Ολυμπιακός – Μπασκόνια 90-80 τελικό: Δεύτερη σερί νίκη για τους Πειραιώτες

Ο Ολυμπιακός επικράτησε με 90-80 επί της Μπασκόνια για την 32η αγωνιστική της Euroleague στο ΣΕΦ και βρέθηκε ακόμη πιο κοντά στην κορυφή της κατάταξης.
Ο Ολυμπιακός εμφανίστηκε χωρίς πολύ ενέργεια μετά το... πάρτι επί της Φενέρμπαχτσε, αλλά με τον Βεζένκοφ να έχει 20 πόντους, κατάφερε να φθάσει στη νίκη της Μπασκόνια και να κάνει ένα ακόμη... βήμα προς το πλεονέκτημα έδρας στη Euroleague
90-80 με κάρφωμα του Τζόουνς
88-80 με μία βολή του Ντόρσεϊ
87-80 με βολές μειώνει η Μπασκόνια
87-78 με τον Φουρνιέ να παίρνει το ριμπάουντ από τη βολή και να ευστοχεί
85-78 με 1/2 του Αμερικανού του Ολυμπιακού
Άστοχος ξανά ο Ολυμπιακός, αλλά ο Τζόουνς κέρδισε βολές
84-78 με τον Φουρνιέ
82-78 με τον Καμπαρό κάνει ντέρμπι το ματς η Μπασκόνια και ενώ ο Βεζένκοφ έχασε αμαρκάριστος τρίποντο από τη γωνία
82-67 με τον Φόρεστ να έχει 11 πόντους για την Μπασκόνια
82-74 με 2/2 βολές του Φουρνιέ
80-74 με τρίποντο του Σίμονς από τη γωνία
80-71 με 2/2 βολές του Ντιακιτέ που έχει γίνει πρόβλημα για τον Ολυμπιακό
80-69 με τρίποντο του Πίτερς
77-69 με καλάθι και φάουλ του Ντιακιτέ
77-66 ξανά με τον Τζόουνς, που έφθασε τους 12 πόντους
75-66 με τον Τζόουνς να καρφώνει με δύναμη μετά από ασίστ του Φουρνιέ
73-66 με τον Βιγιάρ μειώνει η Μπασκόνια
0/2 βολές από τον Ομορούγι τώρα
73-64 με τον Ντιακιτέ μειώνει η Μπασκόνια
73-62 με 1/2 βολές του Τζόουνς για τον Ολυμπιακό
72-62 με καλάθι και φάουλ του Τζόουνς, που ευστόχησε και στη βολή
Ο Ολυμπιακός βρήκε ρυθμό στην επίθεση στο τρίτο δεκάλεπτο και παρά την... αντίδραση της Μπασκόνια, κατάφερε να αυξήσει το προβάδισμά του, με τον Ντόρσεϊ και τον Βεζένκοφ να τον οδηγούν στο επί μέρους 28-22, για το 69-62 στο 30'
69-62 με τρίποντο του Ντόρσεϊ
66-62 με τον Ντόρσεϊ να γίνεται το τρίτος... διψήφιος για τον Ολυμπιακό με 11 πόντους
64-62 μειώνει η Μπασκόνια
64-60 με τον Βεζένκοφ να φθάνει τους 20 πόντους!
62-60 με τον Τζόουνς
60-60 με τον Σίμονς ισοφαρίζει πάλι η Μπασκόνια
60-58 με τον Τζόσεφ
58-58 με τρίποντο του Ομορούγι
58-55 με τον Βεζένκοφ να φθάνει τους 18 πόντους
56-55 με τον Βεζένκοφ παίρνει ξανά προβάδισμα ο Ολυμπιακός
54-55 με τον Ομορούγι να είναι παράγοντας του αγώνα για την Μπασκόνια
54-53 με 2/2 βολές του Φόρεστ
54-51 με πολύ δύσκολο καλάθι του Γουόρντ
52-51 με τρίποντο του Φρις για την Μπασκόνια
52-48 με τον Γουόκαπ
50-48 με τον Καμπαρό μειώνει κι άλλο η Μπασκόνια
50-46 με τον Βιγιάρ
50-44 με τρίποντο του Ντόρσεϊ
47-44 με τον Ντιακιτέ
47-42 με τον Βεζένκοφ μετά από επιθετικό ριμπάουντ
45-42 με τον Ομορούγι για την Μπασκόνια
45-40 με τον Μιλουτίνοφ αυξάνει κι άλλο τη διαφορά ο Ολυμπιακός
43-40 με τον Ντόρσεϊ για τον Ολυμπιακό
Ο Ολυμπιακός ήταν τραγικός αμυντικά στο ξεκίνημα, αλλά με τους Μιλουτίνοφ και Βεζένκοφ να είναι ασταμάτητοι επιθετικά και την εικόνα του να βελτιώνεται στο δεύτερο δεκάλεπτο, κατάφερε να πάρει προβάδισμα, έστω και οριακό κόντρα στην Μπασκόνια
41-40 με τον Βεζένκοφ να έχει 12 πόντους για τον Ολυμπιακό
39-40 με τον Ντιακιτέ
39-38 με 2/2 βολές του Βεζένκοφ
37-38 με κάρφωμα του Ομορούγι
37-36 με τον ΜακΚίσικ στο τρανζίσιον
35-36 με τρίποντο για την Μπασκόνια
Ο Μιλουτίνοφ έχει 15 πόντους και 4 ριμπάουντ πριν το ημίχρονο!
