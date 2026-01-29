Αθλητικά

Ολυμπιακός – Μπαρτσελόνα: Η φάση με τον Τάιλερ Ντόρσεϊ που ανησύχησε το ΣΕΦ

Στραβοπάτησε στο τέλος του πρώτου 10λέπτου ο Ντόρσεϊ
Ο Τάιλερ Ντόρσεϊ
Ο Τάιλερ Ντόρσεϊ μετά τον τραυματισμό του (ΑΝΤΩΝΗΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI)

Ο Ολυμπιακός κοντράρεται με την Μπαρτσελόνα για την 25η αγωνιστική της Euroleague και ξεκίνησε δυνατά το ματς, αλλά ατύχησε σε μία φάση με τον Τάιλερ Ντόρσεϊ στο τέλος του πρώτου 10λέπτου.

Ο Τάιλερ Ντόρσεϊ πήρε την τελευταία επίθεση του Ολυμπιακού στη δεύτερη περίοδο του αγώνα με την Μπαρτσελόνα και δεν πάτησε καλά μετά το σουτ του, με αποτέλεσμα να αρχίσει να κουτσαίνει.

Ο Ελληνοαμερικανός γκαρντ πήγε στη συνέχεια στα αποδυτήρια του ΣΕΦ και υπήρξε ανησυχία για το μέγεθος του τραυματισμού του και το αν θα μπορέσει να συνεχίσει στο ματς, αλλά τελικά επέστρεψε κανονικά στο παρκέ, για το δεύτερο ημίχρονο.

Έληξε έτσι ο… συναγερμός στον Ολυμπιακό

