Ολυμπιακός – Μπασκόνια 90-80 τελικό: Δεύτερη σερί νίκη για τους Πειραιώτες

Μετά τη νίκη επί τη Φενέρμπαχτσε, ο Ολυμπιακός «καθάρισε» και την Μπασκόνια στο ΣΕΦ
Ο Ντόρσεϊ κόντρα στην Μπασκόνια (KLODIAN LATO / EUROKINISSI)

Ο Ολυμπιακός επικράτησε με 90-80 επί της Μπασκόνια για την 32η αγωνιστική της Euroleague στο ΣΕΦ και βρέθηκε ακόμη πιο κοντά στην κορυφή της κατάταξης.

23:23 | 19.03.2026
23:21 | 19.03.2026

Ο Ολυμπιακός εμφανίστηκε χωρίς πολύ ενέργεια μετά το... πάρτι επί της Φενέρμπαχτσε, αλλά με τον Βεζένκοφ να έχει 20 πόντους, κατάφερε να φθάσει στη νίκη της Μπασκόνια και να κάνει ένα ακόμη... βήμα προς το πλεονέκτημα έδρας στη Euroleague

23:08 | 19.03.2026
Τελικό σκορ: Ολυμπιακός - Μπασκόνια 90-80
23:08 | 19.03.2026
Τέλος στο ματς!
23:07 | 19.03.2026

90-80 με κάρφωμα του Τζόουνς

23:07 | 19.03.2026

88-80 με μία βολή του Ντόρσεϊ

23:06 | 19.03.2026

87-80 με βολές μειώνει η Μπασκόνια

23:05 | 19.03.2026

87-78 με τον Φουρνιέ να παίρνει το ριμπάουντ από τη βολή και να ευστοχεί

23:05 | 19.03.2026

85-78 με 1/2 του Αμερικανού του Ολυμπιακού

23:02 | 19.03.2026

Άστοχος ξανά ο Ολυμπιακός, αλλά ο Τζόουνς κέρδισε βολές

23:02 | 19.03.2026

84-78 με τον Φουρνιέ

23:01 | 19.03.2026
2,5 λεπτά
για τη λήξη
23:01 | 19.03.2026
Τάιμ άουτ ξανά ο Μπαρτζώκας
23:00 | 19.03.2026

82-78 με τον Καμπαρό κάνει ντέρμπι το ματς η Μπασκόνια και ενώ ο Βεζένκοφ έχασε αμαρκάριστος τρίποντο από τη γωνία

22:59 | 19.03.2026

82-67 με τον Φόρεστ να έχει 11 πόντους για την Μπασκόνια

22:58 | 19.03.2026

82-74 με 2/2 βολές του Φουρνιέ

22:56 | 19.03.2026
4,5 λεπτά
για το φινάλε του αγώνα
22:56 | 19.03.2026
Τάιμ άουτ ο Μπαρτζώκας
22:56 | 19.03.2026

80-74 με τρίποντο του Σίμονς από τη γωνία

22:54 | 19.03.2026

80-71 με 2/2 βολές του Ντιακιτέ που έχει γίνει πρόβλημα για τον Ολυμπιακό

22:54 | 19.03.2026

80-69 με τρίποντο του Πίτερς

22:53 | 19.03.2026

77-69 με καλάθι και φάουλ του Ντιακιτέ

22:52 | 19.03.2026

77-66 ξανά με τον Τζόουνς, που έφθασε τους 12 πόντους

22:52 | 19.03.2026

75-66 με τον Τζόουνς να καρφώνει με δύναμη μετά από ασίστ του Φουρνιέ

22:50 | 19.03.2026

73-66 με τον Βιγιάρ μειώνει η Μπασκόνια

22:48 | 19.03.2026

0/2 βολές από τον Ομορούγι τώρα

22:47 | 19.03.2026

73-64 με τον Ντιακιτέ μειώνει η Μπασκόνια

22:42 | 19.03.2026

73-62 με 1/2 βολές του Τζόουνς για τον Ολυμπιακό

22:39 | 19.03.2026

72-62 με καλάθι και φάουλ του Τζόουνς, που ευστόχησε και στη βολή

22:38 | 19.03.2026

Ο Ολυμπιακός βρήκε ρυθμό στην επίθεση στο τρίτο δεκάλεπτο και παρά την... αντίδραση της Μπασκόνια, κατάφερε να αυξήσει το προβάδισμά του, με τον Ντόρσεϊ και τον Βεζένκοφ να τον οδηγούν στο επί μέρους 28-22, για το 69-62 στο 30'

22:37 | 19.03.2026
Τέλος τρίτου 10λέπτου: Ολυμπιακός - Μπασκόνια 69-62
22:37 | 19.03.2026

69-62 με τρίποντο του Ντόρσεϊ

22:35 | 19.03.2026

66-62 με τον Ντόρσεϊ να γίνεται το τρίτος... διψήφιος για τον Ολυμπιακό με 11 πόντους

22:33 | 19.03.2026

64-62 μειώνει η Μπασκόνια

22:33 | 19.03.2026
Τάιμ άουτ η Μπασκόνια
22:33 | 19.03.2026

64-60 με τον Βεζένκοφ να φθάνει τους 20 πόντους!

