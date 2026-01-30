Αθλητικά

Ολυμπιακός – Μπαρτσελόνα: Η παρακάμερα του αγώνα με τη «λάβα» στο ΣΕΦ

To video του Olympiacos TV από το μεγάλο ματς στο ΣΕΦ
Ο Τζόουνς καρφώνει κόντρα στην Μπαρτσελόνα (ΑΝΤΩΝΗΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ
Ο Τζόουνς καρφώνει κόντρα στην Μπαρτσελόνα (ΑΝΤΩΝΗΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI)

Ο Ολυμπιακός “έλιωσε” με 87-75 την Μπαρτσελόνα για την 25η αγωνιστική της Euroleague, με το “κατάμεστο” ΣΕΦ να παίζει καθοριστικό ρόλο στο φινάλε του αγώνα, δίνοντας έξτρα ενέργεια στους παίκτες των Πειραιωτών.

Με τον Ολυμπιακό να βρίσκεται πίσω στο σκορ πριν την τελευταία περίοδο του αγώνα, οι οπαδοί των Πειραιωτών ανέλαβαν να… ξυπνήσουν την ομάδα και τα κατάφεραν, οδηγώντας τη στη νίκη.

Η φοβερή ατμόσφαιρα της αναμέτρησης κατεγράφη έτσι και από το Olympiacos TV, στην παρακάμερα του αγώνα, η οποία περιλαμβάνει και όλα όσα έγιναν στο περιθώριο της αναμέτρησης.

Ξεχωρίζουν και οι φοβερές αντιδράσεις του τραυματία Μόρις δίπλα στον πάγκο.

