Ολυμπιακός – Μπαρτσελόνα: Η φάση με τον Τάιλερ Ντόρσεϊ που ανησύχησε το ΣΕΦ

Ο Ολυμπιακός κοντράρεται με την Μπαρτσελόνα για την 25η αγωνιστική της Euroleague και ξεκίνησε δυνατά το ματς, αλλά ατύχησε σε μία φάση με τον Τάιλερ Ντόρσεϊ στο τέλος του πρώτου 10λέπτου.

Ο Τάιλερ Ντόρσεϊ πήρε την τελευταία επίθεση του Ολυμπιακού στη δεύτερη περίοδο του αγώνα με την Μπαρτσελόνα και δεν πάτησε καλά μετά το σουτ του, με αποτέλεσμα να αρχίσει να κουτσαίνει.

Ο Ελληνοαμερικανός γκαρντ πήγε στη συνέχεια στα αποδυτήρια του ΣΕΦ και υπήρξε ανησυχία για το μέγεθος του τραυματισμού του και το αν θα μπορέσει να συνεχίσει στο ματς, αλλά τελικά επέστρεψε κανονικά στο παρκέ, για το δεύτερο ημίχρονο.

Ο Ντόρσεϊ γύρισε το πόδι του και αποχώρησε για τα αποδυτήρια, στο φινάλε της πρώτης περιόδου του ματς με την Μπαρτσελόνα. pic.twitter.com/fYuD6kx4oU — SPORT24 (@sport24) January 29, 2026

Έληξε έτσι ο… συναγερμός στον Ολυμπιακό