του Τζόουνς μετά από ασίστ του Φουρνιέ
0/2 βολές του Σενγκέλια σε κρίσιμο σημείο του αγώνα
74-68 με τον Φουρνιέ να είναι καθοριστικός στο φινάλε για τον Ολυμπιακό
72-68 με 1/2 βολές του Τζόσεφ
71-68 με επιθετικό ριμπάουντ και καλάθι του Φουρνιέ που πανηγυρίζει έξαλλα
69-68 με 1/2 βολές του Τζόουνς
68-68 με τον Βέσελι ισοφαρίζει η Μπαρτσελόνα
68-66 με τρίποντο του Βεζένκοφ
Καλές άμυνες από τον Ολυμπιακό στο πρώτο 2λεπτο της τελευταίας περιόδου
65-66 με τον Ντόρσεϊ να έχει 12 πόντους στο ματς
63-66 με φοβερό κάρφωμα του Τζόουνς από ασίστ του Τζόσεφ
61-66 με τον Κλάιμπερν ξανά η Μπαρτσελόνα
61-64 με 2/2 βολές του Τζόουνς μειώνει ο Ολυμπιακός στο ξεκίνημα του τελευταίου 10λέπτου
Τραγικό τρίτο δεκάλεπτο από τον Ολυμπιακό με την Μπαρτσελόνα να "τρέχει" ένα επί μέρους 27-13 για να μπει με προβάδισμα στηυν τελική ευθεία του αγώνα
59-64 με καλάθι και φάουλ του Κλάιμπερν που ευστόχησε και στη βολή
59-61 με 1/2 βολές του Τζόσεφ
58-61 με νέο τρίποντο του Κλάιμπερν που έχει 8 πόντους σε λίγα λεπτά
58-58 με 2/2 βολές του Ντόρσεϊ ισοφαρίζει ο Ολυμπιακός
56-58 με τρίποντο του Κλάιμπερν το πρώτο προβάδισμα της Μπαρτσελόνα μετά το 2-0
56-55 με πολύ δύσκολο καλάθι του Κλάιμπερν
56-53 με τον Μιλουτίνοφ μετά από επιθετικό ριμπάουντ
54-53 με κάρφωμα του Σενγκέλια μετά από λάθος του Ολυμπιακού
54-51 με τον Σενγκέλια να έχει 10 πόντους για την Μπαρτσελόνα
54-49 με τρίποντο του Πάντερ
54-46 με 2/2 βολές του Βεζένκοφ
52-46 με τρίποντο του Ντόρσεϊ ξεκολλάει ο Ολυμπιακός
48-46 με καλάθι και φάουλ του Βεζένκοφ ξεκόλλησε ο Ολυμπιακός
46-46 με τον Βέσελι ισοφαρίζει η Μπαρτσελόνα
46-44 με φλότερ του Μπιρθουέλα
46-42 με τρίποντο του Πάντερ μειώνει κι άλλο η Μπαρτσελόνα
46-39 με τον Βέσελι για την Μπαρτσελόνα το πρώτο καλάθι του δευτέρου ημιχρόνου
Ο Ντόρσεϊ έχει επιστρέψει στο παρκέ και άρα δεν είχε κάποιο τραυματισμό
Ο Ολυμπιακός βρήκε αρχικά λύσεις με ΜακΚίσικ και Τζόουνς, αλλά η συνέχεια δεν ήταν αντίστοιχη στο δεύτερο δεκάλεπτο και η Μπαρτσελόνα κατάφερε να μειώσει τη διαφορά πριν το ημίχρονο
46-37 με βολές του Σατοράνσκι
46-35 με κάρφωμα του ΜακΚίσκ μετά από νέο σερί λαθών!