22:32 | 19.03.2026

62-60 με τον Τζόουνς

22:32 | 19.03.2026
2 λεπτά
για το δεκάλεπτο
22:30 | 19.03.2026

60-60 με τον Σίμονς ισοφαρίζει πάλι η Μπασκόνια

22:29 | 19.03.2026

60-58 με τον Τζόσεφ

22:29 | 19.03.2026

58-58 με τρίποντο του Ομορούγι

22:29 | 19.03.2026

58-55 με τον Βεζένκοφ να φθάνει τους 18 πόντους

22:28 | 19.03.2026

56-55 με τον Βεζένκοφ παίρνει ξανά προβάδισμα ο Ολυμπιακός

22:25 | 19.03.2026

54-55 με τον Ομορούγι να είναι παράγοντας του αγώνα για την Μπασκόνια

22:23 | 19.03.2026

54-53 με 2/2 βολές του Φόρεστ

22:23 | 19.03.2026
5 λεπτά
για το τρίτο δεκάλεπτο
22:23 | 19.03.2026

54-51 με πολύ δύσκολο καλάθι του Γουόρντ

22:23 | 19.03.2026

52-51 με τρίποντο του Φρις για την Μπασκόνια

22:23 | 19.03.2026

52-48 με τον Γουόκαπ

22:22 | 19.03.2026

50-48 με τον Καμπαρό μειώνει κι άλλο η Μπασκόνια

22:19 | 19.03.2026

50-46 με τον Βιγιάρ

22:19 | 19.03.2026

50-44 με τρίποντο του Ντόρσεϊ

22:19 | 19.03.2026

47-44 με τον Ντιακιτέ

22:18 | 19.03.2026

47-42 με τον Βεζένκοφ μετά από επιθετικό ριμπάουντ

22:18 | 19.03.2026

45-42 με τον Ομορούγι για την Μπασκόνια

22:18 | 19.03.2026

45-40 με τον Μιλουτίνοφ αυξάνει κι άλλο τη διαφορά ο Ολυμπιακός

22:17 | 19.03.2026

43-40 με τον Ντόρσεϊ για τον Ολυμπιακό

22:06 | 19.03.2026
Ξεκίνησε το δεύτερο ημίχρονο!
22:02 | 19.03.2026

Ο Ολυμπιακός ήταν τραγικός αμυντικά στο ξεκίνημα, αλλά με τους Μιλουτίνοφ και Βεζένκοφ να είναι ασταμάτητοι επιθετικά και την εικόνα του να βελτιώνεται στο δεύτερο δεκάλεπτο, κατάφερε να πάρει προβάδισμα, έστω και οριακό κόντρα στην Μπασκόνια

22:01 | 19.03.2026
Ημίχρονο στο ΣΕΦ! Ολυμπιακός - Μπασκόνια 41-40
22:00 | 19.03.2026

41-40 με τον Βεζένκοφ να έχει 12 πόντους για τον Ολυμπιακό

21:58 | 19.03.2026
1 λεπτό
για το ημίχρονο
21:58 | 19.03.2026
Τάιμ άουτ
21:57 | 19.03.2026

39-40 με τον Ντιακιτέ

21:57 | 19.03.2026

39-38 με 2/2 βολές του Βεζένκοφ

21:57 | 19.03.2026

37-38 με κάρφωμα του Ομορούγι

21:56 | 19.03.2026

37-36 με τον ΜακΚίσικ στο τρανζίσιον

21:56 | 19.03.2026
2 λεπτά
για το ημίχρονο
21:56 | 19.03.2026

35-36 με τρίποντο για την Μπασκόνια

21:55 | 19.03.2026

Ο Μιλουτίνοφ έχει 15 πόντους και 4 ριμπάουντ πριν το ημίχρονο!

21:55 | 19.03.2026

35-33 με καλάθι και φάουλ του εκπληκτικού Μιλουτίνοφ!