35-33 με καλάθι και φάουλ του εκπληκτικού Μιλουτίνοφ!
32-33 με τον Καμπαρό να έχει 8 πόντους για την Μπασκόνια
32-31 με τον Βεζένκοφ το πρώτο προβάδισμα του Ολυμπιακού στο ματς
30-31 με τον Μιλουτίνοφ για τον Ολυμπιακό
28-31 για την Μπασκόνια
28-29 με τρίποντο του Παπανικολάου
25-29 με τον Βεζένκοφ μειώνει πάλι ο Ολυμπιακός
23-29 με τρίποντο του Καμπαρό
23-26 με τον Ντόρσεϊ να αστοχεί στη βολή
Καλάθι και φάουλ τελικά για τον γκαρντ των Πειραιωτών
Challenge ο Ολυμπιακός για ένα φάουλ και βολές στον Ντόρσεϊ
21-26 με τον Ομορούγι
Άστοχος στη βολή ο Αμερικανός του Ολυμπιακού
21-24 με καλάθι και φάουλ του Τζόσεφ στο ξεκίνημα του δευτέρου δεκαλέπτου
Ο Ολυμπιακός ξεκίνησε πολύ άσχημα το παιχνίδι στην άμυνα και με τον Μιλουτίνοφ να έχει τους 10 τους 19 πόντους της ομάδας του, βρέθηκε να χάνει με 24-19 από την Μπασκόνια στο 10'
19-24 με 2/2 βολές του Μιλουτίνοφ, ο οποίος είναι και ο μοναδικός που παίζει στα... στάνταρ του Ολυμπιακού στο πρώτο δεκάλεπτο του αγώνα
17-24 με βολές για την Μπασκόνια
Δύο σερί φάουλ τώρα από τον Τζόουνς του Ολυμπιακού
17-22 με τον Σίμονς διευρύνει το προβάδισμα η Μπασκόνια
17-20 με κάρφωμα του Τζόουνς
15-20 με 1/2 βολές του Σπανιόλο
15-19 με τον Βεζένκοφ μειώνει ο Ολυμπιακός
13-19 με νέο κλέψιμο και καλάθι για την Μπασκόνια στον αιφνιδιασμό
13-17 με τρίποντο του Καμπαρό
13-14 με καλάθι και φάουλ του Βεζένκοφ που αστόχησε στη βολή
11-14 μετά από λάθος του Ολυμπιακού
11-12 με τον Φρις η Μπασκόνια
11-10 με 1/2 βολές του Γουόρντ
10-10 με τον Μιλουτίνοφ να έχει 8 πόντους
8-10 με δύο σερί καλάθια του Μιλουτίνοφ ο Ολυμπιακός
4-10 με τον Φόρεστ ξανά η Μπασκόνια
4-8 με τρίποντο του Φόρεστ
4-5 με τρίποντο του Ομορούγι
4-2 με τον Μιλουτίνοφ
2-2 με τον Ντόρσεϊ για την Μπασκόνια
0-2 με τον Ραντζέβιτσιους
Όλα έτοιμα για το τζάμπολ του αγώνα
Φόρεστ, Βιγιάρ, Ρατζέβιτσους, Ομορούγι και Ντιακίτε
Γουόκαπ, Ντόρσεϊ, Γουόρντ, Βεζένκοφ και Μιλουτίνοφ
Ο Ολυμπιακός έχει εκτός τους Χολ, Νιλικίνα και Λαρεντζάκη, ενώ η Μπασκόνια δεν υπολογίζει στον Χάουαρντ και έχει στη 12άδα αλλά αμφίβολο τον Καμπαρό
Ο Ολυμπιακός έχει ρεκόρ 21-11, ενώ η Μπασκόνια είναι στο 9-22
Μετά τη μεγάλη νίκη επί της Φενέρμπαχτσε στο εξ αναβολής παιχνίδι της Euroleague, ο Ολυμπιακός έχει εδραιωθεί στην πρώτη 4άδα, διεκδικώντας και την κορυφή της κατάταξης
Μαζί θα παρακολουθήσουμε το Ολυμπιακός - Μπασκόνια για την 32η αγωνιστική της Euroleague