44-35 με τη βολή της τεχνικής από τον Πάντερ
Τεχνική ποινή στον Μπαρτζώκα που ζήτησε και φάουλ στον Μιλουτίνοφ
44-34 με τον Μιλουτίνοφ από κοντά
42-34 με κάρφωμα του Βέσελι μετά από διαδοχικά λάθη στο χώρο του κέντρου
42-32 με 2/2 βολές του Σενγκέλια
Τρίτο φάουλ από τον Πίτερς που δυσκολεύτηκε στο μαρκάρισμα του Σενγκέλια
42-30 με βολές του Πάντερ μειώνει κι άλλο η Μπαρτσελόνα
42-28 με κάρφωμα του Σενγκέλια
42-26 με τον ΜακΚίσικ
40-26 με τον Τζόουνς ξανά ο Ολυμπιακός
38-26 με κλέψιμο και κάρφωμα του Τζόουνς για τον Ολυμπιακό
36-26 με τρίποντο του Μπιρθουέλα που είναι ουσιαστικά το μόνο πρόβλημα του Ολυμπιακού μέχρι στιγμής στο ματς
36-23 με τον Φουρνιέ διατηρεί τη διψήφια διαφορά ο Ολυμπιακός
34-23 μειώνει με τον Σενγκέλια η Μπαρτσελόνα
34-21 με τον Πίτερς στο λήξη της επίθεσης
32-18 με 1/2 βολές του ΜακΚίσικ
31-18 με βολές του Πάντερ
31-16 με τον Γουόρντ να φθάνει τους 8 πόντους για τον Ολυμπιακό
29-16 με βολές του Γουόρντ για τον Ολυμπιακό
27-16 με τρίποντο του Μπιρθουέλα
Ο εκπληκτικός Βεζένκοφ και η εξαιρετική άμυνα των Πειραιωτών έχουν φέρει από νωρίς τον Ολυμπιακό σε διψήφια διαφορά κόντρα στην Μπαρτσελόνα
27-13 με τρεις βολές σε φάουλ στο τρίποντο μείωσε η Μπαρτσελόνα
25-10 με κλέψιμο του Γουόρντ και κάρφωμα στον αιφνιδιασμό!
23-10 με τρίποντο του Βεζένκοφ
20-10 με καλάθι και φάουλ του Πάντερ
20-7 με τον Ντόρσεϊ σε coast to coast
Ο Τζόουνς δέχθηκε τάπα στην επίθεση, αλλά γύρισε γρήγορα στην άμυνα και "απάντησε" με τον ίδιο τρόπο
18-7 με τρίποντο του Ντόρσεϊ
15-7 με κάρφωμα του Γουόρντ για τον Ολυμπιακό
13-7 με τρίποντο του Πάρα
13-4 ξεκολλάει με τον Βέσελι η Μπαρτσελόνα
13-2 με κλέψιμο και νέο καλάθι του Βεζένκοφ
11-2 με κάρφωμα του Μιλουτίνοφ
9-2 ξανά με τον Βεζένκοφ
7-2 με τρίποντο του Βεζένκοφ που ξεκινάει "ζεστός"
4-2 με τον Μιλουτίνοφ για τον Ολυμπιακό
2-2 με τον Βεζένκοφ το πρώτο καλάθι του Ολυμπιακού
0-2 με κλέψιμο και κάρφωμα του Σενγκέλια στον αιφνιδιασμό
Όλα έτοιμα για το τζάμπολ
Γουόκαπ, Ντόρσεϊ, Γουόρντ, Βεζένκοφ, Μιλουτίνοφ
Σατοράνσκι, Πάντερ, Πάρα, Βέσελι, Σενγκέλια
Sold out είναι το ματς στο ΣΕΦ
Γουόκαπ, Λαρεντζάκης, Ντόρσεϊ, Τζόσεφ, ΜακΚίσικ, Γουορντ, Βεζένκοφ, Πίτερς, Φουρνιέ, Μιλουτίνοφ, Χολ, Τζόουνς.
Μοναδικό οσυιαστικό πρόβλημα, η απουσία του Παπανικολάου με τραυματισμό
Ο Ολυμπιακός θα είναι μάλιστα ενισχυμένος κόντρα στην Μπαρτσελόνα, αφού επιστρέφει ο Νίκολα Μιλουτίνοφ από τραυματισμό, ενώ ντεμπούτο μπορεί να κάνει ο Κόρι Τζόσεφ
Ο Ολυμπιακός "μετράει" 4 σερί νίκες και θέλει να συνεχίσει την άνοδό του στην κατάταξη, όπου έχει βρεθεί πλέον στην πρώτη 4άδα
Μαζί θα παρακολουθήσουμε το Ολυμπιακός - Μπαρτσελόνα για την 25η αγωνιστική της Euroleague