21:51 | 19.03.2026

32-33 με τον Καμπαρό να έχει 8 πόντους για την Μπασκόνια

21:51 | 19.03.2026

32-31 με τον Βεζένκοφ το πρώτο προβάδισμα του Ολυμπιακού στο ματς

21:51 | 19.03.2026

30-31 με τον Μιλουτίνοφ για τον Ολυμπιακό

21:49 | 19.03.2026

28-31 για την Μπασκόνια

21:48 | 19.03.2026

28-29 με τρίποντο του Παπανικολάου

21:48 | 19.03.2026

25-29 με τον Βεζένκοφ μειώνει πάλι ο Ολυμπιακός

21:47 | 19.03.2026
6,5 λεπτά
για το ημίχρονο
21:46 | 19.03.2026

23-29 με τρίποντο του Καμπαρό

21:46 | 19.03.2026

23-26 με τον Ντόρσεϊ να αστοχεί στη βολή

21:46 | 19.03.2026

Καλάθι και φάουλ τελικά για τον γκαρντ των Πειραιωτών

21:44 | 19.03.2026

Challenge ο Ολυμπιακός για ένα φάουλ και βολές στον Ντόρσεϊ

21:43 | 19.03.2026

21-26 με τον Ομορούγι

21:40 | 19.03.2026

Άστοχος στη βολή ο Αμερικανός του Ολυμπιακού

21:39 | 19.03.2026

21-24 με καλάθι και φάουλ του Τζόσεφ στο ξεκίνημα του δευτέρου δεκαλέπτου

21:38 | 19.03.2026

Ο Ολυμπιακός ξεκίνησε πολύ άσχημα το παιχνίδι στην άμυνα και με τον Μιλουτίνοφ να έχει τους 10 τους 19 πόντους της ομάδας του, βρέθηκε να χάνει με 24-19 από την Μπασκόνια στο 10'

21:37 | 19.03.2026
Τέλος πρώτου 10λέπτου: Ολυμπιακός - Μπασκόνια 19-24
21:35 | 19.03.2026

19-24 με 2/2 βολές του Μιλουτίνοφ, ο οποίος είναι και ο μοναδικός που παίζει στα... στάνταρ του Ολυμπιακού στο πρώτο δεκάλεπτο του αγώνα

21:34 | 19.03.2026

17-24 με βολές για την Μπασκόνια

21:30 | 19.03.2026

Δύο σερί φάουλ τώρα από τον Τζόουνς του Ολυμπιακού

21:30 | 19.03.2026

17-22 με τον Σίμονς διευρύνει το προβάδισμα η Μπασκόνια

21:29 | 19.03.2026

17-20 με κάρφωμα του Τζόουνς

21:28 | 19.03.2026

15-20 με 1/2 βολές του Σπανιόλο

21:28 | 19.03.2026

15-19 με τον Βεζένκοφ μειώνει ο Ολυμπιακός

21:27 | 19.03.2026

13-19 με νέο κλέψιμο και καλάθι για την Μπασκόνια στον αιφνιδιασμό

21:26 | 19.03.2026

13-17 με τρίποντο του Καμπαρό

21:25 | 19.03.2026

13-14 με καλάθι και φάουλ του Βεζένκοφ που αστόχησε στη βολή

21:25 | 19.03.2026

11-14 μετά από λάθος του Ολυμπιακού

21:24 | 19.03.2026

11-12 με τον Φρις η Μπασκόνια

21:24 | 19.03.2026

11-10 με 1/2 βολές του Γουόρντ

21:22 | 19.03.2026

10-10 με τον Μιλουτίνοφ να έχει 8 πόντους

21:20 | 19.03.2026

8-10 με δύο σερί καλάθια του Μιλουτίνοφ ο Ολυμπιακός

21:18 | 19.03.2026
Τάιμ άουτ έξαλλος ο Μπαρτζώκας!
21:18 | 19.03.2026

4-10 με τον Φόρεστ ξανά η Μπασκόνια

21:18 | 19.03.2026

4-8 με τρίποντο του Φόρεστ

21:17 | 19.03.2026

4-5 με τρίποντο του Ομορούγι

21:17 | 19.03.2026

4-2 με τον Μιλουτίνοφ

21:17 | 19.03.2026

2-2 με τον Ντόρσεϊ για την Μπασκόνια

21:17 | 19.03.2026

0-2 με τον Ραντζέβιτσιους

21:15 | 19.03.2026
Ξεκίνησε το παιχνίδι!
21:15 | 19.03.2026

Όλα έτοιμα για το τζάμπολ του αγώνα

21:15 | 19.03.2026
21:14 | 19.03.2026
Η πεντάδα της Μπασκόνια

Φόρεστ, Βιγιάρ, Ρατζέβιτσους, Ομορούγι και Ντιακίτε 

21:12 | 19.03.2026
Η πεντάδα του Ολυμπιακού

Γουόκαπ, Ντόρσεϊ, Γουόρντ, Βεζένκοφ και Μιλουτίνοφ

21:06 | 19.03.2026

Ο Ολυμπιακός έχει εκτός τους Χολ, Νιλικίνα και Λαρεντζάκη, ενώ η Μπασκόνια δεν υπολογίζει στον Χάουαρντ και έχει στη 12άδα αλλά αμφίβολο τον Καμπαρό

21:05 | 19.03.2026

Ο Ολυμπιακός έχει ρεκόρ 21-11, ενώ η Μπασκόνια είναι στο 9-22

21:04 | 19.03.2026

Μετά τη μεγάλη νίκη επί της Φενέρμπαχτσε στο εξ αναβολής παιχνίδι της Euroleague, ο Ολυμπιακός έχει εδραιωθεί στην πρώτη 4άδα, διεκδικώντας και την κορυφή της κατάταξης

21:04 | 19.03.2026

20:52 | 19.03.2026
